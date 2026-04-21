Como comprar ingressos para Al Hazem x Al Hilal: jogos da Liga Profissional da Arábia Saudita, preços, informações sobre os assentos e muito mais

O Al Hilal e o Al Hazem se preparam para um confronto decisivo, à medida que a temporada da Liga Profissional da Arábia Saudita chega ao seu clímax.

Enquanto o Al Hilal continua a afirmar seu domínio como o clube mais bem-sucedido da história da Ásia, o Al Hazem representa a garra e a determinação de uma equipe que busca causar uma grande surpresa contra os gigantes de Riade.

O GOAL reuniu todas as informações essenciais sobre preços, locais e pontos de venda oficiais para ajudar você a garantir seu lugar no jogo agora.

Quando será a partida entre Al Hazem e Al Hilal na Liga Profissional da Arábia Saudita?

Data Partida / Horário Local Ingressos Sábado, 2 de maio de 2026 Al Hilal x Al Hazem (18h00 GMT / 21h00 horário local) Kingdom Arena, Riade Ingressos

Como comprar ingressos para a partida entre Al Hazem e Al Hilal?

A principal forma de a maioria dos torcedores conseguir ingressos é através do site oficial, o Webook. A bilheteria digital tornou-se padrão na Arábia Saudita, garantindo que sua entrada no estádio seja tão simples quanto uma rápida leitura do seu smartphone no portão.

Para visitantes internacionais ou para aqueles que perceberem que os ingressos inicialmente reservados pelo clube estão esgotados, plataformas de revenda como o StubHub oferecem uma ampla variedade de categorias de assentos, desde arquibancadas econômicas até áreas com visão privilegiada.

Para os torcedores do Al Hazem que estiverem viajando para Riade, é altamente recomendável procurar assentos nas seções destinadas aos torcedores visitantes. Essas seções geralmente ficam nos cantos do estádio, permitindo que você torça pelo seu time ao lado de outros torcedores que também viajaram para o jogo. Dada a enorme base de fãs do Al Hilal em todo o mundo, esses jogos costumam esgotar rapidamente, portanto, reservar com antecedência é a única maneira de garantir seu lugar nas arquibancadas.

O que podemos esperar da partida entre Al Hazem e Al Hilal?

O Al Hilal, comandado por uma comissão técnica de elite, emprega um estilo de alta pressão de nível mundial que aproveita a incrível profundidade de seu elenco. Com um elenco que já contou com ícones globais como Neymar Jr, Aleksandar Mitrović e Sergej Milinković-Savić, a Onda Azul é capaz de dominar qualquer adversário com pura qualidade técnica e poder físico.

O Al Hazem tem fama de ser um adversário difícil. Costumando adotar uma formação defensiva compacta e buscando atacar no contra-ataque, o time representa um verdadeiro perigo para os líderes do campeonato. Historicamente, embora o Al Hilal tenha levado vantagem, o Al Hazem já demonstrou ser capaz de frustrar os gigantes, garantindo 90 minutos de futebol tensos e emocionantes.

Nas últimas temporadas, o Al Hilal apresentou algumas das exibições mais dominantes da história do futebol saudita, incluindo sequências de vitórias recordistas.

Ingressos para Al Hazem x Al Hilal: quanto custam?

Os preços dos ingressos para a partida entre Al Hilal e Al Hazem variam dependendo da categoria do assento e da proximidade com o campo.

Queremos destacar que os torcedores podem entrar no estádio por um preço muito razoável se agirem rápido. Atualmente, os ingressos mais baratos estão disponíveis nas arquibancadas superiores e atrás dos gols.

Categoria 3 (atrás do gol): 50 SAR – 100 SAR

50 SAR – 100 SAR Categoria 2 (Canto/Arquibancada superior): 150 SAR – 300 SAR

150 SAR – 300 SAR Categoria 1 (Lateral inferior/Centro): 400 SAR – 750 SAR

400 SAR – 750 SAR VIP / Premium: 1.200 SAR – 5.000 SAR

Para quem busca a melhor relação custo-benefício, os assentos da Categoria 2 oferecem um excelente equilíbrio entre uma visão clara das jogadas táticas e um preço acessível. Esses assentos costumam ser significativamente mais baratos do que os da parte central da arquibancada inferior, mas ainda assim proporcionam uma perspectiva fantástica da ação.

Para garantir os ingressos mais baratos, é fundamental reservar o mais cedo possível, pois as opções de baixo custo são as primeiras a serem esgotadas pelos torcedores locais.

Como adquirir ingressos com pacotes de hospitalidade para Al Hazem x Al Hilal?

Para os torcedores que buscam o máximo em luxo no dia do jogo, os pacotes de hospitalidade na Kingdom Arena ou no Estádio Internacional Rei Fahd são incomparáveis.

Esses pacotes são muito procurados por convidados corporativos e torcedores que buscam uma experiência premium. A hospitalidade inclui acesso a lounges com climatização, o que é uma grande vantagem considerando o clima de Riade, além de serviço de bufê gourmet e estacionamento VIP.

As áreas de hospitalidade oferecem assentos estofados e espaçosos com as melhores vistas do estádio. Essas opções geralmente incluem vantagens como:

Entrada VIP privada no estádio

Buffet antes do jogo e no intervalo

Bebidas e lanches de cortesia

Programas exclusivos do dia do jogo

Garantir um assento na área de hospitalidade assegura uma experiência sem estresse, permitindo que você aproveite o futebol de nível mundial em total conforto.

Al Hazem x Al Hilal: Partidas recentes entre os dois times

Data Competição Jogada Resultado 11 de maio de 2024 Liga Profissional da Arábia Saudita Al Hilal x Al Hazem 4–1 25 de novembro de 2023 Liga Profissional da Arábia Saudita Al Hazem x Al Hilal 0–9 30 de outubro de 2023 Copa do Rei Al Hilal x Al Hazem 3–0 26 de fevereiro de 2022 Liga Profissional da Arábia Saudita Al Hilal x Al Hazem 2–0 30 de setembro de 2021 Liga Profissional da Arábia Saudita Al Hazem x Al Hilal 1–1

Localização e logística: como chegar ao estádio

A partida está marcada para acontecer em Riade, a vibrante capital da Arábia Saudita.

A maioria dos jogos em casa do Al Hilal é disputada na moderna Kingdom Arena ou no icônico Estádio Internacional Rei Fahd. Ambos os locais são bem servidos pela rede de transporte público em expansão de Riade e são facilmente acessíveis por meio de aplicativos de transporte como Uber e Careem, que são as formas mais convenientes para os torcedores chegarem ao estádio.

Para quem vai de carro, há amplo estacionamento disponível, embora seja recomendável chegar pelo menos duas horas antes do início da partida para evitar o tráfego intenso nos dias de jogo.