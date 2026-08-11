O Al-Ittihad recebe o Al-Kholood no Alinma Stadium, em Jidá, no fim de semana de abertura da temporada 2026/27 da Saudi Pro League, e este é um confronto que significa coisas muito diferentes para cada clube. Para o Al-Ittihad, é a primeira partida de um projeto de reconstrução: Sergio Conceicao saiu em comum acordo após um quinto lugar e uma temporada sem títulos, e o clube apostou no técnico alemão Jens Wissing, de 38 anos, que chega com pouco menos de sete meses de experiência no comando de equipes profissionais, mas com um verdadeiro cartão de visitas, tendo acabado de levar o Gamba Osaka ao título da AFC Champions League Two, derrotando o Al-Nassr no caminho.

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Quando acontece o pontapé inicial de Al Ittihad x Al Kholood pela Saudi Pro League?

Campeonato Saudita - Rodada 1 15 de ago. de 2026 - 14:00 King Abdullah Sports City

Como comprar ingressos para Al Ittihad x Al Kholood pela Saudi Pro League?

A maneira mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio da Ticombo, que lista opções verificadas de assentos para Al-Kholood Club x Al-Ittihad Club com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar depender de níveis de associação oficial do clube ou esperar a abertura da venda geral.

Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Al Kholood pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League continuam entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este confronto não é exceção.

A entrada padrão pelos canais oficiais normalmente varia de 50 a 125 riais sauditas.

As categorias de assentos premium geralmente variam de 300 a 700 riais sauditas.

As áreas VIP e Gold Lounges, incluindo hospitalidade e catering, começam em cerca de 1.800 riais sauditas.

Como acontece com a maioria das estreias de temporada, os preços podem subir à medida que a partida se aproxima, por isso reservar com antecedência pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Ittihad x Al Kholood pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ittihad e Al Kholood

Al Ittihad x Al Kholood: retrospecto recente do confronto direto

Classificação de Al Ittihad e Al Kholood



