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Campeonato Saudita
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Prince Faisal bin Fahd Stadium
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Book Al Riyadh vs Al Nassr FC Tickets

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Como comprar ingressos para Al Riyadh x Al Nassr FC: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Al Riyadh enfrenta o Al Nassr FC na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al-Riyadh recebe o atual campeão Al-Nassr no Prince Faisal bin Fahd Stadium, pela segunda rodada da temporada 2026/27 da Saudi Pro League, em um confronto com objetivos bem diferentes para cada lado. O Al-Riyadh sobreviveu a uma tensa campanha em 2025/26, terminando em 15º e evitando o rebaixamento por pouco, enquanto o Al-Nassr chega como o novo campeão do futebol saudita, após encerrar uma espera de oito anos pelo título sob o comando de Jorge Jesus, antes de passar o cargo para Ange Postecoglou nesta temporada.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo os ingressos para Al-Riyadh SC x Al-Nassr SC, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al Riyadh x Al Nassr FC pela Saudi Pro League?

crest
Campeonato Saudita - Rodada 2
Prince Faisal bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al Riyadh x Al Nassr FC pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este jogo é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificados para Al-Riyadh SC x Al-Nassr SC, com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e garanta seu lugar sem precisar de associação oficial ao clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Este é um dos ingressos mais procurados do mês de abertura da temporada da Saudi Pro League. O Prince Faisal bin Fahd Stadium tem apenas uma fração da capacidade do próprio Al-Awwal Park, do Al-Nassr, e com Ronaldo e os campeões na cidade, espera-se que as cotas oficiais pelo site da Saudi Pro League e pelos próprios canais do Al-Riyadh se esgotem rapidamente assim que forem liberadas, normalmente apenas uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Reservar com antecedência pela Ticombo é fortemente recomendado para os torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar sem ingresso na venda oficial.

Quanto custam os ingressos para Al Riyadh x Al Nassr FC pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, embora os preços para este confronto devam ficar acima da média da liga, dado o adversário visitante.

  • Os ingressos de entrada geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
  • As categorias premium e de assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
  • As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Dado o adversário visitante e a capacidade limitada da casa do Al-Riyadh, espera-se que os preços subam rapidamente à medida que a partida se aproxima, então reservar com antecedência pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível.

Al Riyadh x Al Nassr FC pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Riyadh e Al Nassr FC

ALR

ALR - Sequência

ALQ
D0-4
ALF
D4-2
ALF
V1-0
ALT
E1-1
ALA
V1-0
Gol marcado (sofrido)
5/9
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5
ALN

ALN - Sequência

ALQ
D3-1
ALS
V2-4
HIL
E1-1
GOS
D0-1
DHA
V4-1
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al Riyadh x Al Nassr FC: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al-RiyadhEmpateAl-Nassr
1
0
4
Campeonato Saudita
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
0
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
5
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
2
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
0
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Riyadh badge
Al-Riyadh
ALR
2
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
1
FJ
4Gols marcados10
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Al Riyadh x Al Nassr FC

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al-AhliAl-AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FatehAl FatehALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al-IttihadAl-IttihadITT
00000000
8
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
00000000
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
00000000
10
Al-NassrAl-NassrALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
00000000
13
Al-ShababAl-ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Rebaixamento


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