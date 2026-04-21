Como comprar ingressos para Al-Nassr x Al-Ahli 2026: datas das semifinais da Liga dos Campeões da AFC, preços dos ingressos para 22 de abril e muito mais

Dubai será o centro das atenções neste mês de abril, quando o gigante saudita Al-Nassr enfrentar o Al-Ahli SC, do Catar, em uma semifinal de alto risco da Liga dos Campeões da AFC.

O Al-Nassr chega a este confronto em excelente forma, após uma vitória dominante por 4 a 0 nas quartas de final sobre o Al Wasl, com Cristiano Ronaldo continuando a provar por que é o atacante mais letal do futebol asiático.

Do outro lado, os Brigadiers do Al-Ahli do Catar demonstraram incrível resiliência para chegar a esta fase, marcando um clássico confronto entre Riade e Doha em solo neutro nos Emirados Árabes Unidos.

Com uma vaga na final continental em jogo, a demanda por ingressos é sem precedentes. Seja você um torcedor dedicado do Al-Nassr ou viajando de Doha para apoiar os Verdes e Brancos, o GOAL traz as últimas informações sobre preços de ingressos e como garantir seu lugar para esta partida histórica.

Quando será Al-Nassr x Al-Ahli?

Data e hora Calendário Local Ingressos Quarta-feira, 22 de abril de 2026 (18h GST) Al-Nassr x Al-Ahli (Catar) Estádio Zabeel, Dubai Ingressos

Onde comprar ingressos para Al-Nassr x Al-Ahli?

Os ingressos para esta semifinal continental estão se esgotando rapidamente nos canais primários e secundários.

Embora lotes limitados sejam disponibilizados pelos parceiros oficiais do torneio, o grande número de torcedores da Arábia Saudita e do Catar faz com que esses ingressos sejam frequentemente reservados antes mesmo de chegarem à venda geral.

Para garantir que você não perca a chance de ver os Cavaleiros de Najd ao vivo, a Ticombo oferece ingressos de última hora para jogos esgotados.

Quanto custam os ingressos para o jogo Al-Nassr x Al-Ahli?

Os preços para esta semifinal variam de acordo com a localização do estádio e a demanda atual do mercado.

Para os torcedores que desejam sentir o barulho da torcida pelo menor preço possível, os ingressos mais baratos custam a partir de aproximadamente 460 SAR.

Esses assentos estão localizados nas seções laterais, que são o ponto central dos grupos de torcedores mais barulhentos, tanto de Riade quanto de Doha.

Para aqueles que buscam a melhor visão possível da batalha tática, os assentos da Categoria 1 e da lateral longa oferecem uma experiência premium. Aqui está a divisão atual das faixas de preço para a partida em Dubai:

Categoria 2 / Lateral Curta: SAR 460 - SAR 620 (Ideal para a atmosfera)

SAR 460 - SAR 620 (Ideal para a atmosfera) Categoria 1 / Lateral Longa: SAR 720 - SAR 1.150 (Melhor para assistir à partida)

SAR 720 - SAR 1.150 (Melhor para assistir à partida) VIP / Hospitality: SAR 2.050+ (Assentos premium e serviço de catering)

Como se trata de uma partida de eliminação direta em uma única rodada, a demanda é significativamente maior do que o normal. Recomenda-se aos torcedores que reservem com antecedência para garantir as tarifas mais baixas, já que os preços no mercado secundário tendem a subir à medida que o dia da partida se aproxima e os planos de viagem do CCG são finalizados.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Zabeel

O Estádio Zabeel é o coração histórico do futebol em Dubai. Fundado em 1974 e tradicionalmente sede do Al Wasl FC, ele é o local perfeito para esta semifinal em campo neutro.

O estádio é mundialmente conhecido por sua atmosfera de alta intensidade, onde as arquibancadas ficam notavelmente próximas ao campo de jogo.

Com capacidade para 8.439 pessoas, o local oferece um ambiente intimista que amplifica o som da torcida, tornando-o um dos locais mais eletrizantes do Oriente Médio. Ele está localizado no distrito de Zabeel, uma área de prestígio de Dubai, perto do icônico Dubai Frame e dos palácios reais.

Os torcedores que comparecerem à partida poderão desfrutar das áreas verdes ao redor e do significado histórico de um estádio que ficou famoso por ter recebido Diego Maradona durante sua carreira como técnico nos Emirados Árabes Unidos.