A Copa do Mundo de 2026 chega a um desfecho emocionante neste fim de semana. Antes da final da Copa do Mundo, em Nova Jersey, no domingo (19 de julho), é a vez da disputa pelo terceiro lugar neste sábado (18 de julho), e você pode estar em Miami para acompanhar a preliminar.

A França, bicampeã mundial, enfrenta a rival europeia Inglaterra na partida pela medalha de bronze. Les Blues foram derrotados por 2 a 0 pela Espanha na terça-feira, enquanto a Inglaterra caiu de forma agonizante nos acréscimos contra a Argentina, perdendo por 2 a 1 na quarta-feira.

Como as amarras táticas costumam ser deixadas de lado na disputa pelo terceiro lugar, os torcedores podem esperar um espetáculo aberto e divertido, com duas das melhores seleções do mundo buscando encerrar o torneio em alta.

A disputa pelo terceiro lugar frequentemente proporciona um futebol aberto e com muitos gols, já que as duas equipes jogam sem medo para ficar com a medalha de bronze. Se você pretende fazer uma aposta estratégica nesse confronto pela medalha de bronze, começar com fundos de bônus é uma grande vantagem. Leia nosso guia simples para ativar suas recompensas usando nosso código promocional verificado da Melbet.

Quando é a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026?

Data (horário local do pontapé inicial) Partida (horário do pontapé inicial) Local Ingressos sáb., 18 de julho (17h ET) Copa do Mundo: disputa pelo terceiro lugar - França x Inglaterra Hard Rock Stadium (Miami) Comprar ingressos

Como conseguir ingressos para a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo?

Aqui está o que você precisa saber de forma rápida:

A fase de vendas de última hora está ativa no momento, tendo sido lançada em 1º de abril. Diferentemente das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos em ordem rigorosa de chegada, com confirmação imediata. Esta é a oportunidade final para comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está ativa no momento, tendo sido lançada em 1º de abril. Diferentemente das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos em ordem rigorosa de chegada, com confirmação imediata. Esta é a oportunidade final para comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem buscar ingressos em mercados secundários, como o StubHub. Lembre-se de verificar os termos e condições de qualquer site secundário para os ingressos que estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo?

Os preços de face dos ingressos para a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, em Miami, variaram de US$ 165 a US$ 1.125, dependendo da categoria do assento.

A FIFA divulgou várias faixas de preço para a partida, da seguinte forma:

Categoria 1: US$ 800 - US$ 1.125 (localizada no anel inferior de assentos)

US$ 800 - US$ 1.125 (localizada no anel inferior de assentos) Categoria 2: US$ 600 - US$ 875 (abrange os anéis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1)

US$ 600 - US$ 875 (abrange os anéis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1) Categoria 3: US$ 165 - US$ 455 (principalmente no anel superior, além das Categorias 1 e 2)

US$ 165 - US$ 455 (principalmente no anel superior, além das Categorias 1 e 2) Categoria para torcedores: US$ 60 (reservada exclusivamente para torcedores fiéis via federações nacionais)

Acompanhe os portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para mais informações e sites de venda secundária, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026?

O Hard Rock Stadium é uma arena multiuso em Miami Gardens, na Flórida. É a casa do Miami Dolphins, da NFL, desde sua inauguração, em 1987, e do Miami Hurricanes, equipe universitária da NCAA, desde 2008.

O palco de Miami não é estranho a grandes eventos, tendo recebido seis Super Bowls, duas World Series da MLB, quando o Florida Marlins jogava lá, e a WrestleMania XXVIII. O torneio de tênis Miami Open também é realizado anualmente no local, assim como o GP de Miami de F1, que acontece dentro do complexo do estádio.

Tendo sediado a final da Copa América de 2024, o Hard Rock Stadium também está bem acostumado a receber grandes ocasiões do futebol. Uma multidão exuberante viu a Argentina, que contava com Lionel Messi, do Inter Miami, levantar o troféu há dois anos, após vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia depois da prorrogação.

O Hard Rock Stadium é um dos 16 estádios que receberão partidas da Copa do Mundo da FIFA de 2026 pela América do Norte. Apesar de ter uma das menores capacidades, com 65.000 lugares, entre os 11 estádios localizados nos EUA, o palco de Miami receberá sete partidas ao todo, incluindo a disputa pelo terceiro lugar.

Quais são os resultados recentes das disputas pelo terceiro lugar da Copa do Mundo?