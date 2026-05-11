Como comprar ingressos para Argentina x Áustria: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o AT&T Stadium e muito mais

Após a estreia na Copa do Mundo de 2026 contra a Argélia, a Argentina, atual campeã, enfrenta a Áustria no dia 22 de junho, no AT&T Stadium, em Arlington.
Pode ser um confronto decisivo para ambas as equipes. Dependendo dos resultados dos primeiros jogos da fase de grupos, elas buscarão manter o ritmo e garantir a classificação para as oitavas de final ou se recuperar após um início lento.
O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para a partida entre Argentina e Áustria na Copa do Mundo, incluindo onde comprar e quanto você pode esperar pagar.
Quando será o jogo Argentina x Áustria na Copa do Mundo de 2026?
Jogos da Argentina na Copa do Mundo de 2026
A Argentina busca se tornar a primeira seleção a defender o título da Copa do Mundo desde o Brasil em 1962. Esta é a programação do Grupo J que os aguarda:
Data
Calendário
Local
Ingressos
16 de junho de 2026
Argentina x Argélia
Arrowhead Stadium, Kansas City
22 de junho de 2026
Argentina x Áustria
AT&T Stadium, Arlington
27 de junho de 2026
Jordânia x Argentina
AT&T Stadium, Arlington
Jogos da Áustria na Copa do Mundo de 2026
A Áustria volta à disputa da Copa do Mundo pela primeira vez em quase 30 anos. Esta é a programação do Grupo J:
Data
Calendário
Local
Ingressos
16 de junho de 2026
Áustria x Jordânia
Levi's Stadium, Santa Clara
22 de junho de 2026
Argentina x Áustria
AT&T Stadium, Arlington
27 de junho de 2026
Argélia x Áustria
Arrowhead Stadium, Kansas City
Como comprar ingressos para Argentina x Áustria?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.
Aqui está a situação atual da venda de ingressos:
- Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.
- Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.
- Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub. Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.
Quanto custam os ingressos para Argentina x Áustria?
A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.
Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:
Categoria
Fase de grupos
Oitavas de final - Quartas de final
Semifinais e Final
Categoria 1
$250 - $400
$600 - $1.200
$1.500 - $6.730
Categoria 2
$150 - $280
$400 - $800
$1.000 - $4.210
Categoria 3
$100 - $200
$200 - $500
$600 - $2.790
Categoria 4
$60 - $120
$150 - $350
$400 - $2.030
Tudo o que você precisa saber sobre o AT&T Stadium
O AT&T Stadium é um estádio com teto retrátil em Arlington, Texas, inaugurado em 2009. Embora seus principais usuários sejam os Dallas Cowboys, time famoso da NFL, o local tem sido utilizado para uma variedade de outras atividades, como shows, jogos de basquete, rodeios e eventos de luta livre profissional (WWE).
O AT&T Stadium será um dos 11 estádios dos EUA a sediar partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026. Com capacidade para 94.000 espectadores, será o maior local utilizado durante o torneio. O AT&T Stadium sediará cinco jogos da fase de grupos e quatro partidas da fase eliminatória, incluindo uma das semifinais.