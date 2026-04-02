Poucos confrontos transmitem tanta emoção quanto o Al Hilal x Al Kholood na liga profissional saudita.

Como atual gigante do futebol asiático, o Al Hilal chega a este confronto com um elenco de superestrelas de nível mundial, incluindo Aleksandar Mitrović e Rúben Neves, buscando consolidar seu domínio no topo da tabela.

Para os visitantes, o Al Kholood, esta partida representa uma grande oportunidade de provar que podem competir com a elite da liga no coração de Riade.

O GOAL traz todas as informações sobre como garantir seus lugares, com preços, disponibilidade e as melhores plataformas para comprar seus ingressos para Al Hilal x Al Kholood agora mesmo.

Quando é o jogo Al Hilal x Al Kholood?

Data e hora Jogada Local Ingressos Terça-feira, 7 de abril de 2026, 21h Al Hilal x Al Kholood Kingdom Arena, Riade Ingressos

Onde comprar ingressos para Al Hilal x Al Kholood?

A principal forma de comprar ingressos é através da plataforma WeBook, que atua como parceira oficial de venda de ingressos para muitos eventos da Riyadh Season e para os jogos em casa do Al Hilal.

Além disso, os torcedores podem consultar o site oficial do Al Hilal e o portal de ingressos da Liga Profissional da Arábia Saudita (SPL) para ver se há ingressos disponíveis diretamente.

No entanto, para um jogo tão disputado como este, os ingressos oficiais costumam esgotar-se poucos minutos após serem colocados à venda, por isso os torcedores também podem procurar em sites de revenda, como o StubHub.

Quanto custam os ingressos para Al Hilal x Al Kholood?

Os preços dos ingressos para Al Hilal x Al Kholood são acessíveis, embora variem de acordo com a demanda e a categoria de assento. Para quem procura a maneira mais barata de assistir ao Al Hilal, os ingressos de entrada geral nas seções “Shortside” ou atrás do gol costumam custar entre SAR 40 e SAR 75 nos canais oficiais.

No mercado secundário, os preços podem variar. Atualmente, os assentos básicos estão sendo anunciados por aproximadamente 250 a 400 SAR, dependendo da proximidade da data do jogo. Para quem busca uma experiência mais premium, a Kingdom Arena oferece vistas excepcionais das arquibancadas laterais. Abaixo está um detalhamento do que você pode esperar pagar no mercado secundário:

Ingresso geral (lateral curta): 250 SAR – 450 SAR

250 SAR – 450 SAR Piso inferior do lado longo: SAR 500 – SAR 900

SAR 500 – SAR 900 Assentos Premium/Club: SAR 1.000 – SAR 1.800

SAR 1.000 – SAR 1.800 Hospitalidade VIP: a partir de 2.500 SAR

Tudo o que você precisa saber sobre a Kingdom Arena

A Kingdom Arena foi inaugurada em 2023 e detém o Recorde Mundial do Guinness como o maior estádio de futebol coberto.

Com capacidade para aproximadamente 26.000 pessoas, oferece um ambiente incrivelmente intimista e barulhento, já que o teto fechado retém o som da torcida do Al Hilal.