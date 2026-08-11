O Al-Riyadh recebe o atual campeão Al-Nassr no Prince Faisal bin Fahd Stadium, pela segunda rodada da temporada 2026/27 da Saudi Pro League, em um confronto com objetivos bem diferentes para cada lado. O Al-Riyadh sobreviveu a uma tensa campanha em 2025/26, terminando em 15º e evitando o rebaixamento por pouco, enquanto o Al-Nassr chega como o novo campeão do futebol saudita, após encerrar uma espera de oito anos pelo título sob o comando de Jorge Jesus, antes de passar o cargo para Ange Postecoglou nesta temporada.

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Quando será o pontapé inicial de Al Riyadh x Al Nassr FC pela Saudi Pro League?

Campeonato Saudita - Rodada 2 21 de ago. de 2026 - 12:00 Prince Faisal bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al Riyadh x Al Nassr FC pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este jogo é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificados para Al-Riyadh SC x Al-Nassr SC, com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e garanta seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Este é um dos ingressos mais procurados do mês de abertura da temporada da Saudi Pro League. O Prince Faisal bin Fahd Stadium tem apenas uma fração da capacidade do próprio Al-Awwal Park, do Al-Nassr, e com Ronaldo e os campeões na cidade, espera-se que as cotas oficiais pelo site da Saudi Pro League e pelos próprios canais do Al-Riyadh se esgotem rapidamente assim que forem liberadas, normalmente apenas uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Reservar com antecedência pela Ticombo é fortemente recomendado para os torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar sem ingresso na venda oficial.

Quanto custam os ingressos para Al Riyadh x Al Nassr FC pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, embora os preços para este confronto devam ficar acima da média da liga, dado o adversário visitante.

Os ingressos de entrada geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.

As categorias premium e de assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.

As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Dado o adversário visitante e a capacidade limitada da casa do Al-Riyadh, espera-se que os preços subam rapidamente à medida que a partida se aproxima, então reservar com antecedência pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível.

Al Riyadh x Al Nassr FC pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Riyadh e Al Nassr FC

Al Riyadh x Al Nassr FC: retrospecto recente do confronto direto

Classificação de Al Riyadh x Al Nassr FC



