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Book Al Nassr FC vs Al Ittihad Tickets

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Como comprar ingressos para Al Nassr FC x Al Ittihad: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

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C. Ronaldo

Al Nassr enfrenta o Al Ittihad na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al Nassr recebe o Al Ittihad no Al-Awwal Park, em Riad, em um dos maiores confrontos do calendário da Saudi Pro League, colocando frente a frente dois dos clubes mais vitoriosos e estrelados do país. O Al Nassr entra na temporada como atual campeão sob o comando de Ange Postecoglou, com Cristiano Ronaldo ainda liderando o ataque, enquanto o Al Ittihad, clube mais antigo da Arábia Saudita, chega sob o comando do novo técnico Jens Wissing em busca de reconstrução após uma campanha decepcionante.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al Ittihad x Al Nassr, incluindo detalhes sobre o horário de início, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al Nassr FC x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

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Campeonato Saudita - Rodada 22
Al-Awwal Park

Como comprar ingressos para Al Nassr FC x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio do StubHub, que lista opções verificadas de assentos para Al Ittihad x Al Nassr, com reserva online imediata e pagamento seguro. Comprar online permite que você navegue pelas categorias disponíveis e garanta seu lugar sem precisar depender dos níveis de associação oficial dos clubes ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis no site da Saudi Pro League e nos próprios canais de venda de ingressos do Al Nassr, embora, para um confronto desta magnitude, envolvendo dois dos clubes mais laureados da liga, as cargas oficiais tendam a se esgotar extremamente rápido assim que são liberadas, normalmente uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Reservar com antecedência por meio do mercado secundário, como o StubHub, é fortemente recomendado para torcedores que querem garantir um lugar em vez de correr o risco de ficar sem ingresso.

Dado o peso das estrelas em campo, incluindo Ronaldo pelo time da casa e Benzema pelos visitantes, este confronto tem tudo para ser um dos ingressos mais disputados da temporada, portanto reservar cedo é a opção mais segura.

Quanto custam os ingressos para Al Nassr FC x Al Ittihad pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem, de modo geral, entre os mais acessíveis do futebol mundial, embora os preços para um confronto deste porte devam ficar bem acima da média da liga.

Os ingressos de admissão geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais. As categorias premium e laterais geralmente variam de SAR 250 a SAR 600, enquanto as opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

No mercado secundário, como o StubHub, os ingressos mais baratos disponíveis para este confronto oferecem o melhor ponto de entrada em termos de custo-benefício para torcedores que simplesmente querem estar no Al-Awwal Park para ver dois dos maiores clubes do futebol saudita frente a frente. Dado o adversário visitante e o perfil dos jogadores envolvidos dos dois lados, espera-se que os preços subam rapidamente à medida que a partida se aproxima, portanto reservar cedo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Nassr FC x Al Ittihad pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Al Nassr FC x Al Ittihad: momento das equipes

ALN

ALN - Sequência

ALQ
D3-1
ALS
V2-4
HIL
E1-1
GOS
D0-1
DHA
V4-1
Gol marcado (sofrido)
10/8
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ITT

ITT - Sequência

ALI
V1-3
ALS
D3-2
ALQ
D1-5
MAL
E2-2
ALJ
V1-4
Gol marcado (sofrido)
12/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5

Al Nassr FC x Al Ittihad: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al-NassrEmpateAl-Ittihad
3
0
2
Campeonato Saudita
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
2
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
0
FJ
King Cup
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
1
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
0
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
2
FJ
Super Cup
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
2
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Nassr badge
Al-Nassr
ALN
2
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
3
FJ
9Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

Al Nassr FC x Al Ittihad: classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al-AhliAl-AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FatehAl FatehALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al-IttihadAl-IttihadITT
00000000
8
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
00000000
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
00000000
10
Al-NassrAl-NassrALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
00000000
13
Al-ShababAl-ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Rebaixamento


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