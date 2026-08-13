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Campeonato Saudita
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Prince Saud bin Jalawi Stadium
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Book Al Qadsiah vs Al-Ettifaq Tickets

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Como comprar ingressos para Al Qadsiah x Al-Ettifaq: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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Campeonato Saudita
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Al Qadsiah enfrenta o Al-Ettifaq na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

Os fãs de futebol do Oriente Médio estão empolgados com a perspectiva do próximo clássico do Leste. Al-Ettifaq x Al-Qadsiah é um dos confrontos de destaque da temporada 2026/27 da Saudi Pro League, e você pode transformar em realidade o seu sonho de assistir ao futebol saudita garantindo seu lugar hoje.

Deixe a GOAL guiá-lo por todas as informações essenciais de ingressos que você precisa para garantir entradas para Al-Ettifaq x Al-Qadsiah, incluindo onde comprá-las e quanto elas vão custar.

Quando será o pontapé inicial de Al Qadsiah x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

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Campeonato Saudita - Rodada 7
Prince Saud bin Jalawi Stadium

Como comprar ingressos para Al Qadsiah x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

Para comprar ingressos para jogos da Saudi Pro League, o método mais confiável é acessar o site oficial da liga, onde você pode ir até a seção "Fixture/Tickets", na aba "Matches". Pode ser necessário criar uma conta e fornecer informações pessoais.

As rodadas normalmente são disputadas ao longo de três dias, com a maioria acontecendo de quinta a sábado para coincidir com o fim de semana saudita, na sexta e no sábado, e os ingressos geralmente são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.

Os torcedores também podem reservar ingressos para jogos pela plataforma WeBook.com, parceira oficial de bilheteria da Saudi Pro League.

Embora o portal oficial da liga seja a forma mais segura para os torcedores comprarem ingressos do Al-Ettifaq, quem deseja assistir a uma partida pode considerar sites secundários de revenda, como o Ticombo, que oferece opções de assentos verificados e um processo simples de reserva online para este confronto.

Quanto custam os ingressos para Al Qadsiah x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League?

Normalmente, é possível comprar um ingresso básico para um jogo da Saudi Pro League por 50-100 SAR, o que torna a experiência acessível para viajantes sozinhos, grupos de torcedores ou famílias apaixonadas por futebol.

Eventos de destaque, como o clássico do Leste ou quando o Al-Ettifaq recebe Al-Hilal ou Al-Nassr, porém, custam mais, especialmente nas áreas de visão privilegiada.

Também há opções secundárias de revenda para a compra de ingressos da Saudi Pro League, como o Ticombo, onde os ingressos mais baratos disponíveis para este confronto representam a melhor porta de entrada em termos de custo-benefício para os torcedores que querem comparecer. Os preços podem oscilar ali, tanto acima quanto abaixo do valor de tabela de um ingresso, dependendo da partida e da proximidade da data.

Al Qadsiah x Al-Ettifaq pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Qadsiah e Al-Ettifaq

ALQ

ALQ - Sequência

ALN
V3-1
ALF
V1-2
ALH
V2-0
ITT
V1-5
LEV
D1-0
Gol marcado (sofrido)
12/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ALI

ALI - Sequência

ALA
V1-3
ANA
E0-0
ALK
V0-5
ITT
D1-3
NEO
E1-1
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al Qadsiah x Al-Ettifaq: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al QadsiahEmpateAl-Ettifaq
3
1
1
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
3
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
FJ
Campeonato Saudita
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
4
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
FJ
Campeonato Saudita
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
1
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
0
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ettifaq badge
Al-Ettifaq
ALI
1
Al Qadsiah badge
Al Qadsiah
ALQ
3
FJ
12Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Classificação de Al Qadsiah e Al-Ettifaq

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al-AhliAl-AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FatehAl FatehALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al-IttihadAl-IttihadITT
00000000
8
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
00000000
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
00000000
10
Al-NassrAl-NassrALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
00000000
13
Al-ShababAl-ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Rebaixamento


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