O maior palco do beisebol volta em outubro, com a Série Mundial de 2026 marcada para começar na sexta-feira, 23 de outubro.

O campeão da Liga Nacional já está definido: o Milwaukee Brewers surpreendeu ao vencer os quatro jogos contra o Los Angeles Dodgers, campeão das duas últimas edições, na Série de Campeonato da Liga Nacional. O resultado encerrou a tentativa de Los Angeles de conquistar o terceiro título consecutivo e garantiu ao Milwaukee sua primeira participação na Série Mundial desde 1982.

O Milwaukee agora aguarda o vencedor da Série de Campeonato da Liga Americana, na qual o Cleveland Guardians lidera por 2 a 1 contra o Tampa Bay Rays. Com a melhor campanha da temporada regular da Major League Baseball, de 103 a 59, o Brewers garantiu a vantagem de jogar em casa na Série Mundial.

Quando será a Série Mundial de 2026?

Data e horário Jogo Local Ingressos Sexta-feira, 23 de outubro Jogo 1 da Série Mundial: campeão da Liga Americana (CLE ou TB) visita o Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Ingressos Sábado, 24 de outubro Jogo 2 da Série Mundial: campeão da Liga Americana (CLE ou TB) visita o Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Ingressos Segunda-feira, 26 de outubro Jogo 3 da Série Mundial: Milwaukee Brewers visita o campeão da Liga Americana Progressive Field (CLE) ou Tropicana Field (TB) Ingressos Terça-feira, 27 de outubro Jogo 4 da Série Mundial: Milwaukee Brewers visita o campeão da Liga Americana Progressive Field (CLE) ou Tropicana Field (TB) Ingressos Quarta-feira, 28 de outubro* Jogo 5 da Série Mundial: Milwaukee Brewers visita o campeão da Liga Americana Progressive Field (CLE) ou Tropicana Field (TB) Ingressos Sexta-feira, 30 de outubro* Jogo 6 da Série Mundial: campeão da Liga Americana (CLE ou TB) visita o Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Ingressos Sábado, 31 de outubro* Jogo 7 da Série Mundial: campeão da Liga Americana (CLE ou TB) visita o Milwaukee Brewers American Family Field (Milwaukee, Wisconsin) Ingressos

*Disputados apenas se necessário. A Série Mundial segue o formato 2-3-2: a equipe com a melhor campanha na temporada regular de 2026 recebe os Jogos 1, 2, 6 e 7. As duas equipes participantes só serão confirmadas quando as Séries de Campeonato das Ligas Americana e Nacional terminarem, na semana de 19 e 20 de outubro. Volte mais perto da data para conferir os confrontos exatos e os horários de início dos jogos.

Onde comprar ingressos para a Série Mundial de 2026?

Conseguir ingressos para a Série Mundial pelos canais oficiais é difícil.

Os pacotes de ingressos para a pós-temporada são vendidos, em grande parte, aos detentores de ingressos de temporada de cada equipe bem antes de outubro. Quando um clube é eliminado, qualquer ingresso restante desaparece em questão de horas.

Ingressos para os jogos em Milwaukee já estão disponíveis: os anúncios para os Jogos 1, 2, 6 e 7 no American Family Field já estão ativos após o Brewers garantir o título da Liga Nacional.

Ingressos para os jogos na casa do campeão da Liga Americana ainda não estão disponíveis: os anúncios para os Jogos 3, 4 e 5 serão publicados assim que terminar a Série de Campeonato da Liga Americana entre Cleveland e Tampa Bay.

Se estiver com dificuldade para conseguir ingressos, você também pode procurar opções de última hora no mercado de revenda. Confira os termos e condições de qualquer plataforma de revenda antes de comprar.

Quanto custam os ingressos para a Série Mundial de 2026?

Os preços dos ingressos para a Série Mundial no mercado de revenda são fortemente influenciados pelo tamanho dos mercados das equipes e pelo tempo que elas estão sem conquistar o título.

Com o Milwaukee chegando à sua primeira Série Mundial em 44 anos, a demanda local em Wisconsin já está batendo recordes da franquia.

Os últimos anos servem de referência:

2023: duas equipes de mercados menores tiveram preço médio de cerca de US$ 685 por ingresso.

2024: o confronto histórico entre Dodgers e Yankees, equipes de grandes mercados, elevou os ingressos mais baratos do Jogo 1 para mais de US$ 1.300, com média superior a US$ 1.400 na série.

2025: confrontos mais equilibrados tiveram ingressos mais baratos na faixa de US$ 650 a US$ 900.

Faixas de preço esperadas para 2026:

Ingressos para assistir em pé e assentos nos setores superiores: cerca de US$ 650 a US$ 950 para os primeiros jogos.

Jogos decisivos ou disputados no fim de semana: os ingressos mais baratos devem ultrapassar a faixa de US$ 1.200 a US$ 1.800, especialmente para os Jogos 1 e 2 em Milwaukee.

Assentos nos setores exclusivos e nas áreas próximas aos bancos das equipes: costumam custar valores de quatro a cinco dígitos, particularmente em possíveis jogos de definição do título, como os Jogos 6 e 7.

Tudo o que você precisa saber sobre a Série Mundial

A Série Mundial é a decisão do título da Major League Baseball, disputada entre os campeões das Ligas Americana e Nacional. Realizada pela primeira vez em 1903, é a competição pelo título mais antiga do esporte profissional de primeira linha na América do Norte realizada de forma contínua. O vencedor recebe o Troféu do Comissário. O New York Yankees é a franquia com mais conquistas, com 27 títulos.

A edição de 2026 segue o formato habitual de melhor de sete jogos, com distribuição 2-3-2: a equipe com a melhor campanha na temporada regular recebe os Jogos 1 e 2 e, se necessário, os Jogos 6 e 7. A outra equipe recebe os Jogos 3 e 4 e, se houver, o Jogo 5. O calendário da pós-temporada deste ano está concentrado em outubro, com a rodada de Wild Card começando em 29 de setembro, as Séries Divisionais a partir de 3 de outubro e as Séries de Campeonato a partir de 11 de outubro, antes da abertura da Série Mundial em 23 de outubro. Todos os jogos são transmitidos pela FOX nos Estados Unidos, além da FOX Deportes, para a cobertura em espanhol, e da FOX One, para a transmissão por streaming.

A principal história na chegada de outubro é a busca do Dodgers pelo terceiro título consecutivo, feito que nenhuma equipe alcançou desde a sequência de três conquistas do Yankees, de 1998 a 2000. Quer Los Angeles volte à decisão, quer uma equipe como Brewers, Red Sox ou Braves avance, a GOAL atualizará esta página com informações sobre o confronto confirmado, o local e os ingressos assim que as Séries de Campeonato terminarem.