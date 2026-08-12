Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Age-restricted content

You’re not old enough to view betting content. You’ll be redirected to the homepage.

Goal.com
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Campeonato Saudita
team-logoAl-Khaleej
Prince Mohamed bin Fahd Stadium
team-logoAl-Shabab
Book Al Khaleej vs Al Shabab Tickets

Traduzido por

Como comprar ingressos para Al Khaleej x Al Shabab: preços da Saudi Pro League, informações da partida, vendas de última hora e mais

SHOPPING
Tickets
Campeonato Saudita
Al-Khaleej
Al-Shabab

Al Khaleej enfrenta o Al Shabab na Saudi Pro League. Veja como garantir seus ingressos

O Al-Khaleej recebe o Al-Shabab no Prince Mohammed Bin Fahd Stadium, em Dammam, reeditando um confronto que o Al-Khaleej venceu por 1 a 0 na última vez em que as equipes se enfrentaram, em janeiro. O Al-Khaleej fez uma sólida campanha em 2025/26 sob o comando de Georgios Donis, terminando em oitavo lugar, com Joshua King liderando a equipe a uma posição na metade de cima da tabela, enquanto o Al-Shabab viveu uma temporada de contrastes sob Imanol Alguacil, chegando à final da Gulf Club Champions League como vice-campeão, apesar de uma campanha doméstica de meio de tabela.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo ingressos para Al-Khaleej Club x Al-Shabab FC, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando será o pontapé inicial de Al Khaleej x Al Shabab pela Saudi Pro League?

crest
Campeonato Saudita - Rodada 2
Prince Mohamed bin Fahd Stadium

Como comprar ingressos para Al Khaleej x Al Shabab pela Saudi Pro League?

A forma mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio da Ticombo, que lista opções de assentos verificadas para Al-Khaleej Club x Al-Shabab FC, com reserva online instantânea e checkout seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu assento sem precisar de associação oficial ao clube ou esperar a abertura de uma janela de venda geral.

Os ingressos oficiais também costumam estar disponíveis no site da Saudi Pro League e nos canais de cada clube, embora normalmente sejam liberados apenas uma ou duas semanas antes do pontapé inicial. Dada a reputação crescente do Al-Shabab sob o comando de Alguacil e o progresso constante do próprio Al-Khaleej, reservar com antecedência pela Ticomboé uma forma sensata de garantir o assento de sua preferência.

Quanto custam os ingressos para Al Khaleej x Al Shabab pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League seguem entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este confronto não é exceção.

  • Os ingressos de entrada geral para jogos padrão da Saudi Pro League normalmente começam em cerca de SAR 30 a SAR 90 pelos canais oficiais.
  • As categorias premium e os assentos à beira do campo geralmente variam de SAR 250 a SAR 600.
  • As opções VIP e de hospitalidade, incluindo acesso a lounge e catering, podem ultrapassar SAR 1.500.

Como acontece com a maioria dos jogos da Saudi Pro League, os preços podem mudar à medida que a partida se aproxima, por isso reservar com antecedência pela Ticomboé a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Khaleej x Al Shabab pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Forma de Al Khaleej e Al Shabab

ALK

ALK - Sequência

DHA
V0-2
HIL
D1-2
ALI
D0-5
ALA
D3-1
AHL
D1-4
Gol marcado (sofrido)
5/14
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ALS

ALS - Sequência

ALT
D1-5
ALN
D2-4
NEO
D2-1
ITT
V3-2
ANA
D1-0
Gol marcado (sofrido)
7/14
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

Al Khaleej x Al Shabab: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al-KhaleejEmpateAl-Shabab
1
2
2
Campeonato Saudita
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
0
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
0
FJ
Campeonato Saudita
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
1
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
4
FJ
Campeonato Saudita
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
5
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
0
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
1
FJ
Campeonato Saudita
Al-Khaleej badge
Al-Khaleej
ALK
0
Al-Shabab badge
Al-Shabab
ALS
0
FJ
5Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Al Khaleej x Al Shabab

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al-AhliAl-AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FatehAl FatehALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al-IttihadAl-IttihadITT
00000000
8
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
00000000
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
00000000
10
Al-NassrAl-NassrALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
00000000
13
Al-ShababAl-ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Rebaixamento


GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google