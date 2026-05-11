Como comprar ingressos para Argentina x Áustria: preços dos ingressos para a Copa do Mundo, informações sobre o AT&T Stadium e muito mais

Após a estreia na Copa do Mundo de 2026 contra a Argélia, a Argentina, atual campeã, enfrenta a Áustria no dia 22 de junho, no AT&T Stadium, em Arlington.

Pode ser um confronto decisivo para ambas as equipes. Dependendo dos resultados dos primeiros jogos da fase de grupos, elas buscarão manter o ritmo e garantir a classificação para as oitavas de final ou se recuperar após um início lento.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para a partida entre Argentina e Áustria na Copa do Mundo, incluindo onde comprar e quanto você pode esperar pagar.

Quando será o jogo Argentina x Áustria na Copa do Mundo de 2026?

Jogos da Argentina na Copa do Mundo de 2026

A Argentina busca se tornar a primeira seleção a defender o título da Copa do Mundo desde o Brasil em 1962. Esta é a programação do Grupo J que os aguarda:

Data Calendário Local Ingressos 16 de junho de 2026 Argentina x Argélia Arrowhead Stadium, Kansas City Ingressos 22 de junho de 2026 Argentina x Áustria AT&T Stadium, Arlington Ingressos 27 de junho de 2026 Jordânia x Argentina AT&T Stadium, Arlington Ingressos

Jogos da Áustria na Copa do Mundo de 2026

A Áustria volta à disputa da Copa do Mundo pela primeira vez em quase 30 anos. Esta é a programação do Grupo J:

Data Calendário Local Ingressos 16 de junho de 2026 Áustria x Jordânia Levi's Stadium, Santa Clara Ingressos 22 de junho de 2026 Argentina x Áustria AT&T Stadium, Arlington Ingressos 27 de junho de 2026 Argélia x Áustria Arrowhead Stadium, Kansas City Ingressos

Como comprar ingressos para Argentina x Áustria?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Com uma demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual da venda de ingressos:

Fase de vendas de última hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Argentina x Áustria?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o AT&T Stadium

O AT&T Stadium é um estádio com teto retrátil em Arlington, Texas, inaugurado em 2009. Embora seus principais usuários sejam os Dallas Cowboys, time famoso da NFL, o local tem sido utilizado para uma variedade de outras atividades, como shows, jogos de basquete, rodeios e eventos de luta livre profissional (WWE).

O AT&T Stadium será um dos 11 estádios dos EUA a sediar partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026. Com capacidade para 94.000 espectadores, será o maior local utilizado durante o torneio. O AT&T Stadium sediará cinco jogos da fase de grupos e quatro partidas da fase eliminatória, incluindo uma das semifinais.

O que esperar do jogo Argentina x Áustria?