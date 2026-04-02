Como comprar ingressos para a partida entre Al Sadd e Al Hilal: calendário da Liga dos Campeões da AFC, preços, informações sobre os assentos e muito mais

O Al Sadd e o Al Hilal se preparam para um confronto decisivo nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões da AFC. Esta partida opõe o campeão do Catar de 2024–25 ao gigante saudita em uma batalha crucial pela supremacia continental. Historicamente, esses dois clubes têm dominado o futebol na Ásia Ocidental, tornando cada confronto entre eles um evento que atrai a atenção mundial e atrai grandes multidões.

A rivalidade entre eles atingiu novos patamares no confronto anterior, durante a fase de grupos no final de 2024, que terminou em um empate disputado por 1 a 1. Agora, com uma vaga nas quartas de final em jogo, espera-se que ambas as equipes escalem suas formações mais fortes. O Al-Hilal chega com um elenco repleto de estrelas, com nomes de nível mundial, enquanto o Al-Sadd busca aproveitar a vantagem de jogar em casa no Estádio Jassim Bin Hamad para causar uma surpresa contra os favoritos do torneio.

Garantir ingressos para esta partida crucial está se mostrando difícil devido à enorme demanda na região. Aconselhamos os torcedores a agirem rapidamente, pois os ingressos VIP e os lugares na arquibancada geral devem se esgotar poucos dias após o início das vendas. A Koora reuniu todas as informações essenciais sobre preços, locais e pontos de venda oficiais para ajudar você a garantir seu lugar na partida agora.

Quando será a partida entre Al Sadd e Al Hilal na Liga dos Campeões da AFC?

A tão esperada partida entre Al Sadd e Al Hilal está marcada para começar em um confronto crucial à noite, em Doha. Como essa partida faz parte da fase eliminatória da Liga dos Campeões da AFC, espera-se que a atmosfera seja eletrizante desde o apito inicial. Aqui estão os detalhes confirmados da partida:

Data Partida / Horário Local Ingressos Segunda-feira, 13 de abril de 2026 Al Sadd x Al Hilal (17h00 GMT / 20h00, horário da Ásia Oriental) Estádio Jassim Bin Hamad, Doha Comprar ingressos

Como comprar ingressos para a partida entre Al Sadd e Al Hilal na Liga dos Campeões da AFC

Os ingressos para a partida entre Al Sadd e Al Hilal podem ser adquiridos através dos aplicativos oficiais dos clubes e de plataformas autorizadas de revenda, como a Ticombo. Para os torcedores locais no Catar, o site oficial do Al Sadd é a principal fonte para a compra de ingressos destinados à venda ao público em geral. No entanto, esses ingressos costumam ser vendidos primeiro aos sócios do clube. Para torcedores internacionais ou aqueles que perderam o período inicial de vendas, a Ticombo oferece uma alternativa segura e oficialmente autorizada, com uma variedade de categorias de assentos.

Usando um sistema de bilhetagem móvel integrado, a maioria dos ingressos é enviada diretamente para o seu smartphone como um código QR. Isso elimina a necessidade de retirada física e garante uma entrada tranquila no Estádio Jassim Bin Hamad. Ao comprar em plataformas secundárias, procure sempre vendedores com avaliações altas e garantias de reembolso para garantir que seus ingressos sejam válidos para esta partida tão disputada da Liga dos Campeões da AFC.

Para os torcedores do Al-Hilal Football Club que viajam da Arábia Saudita, é altamente recomendável que procurem lugares nas seções destinadas aos torcedores visitantes (geralmente a arquibancada norte). Esses lugares costumam estar claramente indicados em plataformas como o Ticombo e permitem que você se sente ao lado de outros torcedores da “Onda Azul”. Dada a proximidade entre Riade e Doha, essas seções costumam ser as primeiras a esgotar.

O que podemos esperar da partida entre Al Sadd e Al Hilal?

Os torcedores podem esperar um confronto entre duas filosofias distintas de futebol: o estilo rápido e de alta pressão do Al-Hilal e a abordagem organizada e técnica do Al-Sadd. O Al-Hilal entra em campo como uma das equipes mais fortes do futebol mundial, com seu elenco atual contando com o prolífico atacante sérvio Aleksandar Mitrović e a dupla criativa portuguesa formada por Rúben Neves e João Cancelo. Sua capacidade de desmontar as defesas adversárias no terço final do campo faz deles uma ameaça perigosa fora de casa.

No entanto, o Al Sadd continua sendo a referência do futebol catariano. Liderada pelo brilhante Akram Afif, que costuma se destacar nos palcos mais importantes, a equipe é especialista em controlar o ritmo do jogo. Historicamente, este confronto tem gerado um grande número de gols. A história recente mostra o quão difícil é prever o resultado dessas partidas: um empate em 1 a 1 em novembro de 2024, a vitória do Al Sadd por 3 a 2 na Copa dos Campeões de Clubes Árabes de 2023 e a lendária vitória do Al Sadd por 4 a 2 na semifinal de 2019. Esses resultados comprovam que, apesar da força das estrelas do Al-Hilal, o Al-Sadd sempre encontra uma maneira de competir.

A atmosfera no Estádio Jassim Bin Hamad será eletrizante, com 15.000 torcedores apaixonados lotando um estádio compacto que coloca a torcida bem no centro da ação. Espere uma batalha tática em que um único erro pode decidir toda a partida. Com Aleksandar Mitrović, do Al-Hilal, buscando aumentar sua contagem de gols continentais, e Akram Afif liderando o time da casa, esta é sem dúvida a maior partida do futebol de clubes asiático nesta temporada.

Ingressos para Al Sadd x Al Hilal na Liga dos Campeões da AFC: quanto custam?

Os preços dos ingressos para a partida entre Al Sadd e Al Hilal variam dependendo da categoria do assento e da data da compra. Os preços oficiais de varejo costumam ser mais baixos, mas a demanda frequentemente eleva os preços no mercado secundário. Aqui estão as faixas de preço estimadas para esta partida das oitavas de final:

Categoria 3 (laterais/atrás do gol): 120 SAR – 250 SAR

120 SAR – 250 SAR Categoria 2 (cantos/anfiteatro superior): 300 SAR – 550 SAR

300 SAR – 550 SAR Categoria 1 (linha lateral inferior/centro do campo): 600 SAR – 950 SAR

600 SAR – 950 SAR VIP / Premium: 1.500 SAR – 3.500 SAR

Para quem busca a melhor relação custo-benefício, os assentos de canto da Categoria 2 costumam oferecer o melhor equilíbrio entre preço e visibilidade, já que geralmente são 15% mais baratos do que os assentos nas seções centrais. Para conseguir os ingressos mais baratos, é essencial reservar assim que as datas dos jogos forem confirmadas, pois os preços tendem a subir entre 20% e 30% na semana que antecede a partida.

Como adquirir ingressos com pacote de hospitalidade para a partida Al Sadd x Al Hilal na Liga dos Campeões da AFC

Os pacotes de hospitalidade para a partida entre Al Sadd e Al Hilal oferecem uma experiência única no dia do jogo, incluindo acesso a lounges com ar-condicionado, serviço de catering premium e assentos estofados luxuosos. Esses pacotes são muito populares entre os torcedores que viajam da Arábia Saudita e desejam garantir um assento e um ambiente mais confortável. As áreas de hospitalidade no Estádio Jassim Bin Hamad incluem os lounges Platinum e Gold, que oferecem serviço 5 estrelas durante toda a partida.

Para garantir esses ingressos, muitas vezes é possível encontrar pacotes VIP ou de hospitalidade no site da Ticombo. Esses pacotes geralmente incluem vantagens como acesso privado ao estádio, um buffet antes da partida e bebidas e lanches durante o intervalo. Para uma partida decisiva da fase eliminatória da Liga dos Campeões da AFC, esses lugares costumam ser a melhor maneira de garantir que você assista ao jogo com estilo, sem ter que lidar com a multidão na área de entrada geral.

Al Sadd x Al Hilal: confrontos recentes

Os confrontos entre Al Sadd e Al Hilal estão entre os mais disputados da Liga dos Campeões da AFC. Nas últimas temporadas, os resultados entre as duas equipes têm sido variados, indicando que nenhuma delas possui uma vantagem psicológica clara. Aqui estão os últimos cinco confrontos entre as duas equipes: