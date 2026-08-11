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Campeonato Saudita
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King Abdullah Sports City
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Book Al Ittihad vs Al Kholood Tickets

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Como comprar ingressos para Al Ittihad x Al Kholood: preços da Saudi Pro League, informações sobre a partida, vendas de última hora e mais

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Al Ittihad enfrenta o Al Kholood na Saudi Pro League. Veja como você pode garantir seus ingressos

O Al-Ittihad recebe o Al-Kholood no Alinma Stadium, em Jidá, no fim de semana de abertura da temporada 2026/27 da Saudi Pro League, e este é um confronto que significa coisas muito diferentes para cada clube. Para o Al-Ittihad, é a primeira partida de um projeto de reconstrução: Sergio Conceicao saiu em comum acordo após um quinto lugar e uma temporada sem títulos, e o clube apostou no técnico alemão Jens Wissing, de 38 anos, que chega com pouco menos de sete meses de experiência no comando de equipes profissionais, mas com um verdadeiro cartão de visitas, tendo acabado de levar o Gamba Osaka ao título da AFC Champions League Two, derrotando o Al-Nassr no caminho.

GOAL tem todas as informações de que você precisa para garantir agora mesmo seus ingressos para Al-Kholood Club x Al-Ittihad Club, incluindo detalhes do pontapé inicial, preços dos ingressos e os melhores lugares para comprar online.

Quando acontece o pontapé inicial de Al Ittihad x Al Kholood pela Saudi Pro League?

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Campeonato Saudita - Rodada 1
King Abdullah Sports City

Como comprar ingressos para Al Ittihad x Al Kholood pela Saudi Pro League?

A maneira mais conveniente de garantir ingressos para este confronto é por meio da Ticombo, que lista opções verificadas de assentos para Al-Kholood Club x Al-Ittihad Club com reserva online instantânea e pagamento seguro. Comprar pela Ticombo permite que você navegue pelas categorias disponíveis e confirme seu lugar sem precisar depender de níveis de associação oficial do clube ou esperar a abertura da venda geral.

Quanto custam os ingressos para Al Ittihad x Al Kholood pela Saudi Pro League?

Os ingressos da Saudi Pro League continuam entre os mais acessíveis do futebol mundial, e este confronto não é exceção.

  • A entrada padrão pelos canais oficiais normalmente varia de 50 a 125 riais sauditas.
  • As categorias de assentos premium geralmente variam de 300 a 700 riais sauditas.
  • As áreas VIP e Gold Lounges, incluindo hospitalidade e catering, começam em cerca de 1.800 riais sauditas.
  • Como acontece com a maioria das estreias de temporada, os preços podem subir à medida que a partida se aproxima, por isso reservar com antecedência pela Ticombo é a melhor forma de garantir o menor preço disponível e a maior variedade de assentos.

Al Ittihad x Al Kholood pela Saudi Pro League: tudo o que você precisa saber

Momento de Al Ittihad e Al Kholood

ITT

ITT - Sequência

ALI
V1-3
ALS
D3-2
ALQ
D1-5
MAL
E2-2
ALJ
V1-4
Gol marcado (sofrido)
12/12
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
ALK

ALK - Sequência

ITT
E0-0
HIL
D1-2
ALA
E0-0
AHL
D3-0
ALF
E0-0
Gol marcado (sofrido)
1/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

Al Ittihad x Al Kholood: retrospecto recente do confronto direto

Confrontos

Al-IttihadEmpateAl-Kholood
3
1
1
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
0
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
0
FJ
King Cup
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
2
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
2
FJ
Campeonato Saudita
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
0
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
4
FJ
Campeonato Saudita
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
4
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
3
FJ
Campeonato Saudita
Al-Kholood badge
Al-Kholood
ALK
0
Al-Ittihad badge
Al-Ittihad
ITT
1
FJ
10Gols marcados4
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram2/5

Classificação de Al Ittihad e Al Kholood

#JVEDGPGCSGPSequência
1
AbhaAbhaABH
00000000
2
Al-AhliAl-AhliAHL
00000000
3
Al DiriyahAl DiriyahDIR
00000000
4
Al FatehAl FatehALF
00000000
5
Al HazemAl HazemALH
00000000
6
Al HilalAl HilalHIL
00000000
7
Al-IttihadAl-IttihadITT
00000000
8
Al-KhaleejAl-KhaleejALK
00000000
9
Al-KholoodAl-KholoodALK
00000000
10
Al-NassrAl-NassrALN
00000000
11
Al QadsiahAl QadsiahALQ
00000000
12
Al-RiyadhAl-RiyadhALR
00000000
13
Al-ShababAl-ShababALS
00000000
14
Al-EttifaqAl-EttifaqALI
00000000
15
Al-FaisalyAl-FaisalyAFS
00000000
16
Al-FayhaAl-FayhaALF
00000000
17
Al-TaawounAl-TaawounALT
00000000
18
Neom SCNeom SCNEO
00000000
AFC Champions League
Rebaixamento


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