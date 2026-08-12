Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Campeonato Saudita
team-logoAl-Kholood
King Abdullah Stadium, Buraydah
team-logoAl-Taawoun
Book Al Kholood vs Al-Taawoun Tickets

Traduzido por

Como comprar ingressos para Al Kholood x Al-Taawoun: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Campeonato Saudita
Al-Kholood
Al-Taawoun

Al Kholood enfrenta o Al-Taawoun na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al-Kholood recebe o Al-Taawoun no Al-Hazem Club Stadium, em Ar Rass, reeditando um confronto com um ingrediente extra graças a Hattan Bahebri, que se juntou ao Al-Kholood vindo do Al-Taawoun no verão passado e logo deu a assistência para o gol da vitória contra seu antigo clube quando as equipes se enfrentaram em abril. O Al-Kholood teve uma temporada para recordar em 2025/26, terminando em 13º lugar na tabela, mas chegando à final da King's Cup, enquanto o Al-Taawoun garantiu um ótimo sexto lugar e a classificação continental via AFC Champions League Two.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al-Kholood Club x Al-Taawoun FC, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al Kholood x Al-Taawoun pela Saudi Pro League?

crest
Campeonato Saudita - Rodada 2
King Abdullah Stadium, Buraydah

Como comprar ingressos para Al Kholood x Al-Taawoun pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este jogo é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al-Kholood Club x Al-Taawoun FC com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu assento sem precisar de associação oficial ao clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis por meio do site da Saudi Pro League e do aplicativo WeBook, embora geralmente sejam liberados apenas uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Com os dois clubes vindos de campanhas animadoras e um enredo real envolvendo o retorno de Bahebri para enfrentar seu antigo time, reservar cedo pela Ticombo é uma maneira sensata de garantir seu lugar.

Quanto custam os ingressos para Al Kholood x Al-Taawoun pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este confronto não é exceção.

  • Os ingressos de admissão geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
  • As categorias premium e de lugares à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
  • As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e serviço de catering, podem ultrapassar SAR 1.500.
  • Como na maioria dos jogos da Saudi Pro League, os preços podem mudar à medida que a partida se aproxima, então reservar cedo pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Kholood x Al-Taawoun pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Kholood e Al-Taawoun

ALK

ALK - Sequência

ITT
E0-0
HIL
D1-2
ALA
E0-0
AHL
D3-0
ALF
E0-0
Gol marcado (sofrido)
1/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
ALT

ALT - Sequência

ITT
D0-2
ALS
V1-5
AHL
D1-2
ALR
E1-1
ALH
D2-0
Gol marcado (sofrido)
7/8
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

Al Kholood x Al-Taawoun: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al-KholoodEmpateAl-Taawoun
1
1
2
Campeonato Saudita
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
0
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Taawoun badge
Al-Taawoun
ALT
1
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
1
FJ
3Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/4
Ambas as equipes marcaram2/4

Classificação de Al Kholood e Al-Taawoun

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al-AhliAl-AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FatehAl FatehALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al-IttihadAl-IttihadITT
00000000
8
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
00000000
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
00000000
10
Al-NassrAl-NassrALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
00000000
13
Al-ShababAl-ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Rebaixamento


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google