Como comprar ingressos para Al-Khaleej x Al-Ahli: datas da Liga Profissional da Arábia Saudita, preços dos ingressos e muito mais

A Liga Profissional Saudita continua a cativar o público mundial, enquanto o Al-Khaleej se prepara para receber o poderoso Al-Ahli em um confronto decisivo durante a temporada 2025-2026.

Este confronto tornou-se um marco no calendário do futebol saudita, representando um choque entre a garra do Al-Khaleej, de Dammam, e o prestígio histórico do gigante de Jeddah, o Al-Ahli.

À medida que a RSL se torna uma das ligas mais assistidas do mundo, garantir um lugar para essas batalhas nacionais tornou-se uma prioridade tanto para os torcedores locais quanto para os visitantes internacionais.

No GOAL, você encontra tudo o que precisa saber para garantir os melhores lugares aos preços mais baixos para o jogo Al-Khaleej x Al-Ahli agora mesmo.

Quando é o Al-Khaleej x Al-Ahli?

Data e hora Jogada Local Ingressos 21 de maio de 2026 - 21h00 (hora local) Al-Khaleej x Al-Ahli Estádio Príncipe Mohamed bin Fahd, Dammam Ingressos

Onde comprar ingressos para Al-Khaleej x Al-Ahli?

Os ingressos para a Liga Profissional da Arábia Saudita são distribuídos oficialmente por meio das plataformas digitais centralizadas da Liga Saudita e dos portais de venda de ingressos de cada clube.

No entanto, devido à imensa popularidade do Al-Ahli e à capacidade limitada dos estádios regionais, os ingressos oficiais geralmente se esgotam poucos minutos após serem colocados à venda.

O StubHub é uma plataforma alternativa para garantir ingressos para o jogo Al-Khaleej x Al-Ahli.

Além disso, alguns pacotes de hospitalidade e VIP podem estar disponíveis por meio de parceiros oficiais do clube. Esses pacotes geralmente incluem assentos premium, acesso ao lounge e serviço de catering, proporcionando uma experiência de luxo para quem deseja assistir à partida com estilo.

Quanto custam os ingressos para Al-Khaleej x Al-Ahli?

Os preços dos ingressos para Al-Khaleej x Al-Ahli podem variar significativamente dependendo da categoria de assento e da proximidade da data da partida. Geralmente, os preços dos ingressos começam em um valor acessível para garantir a disponibilidade para os torcedores locais, enquanto as seções premium e VIP têm preços mais altos.

Ingressos Standard/Categoria 3: Estas são as opções mais econômicas, geralmente localizadas atrás das traves ou nas arquibancadas superiores. Os preços desses lugares costumam variar entre 150 SAR e 250 SAR no mercado secundário.

Estas são as opções mais econômicas, geralmente localizadas atrás das traves ou nas arquibancadas superiores. Os preços desses lugares costumam variar entre 150 SAR e 250 SAR no mercado secundário. Ingressos das categorias 2 e 1: esses assentos oferecem uma visão lateral do campo e maior proximidade com a ação. Os preços desses ingressos de gama média costumam ficar entre 350 SAR e 600 SAR.

esses assentos oferecem uma visão lateral do campo e maior proximidade com a ação. Os preços desses ingressos de gama média costumam ficar entre 350 SAR e 600 SAR. Premium e VIP: Para quem busca as melhores vistas e maior conforto, os ingressos VIP podem variar de 1.000 SAR a vários milhares de SAR, dependendo do nível de hospitalidade incluído.

Para obter o melhor custo-benefício, o GOAL recomenda procurar ingressos da Categoria 3 com antecedência. Esses ingressos mais baratos são a melhor maneira de curtir a atmosfera sem gastar muito. Lembre-se de que os preços em plataformas como o StubHub são determinados pela demanda, portanto, reservar com antecedência é essencial para garantir um preço mais baixo.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Príncipe Mohamed bin Fahd

O Estádio Príncipe Mohamed bin Fahd, localizado em Dammam, é um dos recintos esportivos mais históricos e animados da Província Oriental da Arábia Saudita. Com capacidade para aproximadamente 26.000 espectadores, oferece um ambiente intimista, mas eletrizante, especialmente quando as principais equipes da liga visitam a cidade. O estádio é multifuncional, mas é mais conhecido por sediar os jogos em casa do Al-Khaleej e do Al-Ettifaq.

Localização e acesso: O estádio está localizado no centro de Dammam, tornando-o facilmente acessível a partir de Khobar e Dhahran. Para viajantes internacionais, o Aeroporto Internacional Rei Fahd é o principal hub mais próximo. Recomenda-se usar aplicativos de transporte compartilhado, como Uber ou Careem, para chegar ao estádio, já que o estacionamento pode ser extremamente limitado em dias de jogo.

O estádio está localizado no centro de Dammam, tornando-o facilmente acessível a partir de Khobar e Dhahran. Para viajantes internacionais, o Aeroporto Internacional Rei Fahd é o principal hub mais próximo. Recomenda-se usar aplicativos de transporte compartilhado, como Uber ou Careem, para chegar ao estádio, já que o estacionamento pode ser extremamente limitado em dias de jogo. Instalações do estádio: O local passou por várias reformas para se adequar aos padrões cada vez mais exigentes da Liga Profissional Saudita. Você encontrará uma variedade de quiosques de comida e bebida espalhados pelos corredores, oferecendo lanches tradicionais sauditas e opções internacionais. Há salas de oração disponíveis para os torcedores, e o estádio está equipado com modernos sistemas de iluminação e som para melhorar a experiência nos dias de jogo.