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Campeonato Saudita
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Como comprar ingressos para Al Shabab x Al Qadsiah: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Al Shabab enfrenta o Al Qadsiah na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

A Saudi Pro League segue em rápida ascensão como uma das competições mais empolgantes do futebol mundial, e este confronto de alto risco entre o Al-Shabab FC, seis vezes campeão, e o ambicioso Al Qadsiah FC, repleto de estrelas, promete um clima de jogo intenso e imperdível em Riade.

Para garantir seu lugar no estádio, a GOAL recomenda comprar seus ingressos com bastante antecedência.

Quando será o pontapé inicial de Al Shabab x Al Qadsiah pela Saudi Pro League?

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Campeonato Saudita - Rodada 1
SHG Arena

Como comprar ingressos para Al Shabab x Al Qadsiah pela Saudi Pro League?

Encontrar ingressos autênticos para grandes jogos da Saudi Pro League às vezes pode parecer desafiador devido ao alto interesse dos torcedores e aos rápidos esgotamentos nas plataformas oficiais dos clubes. No entanto, os fãs têm vários caminhos a explorar na busca por assentos válidos.

A venda primária de ingressos normalmente é gerida diretamente pelos portais oficiais de bilheteria da Saudi Pro League e pelos canais de distribuição dos clubes. O Al-Shabab FC libera primeiro os ingressos avulsos para sócios do clube e torcedores registrados antes de abrir a venda ao público em geral. No entanto, as cargas primárias de ingressos para partidas importantes contra adversários ambiciosos como o Al Qadsiah FC muitas vezes se esgotam em poucos minutos após o lançamento.

Quando as vendas primárias se esgotam, os marketplaces secundários de ingressos representam a opção mais conveniente para os torcedores que querem comprar bilhetes para o dia do jogo. Plataformas como Ticombo são especializadas em trocas de ingressos de futebol entre torcedores, dando aos fãs acesso a ingressos verificados mesmo para eventos esgotados.

Quanto custam os ingressos para Al Shabab x Al Qadsiah pela Saudi Pro League?

Os preços dos ingressos para jogos da Saudi Pro League variam de acordo com a localização do assento, a visão do campo a partir do estádio e a demanda da partida. Felizmente, há opções para todos os orçamentos, de lugares mais acessíveis atrás do gol a suítes corporativas de hospitalidade de luxo.

Aqui está uma visão geral rápida das faixas de preço esperadas em riais sauditas (SAR):

  • Categoria 3 / Arquibancada atrás do gol padrão: 150 SAR a 250 SAR
  • Categoria 2 / Arquibancada lateral superior: 250 SAR a 400 SAR
  • Categoria 1 / Arquibancada principal inferior: 400 SAR a 650 SAR
  • Premium / Hospitalidade VIP: 900 SAR a 1.600 SAR+

Como os preços dos ingressos estão sujeitos à oferta e demanda, os valores nas plataformas secundárias podem mudar à medida que o dia da partida se aproxima. Garantir seus ingressos cedo assegura que você consiga a melhor tarifa disponível para a área de assento de sua preferência.

Al Shabab x Al Qadsiah pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Shabab e Al Qadsiah

ALS

ALS - Sequência

ALT
D1-5
ALN
D2-4
NEO
D2-1
ITT
V3-2
ANA
D1-0
Gol marcado (sofrido)
7/14
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ALQ

ALQ - Sequência

ALN
V3-1
ALF
V1-2
ALH
V2-0
ITT
V1-5
LEV
D1-0
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al Shabab x Al Qadsiah: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al-ShababEmpateAl Qadsiah
1
2
2
Campeonato Saudita
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
2
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
FJ
Campeonato Saudita
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
2
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
FJ
Campeonato Saudita
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
0
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
FJ
8Gols marcados9
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram4/5

Classificação de Al Shabab e Al Qadsiah

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al-AhliAl-AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FatehAl FatehALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al-IttihadAl-IttihadITT
00000000
8
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
00000000
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
00000000
10
Al-NassrAl-NassrALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
00000000
13
Al-ShababAl-ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Rebaixamento


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