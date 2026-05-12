Após os jogos de estreia do Grupo E nos Estados Unidos, na Alemanha e na Costa do Marfim, a seleção cruzará a fronteira para o Canadá para o confronto decisivo na Copa do Mundo de 2026.

Tendo sido eliminada antes das oitavas de final nas Copas do Mundo de 2018 e 2022, a Alemanha sabe que não pode se dar ao luxo de cometer nenhum deslize desta vez.

Apesar de ter sido eliminada logo na primeira fase em cada uma das três edições anteriores da Copa do Mundo (2006, 2010 e 2014), a Costa do Marfim não será um adversário fácil, especialmente com jogadores como Amad Diallo, Franck Kessie e Sébastien Haller em seu elenco.

O GOAL tem tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o jogo Alemanha x Costa do Marfim em Toronto, incluindo onde comprar e os preços dos ingressos.

Quando será o jogo Alemanha x Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026?

Copa do Mundo - E BMO Field

Jogos da Alemanha na Copa do Mundo de 2026

Os alemães venceram duas e empataram uma de suas partidas da fase de grupos quando a Copa do Mundo foi realizada pela última vez na América do Norte, em 1994. O que espera a Die Mannschaft desta vez?

Data Calendário Local Ingressos Domingo, 14 de junho Alemanha x Curaçao NRG Stadium (Houston) Ingressos Sábado, 20 de junho Alemanha x Costa do Marfim Estádio BMO (Toronto) Ingressos Qui, 25 de junho Equador x Alemanha MetLife Stadium (East Rutherford) Ingressos

Jogos da Costa do Marfim na Copa do Mundo de 2026

A Costa do Marfim retorna ao maior palco do futebol pela primeira vez desde a Copa do Mundo de 2014. Estes são os jogos do Grupo E que a aguardam:

Data Calendário Local Ingressos Domingo, 14 de junho Costa do Marfim x Equador Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos Sábado, 20 de junho Alemanha x Costa do Marfim BMO Field (Toronto) Ingressos Qui, 25 de junho Curaçao x Costa do Marfim Lincoln Financial Field (Filadélfia) Ingressos

Como comprar ingressos para Alemanha x Costa do Marfim?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a pré-venda Visa e os primeiros sorteios aleatórios) já foram concluídos. Devido à demanda recorde, a disponibilidade de ingressos nas fases iniciais está agora extremamente limitada.

Aqui está a situação atual das vendas de ingressos:

Fase de Vendas de Última Hora: Esta fase está em andamento e funciona por ordem de chegada. Ao contrário dos sorteios, essas são transações em tempo real. Esta é a última oportunidade para comprar diretamente da FIFA.

Mercado Oficial de Revenda da FIFA: Esta é a única plataforma autorizada para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados pelo valor de face. Ela permanecerá aberta até o final do torneio.

Mercados secundários: Os torcedores também podem encontrar ingressos em plataformas como o StubHub . Essas costumam ser as melhores opções para jogos eliminatórios de alta demanda, embora os preços possam variar em relação ao valor de face. Sempre verifique os Termos e Condições do site secundário antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para Alemanha x Costa do Marfim?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final podem chegar a US$ 6.730.

Abaixo estão as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de grupos Oitavas de final - Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 $250 - $400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

Tudo o que você precisa saber sobre o BMO Field

O BMO Field é um estádio ao ar livre localizado no Exhibition Place, em Toronto, Ontário, e desde a sua inauguração em 2007, o Toronto FC, famoso pela MLS, juntamente com a seleção canadense de futebol, tem jogado lá regularmente.

De 2014 a 2016, o estádio passou por uma série de grandes reformas e o campo foi alongado para se adequar à realização de jogos de futebol americano canadense. Isso permitiu que o Toronto Argonauts se mudasse para o BMO Field no início da temporada de 2016 da CFL.

O BMO Field é um dos dois estádios canadenses — sendo o outro o BC Place, em Vancouver — que sediarão partidas na próxima Copa do Mundo da FIFA de 2026. Para atender a uma exigência da FIFA, o estádio será complementado com 17.756 assentos temporários, elevando sua capacidade para 45.736 para o grande evento de futebol deste verão.

O maior público já registrado em um evento no estádio ocorreu em maio deste ano, quando o Toronto FC recebeu Lionel Messi e o Inter Miami diante de 44.828 espectadores.

O que esperar do jogo Alemanha x Costa do Marfim