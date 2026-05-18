Como comprar ingressos para Al-Fayha x Al-Hilal: datas da Liga Profissional da Arábia Saudita, preços dos ingressos e muito mais

A Liga Profissional da Arábia Saudita continua a cativar os fãs de futebol de todo o mundo, enquanto o Al-Fayha se prepara para receber o atual campeão e gigante continental, o Al-Hilal.

Este confronto tornou-se um encontro fascinante, muitas vezes colocando o resiliente e taticamente disciplinado Al-Fayha contra o brilhantismo repleto de estrelas do Blue Waves.

Com o Al-Hilal ostentando alguns dos maiores nomes do futebol mundial e mantendo seu status de time a ser batido no Oriente Médio, cada viagem que a equipe faz é um evento muito aguardado, que atrai multidões enormes e cria uma atmosfera intensa.

O GOAL tem todas as informações que você precisa sobre a venda de ingressos, as melhores plataformas para compras seguras e os preços mais competitivos.

Quando é o jogo Al-Fayha x Al-Hilal?

Data e hora Jogada Local Ingressos 21 de maio de 2026 Al-Fayha x Al-Hilal Al Majma'ah Sports City, Al Majma'ah Ingressos

Onde comprar ingressos para Al-Fayha x Al-Hilal?

Conseguir ingressos para os jogos do Al-Hilal pode ser extremamente difícil devido à sua enorme torcida e à presença de superestrelas internacionais como Neymar, Aleksandar Mitrović e Rúben Neves.

Para este jogo fora de casa específico contra o Al-Fayha, os ingressos são distribuídos principalmente pelos canais oficiais da Liga Profissional Saudita e pelas plataformas de venda de ingressos do clube da casa.

No entanto, para os torcedores que perderam a venda geral inicial ou aqueles que viajam de fora da Arábia Saudita e precisam de uma opção mais garantida no mercado secundário, a StubHub oferece um ambiente seguro para comprar ingressos, mesmo quando a bilheteria principal está esgotada.

Quanto custam os ingressos para Al-Fayha x Al-Hilal?

Os preços dos ingressos para a Liga Profissional Saudita variam dependendo da categoria da partida e do perfil do time visitante. Quando o Al-Hilal é o adversário, os preços geralmente sofrem um ligeiro aumento devido à alta demanda. Para o confronto na Al Majma'ah Sports City, o Al-Fayha busca manter o futebol acessível enquanto gerencia os requisitos logísticos de um jogo de grande visibilidade.

Categoria 3 (Entrada Geral): Estes são os ingressos mais acessíveis, custando geralmente entre 30 e 75 SAR. Esses lugares são perfeitos para os torcedores apaixonados que querem estar no centro da torcida.

Estes são os ingressos mais acessíveis, custando geralmente entre 30 e 75 SAR. Esses lugares são perfeitos para os torcedores apaixonados que querem estar no centro da torcida. Categoria 2 (Assentos Premium): Localizados ao longo das laterais do campo, com melhor visão do gramado, esses ingressos custam normalmente entre 100 SAR e 250 SAR.

Localizados ao longo das laterais do campo, com melhor visão do gramado, esses ingressos custam normalmente entre 100 SAR e 250 SAR. Categoria 1 e Gold: Oferecem as melhores vistas do estádio e costumam custar entre 300 SAR e 600 SAR.

Oferecem as melhores vistas do estádio e costumam custar entre 300 SAR e 600 SAR. Hospitalidade e VIP: Para quem busca a experiência definitiva no dia do jogo, com serviço de catering e acesso ao lounge incluídos, os pacotes VIP podem custar a partir de 1.000 SAR e chegar a valores significativamente mais altos, dependendo do nível da suíte.

À medida que o dia do jogo se aproxima, os preços em mercados secundários como o StubHub podem flutuar com base na oferta e na demanda. Recomendamos reservar o mais cedo possível para garantir as tarifas mais baixas, já que os preços tendem a subir assim que a cota geral se esgota.

Tudo o que você precisa saber sobre a Al Majma'ah Sports City

A Al Majma'ah Sports City é o orgulhoso lar do Al-Fayha FC. Localizada em Al Majma'ah, a aproximadamente 200 quilômetros ao norte de Riade, ela serve como um importante centro esportivo para a região.

Embora não tenha a enorme capacidade do Estádio Internacional Rei Fahd, seu tamanho compacto cria um ambiente intimidador e eletrizante para as equipes visitantes.

O estádio passou por reformas para atender aos altos padrões da Liga Profissional Saudita, garantindo que as instalações para torcedores, mídia e jogadores sejam de primeira linha. Com capacidade para cerca de 7.000 espectadores, cada assento oferece uma visão de perto da ação, tornando-o um dos locais mais intimistas para assistir a estrelas como as do Al-Hilal.

Para os torcedores que viajam de Riade, a viagem de carro leva cerca de duas horas pela rodovia Route 60. Há amplo estacionamento ao redor do complexo esportivo, mas é recomendável chegar pelo menos 90 minutos antes do início da partida para evitar o congestionamento de trânsito local. Dentro do estádio, você encontrará vários quiosques de alimentos e bebidas servindo pratos locais favoritos e lanches típicos de dias de jogo, contribuindo para a atmosfera familiar pela qual a Liga Profissional Saudita é famosa.

Lembre-se de usar roupas confortáveis, pois as temperaturas noturnas no deserto podem cair, mesmo após um dia quente. Torcer pelo time da casa ou pelos gigantes visitantes na Al Majma'ah Sports City é uma experiência única que captura a verdadeira essência da cultura do futebol da Arábia Saudita.