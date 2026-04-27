A temporada de futebol nacional dos Emirados Árabes Unidos atinge seu auge, com dois dos times mais condecorados da região, o Al Ain FC e o Al Wahda FC, se preparando para disputar a supremacia na final da Copa ADIB.

Conhecida como o Clássico dos Emirados Árabes Unidos, esta final no icônico Estádio Mohamed bin Zayed promete ser um espetáculo com ingressos esgotados que os torcedores de toda a região MENA não podem perder.

Se você deseja testemunhar esse momento histórico ao vivo, o GOAL traz para você o guia definitivo para garantir seu lugar, desde as opções de ingressos mais baratas até experiências premium.

Quando será a final da ADIB Cup entre Al Ain FC e Al Wahda FC?

Data e hora Jogo Local Ingressos 1º de maio de 2026, 20h45 (horário local) Al Ain FC x Al Wahda FC Estádio Mohamed bin Zayed, Abu Dhabi Ingressos

Onde comprar ingressos para a final da ADIB Cup entre Al Ain FC e Al Wahda FC?

As vendas oficiais também são normalmente gerenciadas pelo portal oficial de ingressos da Liga Profissional dos Emirados Árabes Unidos e pelo Platinumlist.

No entanto, devido à enorme torcida local tanto do Al Ain quanto do Al Wahda, esses ingressos costumam se esgotar poucos minutos após o início da venda.

Se os canais oficiais estiverem esgotados, plataformas secundárias confiáveis, como aTicombo, oferecem uma alternativa essencial para garantir que você ainda possa assistir à partida. Certifique-se sempre de comprar por meio de um link seguro para evitar decepções no dia do jogo.

Quanto custam os ingressos para a final da ADIB Cup entre Al Ain FC e Al Wahda FC?

Para quem procura a opção mais econômica para entrar no estádio, os ingressos mais baratos geralmente estão nas seções de Entrada Geral 3, frequentemente localizadas atrás dos gols.

Ingressos gerais: Os preços geralmente variam entre 150 e 250 SAR em mercados secundários como o Ticombo, dependendo da demanda.

Os preços geralmente variam entre 150 e 250 SAR em mercados secundários como o Ticombo, dependendo da demanda. Assentos premium: Espere pagar entre 400 e 600 SAR por lugares com vista central nas arquibancadas inferiores.

Espere pagar entre 400 e 600 SAR por lugares com vista central nas arquibancadas inferiores. Hospitalidade e VIP: Para uma experiência mais luxuosa, incluindo serviço de bufê e acesso ao lounge, os preços podem ultrapassar SAR 1.000.

Lembre-se de que, à medida que a data da partida se aproxima, os preços nos mercados secundários podem subir significativamente. Garantir seus ingressos com antecedência é a melhor estratégia para garantir o menor preço possível.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Mohamed bin Zayed

O Estádio Mohamed bin Zayed, em Abu Dhabi, é um dos recintos esportivos mais modernos e impressionantes do Oriente Médio.

Frequentemente chamado de Estádio do Orgulho, ele serve como sede do Al Jazira Club, mas costuma sediar grandes finais internacionais e nacionais devido às suas instalações de nível mundial.

Com capacidade para aproximadamente 37.000 pessoas, o estádio oferece uma atmosfera intimista, mas eletrizante.