A Alemanha recebe a Sérvia na Allianz Arena, em Munique, na quinta-feira, 1º de outubro, enquanto Jurgen Klopp dá seus primeiros passos no comando da seleção alemã na Liga das Nações da UEFA de 2026/27. As duas equipes voltam a se enfrentar no jogo de volta, no Estádio Rajko Mitić, em Belgrado, em novembro. Ambas as partidas fazem parte do calendário do Grupo A2 da Liga A, que também inclui Holanda e Grécia.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir seus ingressos para Alemanha x Sérvia, incluindo preços, disponibilidade e os melhores lugares para comprar.

Quando começa Alemanha x Sérvia pela Liga A da Liga das Nações da UEFA?

Alemanha x Sérvia será disputado na Allianz Arena, em Munique. As informações oficiais de transmissão da partida ainda não estão disponíveis.

Liga das Nações A - Rodada 3 1 de out. de 2026 - 14:45 Allianz Arena

Onde comprar ingressos para Alemanha x Sérvia?

Os ingressos para a partida em Munique são disponibilizados primeiro pelos canais oficiais de venda da Federação Alemã de Futebol (DFB). Normalmente, os associados têm prioridade antes que os ingressos restantes sejam colocados à venda para o público geral. Para o jogo de volta em Belgrado, o primeiro lugar a consultar são os canais oficiais da Federação de Futebol da Sérvia.

Alguns pontos importantes sobre a compra de ingressos para os dois jogos:

Venda oficial ao público geral : começa após o fim dos períodos de prioridade para associados, normalmente mais perto da data de cada partida

: começa após o fim dos períodos de prioridade para associados, normalmente mais perto da data de cada partida Ingressos com desconto : a DFB oferece descontos de até 50% para crianças, idosos e espectadores com deficiência, além de um pequeno desconto para associados do Bayern de Munique

: a DFB oferece descontos de até 50% para crianças, idosos e espectadores com deficiência, além de um pequeno desconto para associados do Bayern de Munique Transferências garantidas : todas as compras na StubHub são cobertas pelo programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a garantia de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo da partida

: todas as compras na StubHub são cobertas pelo programa FanProtect da plataforma, que dá aos compradores a garantia de que os ingressos são válidos e chegarão a tempo da partida Mercado secundário: a StubHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados

Diante do grande interesse gerado pelo projeto de reconstrução de Klopp, recomenda-se comprar com antecedência para as duas partidas.

Quanto custam os ingressos para Alemanha x Sérvia?

Os preços oficiais para a partida em Munique, por meio da DFB, começam em cerca de € 65. Os ingressos são divididos em cinco categorias na Allianz Arena, chegando aos assentos centrais premium, e ficam disponíveis pelo preço original enquanto houver unidades. Para o jogo em Belgrado, valem os preços oficiais da Federação de Futebol da Sérvia.

A StubHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados. Veja uma estimativa dos preços que você pode encontrar por lá:

Assentos mais baratos (Munique): os anúncios no mercado secundário começam em € 27, embora os preços variem bastante conforme a categoria do assento e o vendedor

os anúncios no mercado secundário começam em € 27, embora os preços variem bastante conforme a categoria do assento e o vendedor Assentos de preço intermediário (Munique): lugares centrais junto à linha do meio-campo, com preços consideravelmente mais altos

lugares centrais junto à linha do meio-campo, com preços consideravelmente mais altos Jogo de volta em Belgrado: os ingressos pelo preço original costumam ser mais acessíveis do que os de uma partida na Allianz Arena, embora a oferta possa diminuir com a aproximação do jogo

Como em qualquer partida internacional de grande procura, os preços podem mudar à medida que o jogo se aproxima. Por isso, se você tem um orçamento definido, garantir seu lugar com antecedência costuma ser a opção mais segura.

StubHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados. A plataforma oferece uma ampla variedade de assentos para o primeiro jogo, na Allianz Arena, em Munique, além de ingressos para a partida de volta em Belgrado.

Alemanha x Sérvia pela Liga A da Liga das Nações da UEFA: tudo o que você precisa saber

Momento de Alemanha e Sérvia

A Alemanha venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi um empate por 1 a 1 com o Paraguai na Copa do Mundo, em 29 de junho, que terminou em eliminação. A equipe também perdeu por 2 a 1 para o Equador no início do torneio, embora tenha mostrado força ofensiva na vitória por 7 a 1 sobre Curaçao e no triunfo por 2 a 1 contra a Costa do Marfim. Nessas cinco partidas, a Alemanha marcou 13 gols e sofreu sete.

A Sérvia venceu duas e perdeu três de suas últimas cinco partidas. Seu jogo mais recente terminou em derrota por 5 a 1 para o México, e a equipe também perdeu por 3 a 0 para Cabo Verde e Espanha. As duas vitórias vieram contra Arábia Saudita e Letônia, ambas por 2 a 1. A Sérvia marcou oito gols e sofreu 14 nessas cinco partidas.

Alemanha x Sérvia: retrospecto recente do confronto

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu em março de 2019, quando Alemanha e Sérvia empataram por 1 a 1 em um amistoso. Nos quatro confrontos registrados, a Alemanha venceu dois, a Sérvia venceu um e houve um empate. A única vitória sérvia veio na Copa do Mundo de 2010: um triunfo por 1 a 0 em 18 de junho, na fase de grupos.