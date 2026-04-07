Como comprar ingressos para Al-Nassr x Al-Ettifaq: jogos da Liga Profissional da Arábia Saudita, preços, informações sobre os assentos e muito mais

A disputa pelo título da Liga Profissional da Arábia Saudita esquenta, com o Al-Nassr FC recebendo o Al-Ettifaq Club em Riade para um confronto decisivo.

O Al-Nassr FC, liderado pelo lendário Cristiano Ronaldo, busca manter seu domínio em casa no Al-Awwal Park e consolidar sua posição no topo da tabela. Historicamente, esses dois times sempre proporcionaram jogos emocionantes, com o Al-Ettifaq Club frequentemente se mostrando um obstáculo difícil de superar para os gigantes de Riade.

Se você está procurando ingressos gerais a preços acessíveis ou uma experiência de hospitalidade premium, o GOAL tem todas as informações e instruções sobre como garantir seus ingressos agora mesmo.

Quando será a partida da Liga Profissional Saudita entre Al-Nassr e Al-Ettifaq?

Data e hora Calendário Local Ingressos Sexta-feira, 24 de abril de 2026, 21h00 AST Al-Nassr FC x Al-Ettifaq Club Al-Awwal Park, Riade Ingressos

Como comprar ingressos para a partida Al-Nassr x Al-Ettifaq da Liga Profissional da Arábia Saudita

A principal forma de adquirir ingressos é através do portal oficial de vendas do Al-Nassr FC e da plataforma webook.com, utilizada por toda a liga. Essas plataformas administram a maior parte dos ingressos destinados à venda ao público em geral.

No entanto, devido à imensa popularidade de Cristiano Ronaldo e ao grande destaque deste jogo, esses ingressos podem esgotar-se em poucos minutos após o início da venda.

Para os torcedores que perderem a venda inicial, mercados secundários como o StubHub oferecem uma alternativa para garantir os ingressos. Os preços nos mercados secundários podem variar de acordo com a demanda, portanto, certifique-se de verificar os preços ao fazer a reserva.

O que esperar de Al-Nassr x Al-Ettifaq?

O Al-Nassr FC vem apresentando um desempenho brilhante, marcando 18 gols nos últimos cinco jogos, liderado pelo incansável Cristiano Ronaldo e pelo criativo João Félix. Sua capacidade de dominar a posse de bola no Al-Awwal Park faz deles um adversário formidável para qualquer time da Liga Profissional da Arábia Saudita.

O Al-Ettifaq Club, no entanto, é conhecido por sua resiliência e tem capacidade para causar problemas às equipes em contra-ataques. Com Georginio Wijnaldum controlando o ritmo no meio-campo, a equipe conta com a experiência necessária para lidar com a pressão de uma torcida hostil em Riade.

Historicamente, este confronto raramente é um jogo de mão única. Em seus encontros mais recentes, vimos resultados como um empate em 2 a 2 em dezembro de 2025 e uma emocionante vitória por 3 a 2 do Al-Ettifaq no início de 2025. Outro resultado notável foi a vitória certeira do Al-Nassr por 3 a 0 no final de 2024.

Ingressos para Al-Nassr x Al-Ettifaq na Liga Profissional da Arábia Saudita: quanto custam?

Os preços dos ingressos para os jogos do Al-Nassr FC são diferenciados para atender a todos os orçamentos, começando a partir de apenas 15 SAR para certas categorias promocionais.

No entanto, para um jogo de destaque da Liga Profissional Saudita como este, os ingressos para a arquibancada geral geralmente variam de 50 a 250 SAR.

Em mercados secundários como o StubHub, os preços podem variar dependendo da proximidade da data da partida e da localização do assento.

Certifique-se sempre de comprar de uma fonte confiável para garantir sua entrada no estádio.

Como adquirir ingressos VIP para o jogo Al-Nassr x Al-Ettifaq da Liga Profissional Saudita

Os pacotes de hospitalidade para jogos no Al-Awwal Park oferecem uma experiência de jogo de alto nível, incluindo assentos premium, acesso exclusivo ao lounge e serviço de catering gourmet.

Os preços da hospitalidade podem variar de 1.500 a 5.000 SAR, dependendo do nível de luxo e dos serviços incluídos.

Para garantir esses ingressos, os torcedores devem procurar as seções Platinum ou VIP no site oficial de ingressos do Al-Nassr ou no site do Al-Awwal Park.

Al-Nassr FC x Al-Ettifaq Club: confrontos diretos recentes

Data Competição Jogada Resultado 30 de dezembro de 2025 Liga Profissional da Arábia Saudita Al-Ettifaq x Al-Nassr 2 a 2 21 de fevereiro de 2025 Liga Profissional da Arábia Saudita Al-Nassr x Al-Ettifaq 2-3 20 de setembro de 2024 Liga Profissional da Arábia Saudita Al-Ettifaq x Al-Nassr 0-3 22 de dezembro de 2023 Liga Profissional da Arábia Saudita Al-Nassr x Al-Ettifaq 3-1 14 de agosto de 2023 Liga Profissional da Arábia Saudita Al-Ettifaq x Al-Nassr 2-1

Tudo o que você precisa saber sobre o Al-Awwal Park

O Al-Awwal Park está localizado no campus da Universidade Rei Saud, em Riade, e serve como a animada casa do Al-Nassr FC.

Com capacidade para aproximadamente 25.000 pessoas, é um estádio dedicado exclusivamente ao futebol, o que significa que não há pista de atletismo entre a torcida e o campo.

Para os visitantes, a melhor maneira de chegar ao estádio é por meio de serviços de transporte compartilhado, como Uber ou Careem, já que o estacionamento ao lado do estádio fica lotado horas antes do início da partida.

O local oferece uma variedade de opções de comida e bebida e está totalmente equipado para bilhetagem digital. Certifique-se de que seu celular esteja com a bateria totalmente carregada, pois a maioria dos ingressos é entregue pelo aplicativo webook ou enviada por e-mail como códigos QR para acesso pelo celular.

O estádio é dividido em várias categorias, com as seções para famílias e pessoas sozinhas claramente sinalizadas para garantir um ambiente confortável para todos os participantes.