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Como comprar ingressos para Al Nassr FC x Al Kholood: preços da Copa do Rei, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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O Al Nassr FC enfrenta o Al Kholood na Copa do Rei. Veja como garantir seus ingressos.

A disputa da Copa do Rei esquenta com o Al Nassr, gigante de Riad, recebendo o Al Kholood no Al-Awwal Park para um confronto emocionante pelas oitavas de final. A prestigiosa competição nacional de mata-mata da Arábia Saudita promete fortes emoções, com as duas equipes em busca de uma vaga nas quartas de final.

GOAL reúne todas as informações essenciais sobre a venda de ingressos e mostra como garantir o seu agora mesmo.

Quando começa Al Nassr FC x Al Kholood pela Copa do Rei?

As informações oficiais de transmissão desta partida da Copa do Rei ainda não estão disponíveis. Volte a consultar esta página mais perto do início do jogo para saber quais canais de TV e serviços de streaming terão a transmissão confirmada.

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Onde comprar ingressos para Al Nassr x Al Kholood?

Os ingressos oficiais para jogos da Copa do Rei envolvendo o Al Nassr são distribuídos principalmente por plataformas oficiais sauditas de venda de ingressos esportivos, como a Webook, e pelos canais de bilheteria do clube. Os torcedores devem consultar primeiro essas plataformas durante as fases oficiais de pré-venda e venda geral para garantir ingressos comuns pelo preço original.

GrintaHub é uma opção caso os ingressos no site oficial estejam esgotados. Buscar o ingresso mais barato em plataformas de revenda oferece aos torcedores uma alternativa acessível e conveniente para não perder a partida depois que os ingressos oficiais se esgotarem.

Quanto custam os ingressos para Al Nassr x Al Kholood?

No fornecedor oficial, os preços dos ingressos para os setores comuns das arquibancadas começam em torno de 30 a 40 riais sauditas, uma opção acessível para assistir ao vivo a uma partida de mata-mata.

Em plataformas de revenda como a GrintaHub, os preços começam em aproximadamente 75 riais sauditas, dando aos torcedores outra forma de encontrar o ingresso mais barato disponível caso os ingressos oficiais se esgotem.

Al Nassr FC x Al Kholood pela Copa do Rei: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Nassr FC e Al Kholood

O Al Nassr chega para esta partida com cinco vitórias nos últimos cinco jogos, disputados pela Liga Saudita e pela Liga dos Campeões da AFC Elite. O resultado mais recente foi uma vitória por 6 a 2 sobre o Pakhtakor Tashkent. Antes disso, venceu o Al Kholood por 5 a 3 na liga. Nessa sequência de cinco partidas, marcou 18 gols e sofreu oito, com vitórias também sobre Al-Faisaly, Neom SC e Neftchi Fargona.

O Al Kholood perdeu seus últimos cinco jogos, sem conquistar nenhuma vitória. A derrota mais recente foi por 3 a 0 para o Al-Ettifaq. Antes disso, perdeu por 5 a 3 para o Al Nassr na liga. A equipe sofreu 13 gols e marcou apenas cinco nessas cinco partidas, com derrotas também para Al-Faisaly, Al Qadsiah e Al Riyadh.

ALN

ALN - Sequência

NEF
V3-1
NEO
V1-0
AFS
V1-3
ALK
V5-3
PAT
V2-6
Gol marcado (sofrido)
18/7
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ALK

ALK - Sequência

ALR
D2-0
ALQ
D0-5
AFS
D3-2
ALI
D0-3
ALN
D5-3
Gol marcado (sofrido)
5/18
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

Al Nassr FC x Al Kholood: histórico recente de confrontos

Os dois clubes se enfrentaram pela última vez em 29 de outubro de 2026, pela Liga Saudita, quando o Al Nassr venceu por 5 a 3 no Al-Awwal Park. Nos últimos cinco encontros entre as equipes, o Al Nassr venceu quatro e empatou um, marcando 13 gols e sofrendo seis no total. A única partida que o Al Nassr não venceu terminou em 3 a 3 no estádio do Al Kholood, em outubro de 2024.

Confrontos

Al-NassrEmpateAl-Kholood
4
1
0
Campeonato Saudita
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
5
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
3
FJ
Campeonato Saudita
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
0
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
3
FJ
Campeonato Saudita
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
2
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
0
FJ
Campeonato Saudita
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
3
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
3
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
3
FJ
16Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

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