A liga francesa (Ligue 1) sempre teve um grande número de adeptos entre os fãs de futebol europeus e do mundo todo, mas a sensacional conquista de dois títulos consecutivos do Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões da UEFA elevou ainda mais sua popularidade.

Embora o Paris Saint-Germain seja o time de destaque no futebol francês, tendo conquistado cinco títulos consecutivos do campeonato, o desejo geral de viajar e assistir a partidas em estádios por toda a França continua a crescer significativamente.

Deixe que o GOAL o ajude a transformar seus sonhos com o futebol francês em realidade, garantindo um ingresso para uma partida da Ligue 1 nesta temporada.

Próximos jogos da 1ª rodada da Ligue 1 e ingressos

Data e horário (CET) Partida Local Ingressos Sexta-feira, 21 de agosto, 20h45 Marseille x Strasbourg Estádio Vélodrome (Marselha) Ingressos Sáb., 22 de agosto, 17h15 Lens x Auxerre Estádio Bollaert-Delelis (Lens) Ingressos Sáb, 22 de agosto, 20h45 Le Mans x Brest Estádio Marie-Marvingt (Le Mans) Ingressos Sáb, 22 de agosto, 20h45 Nice x Lorient Allianz Riviera (Nice) Ingressos Sáb, 22 de agosto, 20h45 Toulouse x Olympique Lyonnais Estádio de Toulouse (Toulouse) Ingressos Sáb, 22 de agosto, 20h45 Troyes x Paris FC Estádio de l'Aube (Troyes) Ingressos Domingo, 23 de agosto, 15h Angers x Lille Estádio Raymond Kopa (Angers) Ingressos Domingo, 23 de agosto, 17h15 Le Havre x Mônaco Estádio Océane (Le Havre) Ingressos Dom, 23 de agosto, 20h45 Paris Saint-Germain x Rennes Parc des Princes (Paris) Ingressos

Próximos jogos e ingressos da 2ª rodada da Ligue 1

Data e horário (CET) Partida Local Ingressos Sexta-feira, 28 de agosto, 20h45 Lille x Paris Saint-Germain Decathlon Arena - Stade Pierre Mauroy (Lille) Ingressos Sáb., 29 de agosto, 17h15 Estrasburgo x Lens Stade de la Meinau (Estrasburgo) Ingressos Sáb, 29 de agosto, 20h45 Auxerre x Angers Estádio Abbé-Deschamps (Auxerre) Ingressos Sáb, 29 de agosto, 20h45 Brest x Toulouse Estádio Francis-Le Blé (Brest) Ingressos Sáb, 29 de agosto, 20h45 Lorient x Troyes Estádio Moustoir (Lorient) Ingressos Sáb, 29 de agosto, 20h45 Olympique Lyonnais x Le Havre Parc Olympique Lyonnais (Lyon) Ingressos Domingo, 30 de agosto, 15h Paris FC x Nice Estádio Jean-Bouin (Paris) Ingressos Domingo, 30 de agosto, 17h15 Rennes x Le Mans Roazhon Park (Rennes) Ingressos Dom, 30 de agosto, 20h45 Mônaco x Marselha Estádio Louis II (Mônaco) Ingressos

Como comprar ingressos para a Ligue 1

Para comprar ingressos para jogos da Ligue 1, o método mais confiável é acessar os sites oficiais dos clubes.

Pode ser necessário criar uma conta e fornecer informações pessoais. Os ingressos geralmente são colocados à venda entre 4 e 6 semanas antes do dia da partida.

Embora os ingressos para jogos dos maiores clubes, como o PSG, costumem se esgotar rapidamente, os ingressos para muitos outros times são mais acessíveis.

Se os ingressos estiverem esgotados nos canais oficiais ou se você estiver procurando ingressos de última hora, considere revendedores secundários, como oStubHub.

Quanto custam os ingressos da Ligue 1?

O custo dos ingressos para jogos da Ligue 1 varia bastante. A maioria dos clubes oferece preços diferenciados com base em faixas etárias, incluindo categorias para adultos, jovens e idosos, mas essas faixas variam de clube para clube.

Além desses fatores, a localização dos assentos nos estádios afeta significativamente o preço do ingresso, sendo que os assentos com visão privilegiada têm o custo mais alto.

Alguns clubes também classificam os jogos por categoria, com confrontos de destaque contra adversários de renome, como o “Le Classique” (PSG x Marselha) e o “Le Derby des Olympiques” (Olympique Lyonnais x Marselha), que se enquadram na categoria mais alta, com preços que aumentam proporcionalmente.

Clubes da Ligue 1 2026-27 por preço dos ingressos

Clube Estádio Faixa de preço dos ingressos (adulto) Angers Estádio Raymond Kopa €15–€70 Auxerre Estádio Abbé Deschamps €15–€65 Brest Estádio Francis-Le Ble €15–€75 Le Havre Estádio Oceane €15–€70 Le Mans Estádio Marie-Marvingt €15–€60 Lens Estádio Bollaert-Delelis €20–€95 Lille Estádio Pierre-Mauroy €25–€110 Lorient Estádio do Moustoir €15–€65 Lyon Groupama Stadium €25–€120 Marselha Estádio Vélodrome €30–€220 Mônaco Estádio Louis II €20–€100 Nice Allianz Riviera €20–€90 Paris FC Estádio Jean-Bouin €15–€70 Paris Saint-Germain Parc des Princes €45–€350 Rennes Roazhon Park €20–€85 Estrasburgo Stade de la Meinau €20–€90 Toulouse Estádio de Toulouse €15–€75 Troyes Estádio da Aube €15–€60

Como comprar ingressos VIP para a Ligue 1

Se você deseja comprar ingressos com pacote VIP para a Ligue 1, vale a pena conferir os sites oficiais dos clubes.

As opções de pacotes VIP variam dependendo do time que você vai assistir e do pacote que deseja adquirir.

Alimentos e bebidas geralmente estão incluídos em todos os pacotes, com experiências gastronômicas requintadas disponíveis nas opções de maior nível.

O que esperar da temporada da Ligue 1?

Seja qual for a partida da Ligue 1 para a qual você decidir comprar ingressos, é provável que veja algumas jovens estrelas promissoras do futuro. Uma série de jogadores franceses famosos deu início às suas impressionantes carreiras em solo francês, incluindo Zinedine Zidane (Bordeaux), Thierry Henry e Kylian Mbappé (Mônaco), Éric Cantona (Auxerre) e Michel Platini (Nancy), para citar apenas alguns.

Além de ser reconhecida como um viveiro de jovens talentos franceses, a Ligue 1 também conta com aspresentes estrelas do futebol mundial, como Khvicha Kvaratskhelia, Achraf Hakimi, Vitinha, Folarin Balogun e Endrick.

O Paris Saint-Germain tem sido o grande destaque da Ligue 1 nos últimos tempos, e a demanda por ingressos para vê-lo em ação no Parc des Princes é sempre alta. A última temporada provou ser mais uma campanha de sucesso para os Les Rouge-et-Bleu, que conquistaram o quinto título consecutivo do campeonato francês.

Além de dominarem no cenário nacional, os jogadores de Luis Enrique também se tornaram o primeiro time a revalidar o título europeu desde o Real Madrid em 2018. Agora, eles buscam se juntar a um seleto grupo que inclui Real Madrid, Bayern de Munique e Ajax, que reinaram supremos na Europa por três temporadas consecutivas.

Não há muitos times no mundo que possam se orgulhar de um palmarés como o do PSG. O clube mais bem-sucedido da França, apesar de ter sido fundado há pouco mais de meio século, já conquistou mais de 50 títulos importantes.

No entanto, outros times da Ligue 1 também têm histórias ilustres, é claro, e contam com grande apoio da torcida. Na verdade, o Marselha, que terminou como vice-campeão da Ligue 1 pela 15ª vez em sua história em 2025, tem a maior média de público na França, com mais de 60 mil espectadores assistindo aos seus jogos no Stade Vélodrome (hoje conhecido como Orange Vélodrome).

O Marselha também ficou famoso por ter sido o primeiro time francês a conquistar a Liga dos Campeões. Uma equipe capitaneada pela lenda francesa Didier Deschamps e que contava com nomes como Basile Boli e Marcel Desailly venceu o AC Milan por 1 a 0 na final de 1993, em Munique, tornando-se campeã da Europa. Outros clubes franceses que costumam atrair grandes públicos em casa incluem o Olympique Lyonnais, o Lille e o Lens.

Como posso assistir ou fazer streaming dos jogos da Ligue 1?

Apesar do PSG ter se tornado campeão da Europa novamente na última temporada, as emissoras de TV do Reino Unido decidiram não adquirir os direitos de transmissão da Ligue 1 para a temporada 2026/27.

No entanto, nos Estados Unidos, as partidas da Ligue 1 serão transmitidas pela beIn Sports, beIn Sports Connect e Fubo. No Fubo, os jogos franceses podem ser assistidos nos planos de assinatura Pro (US$ 84,99/mês), Elite (US$ 104,99/mês), Deluxe (US$ 114,99/mês) ou Fubo Latino (US$ 14,99/mês), já que esses planos incluem a rede beIN Sports.

O Fubo oferece um teste gratuito de 5 dias para novos assinantes em todos os seus planos. Para evitar que o valor total do plano selecionado seja cobrado automaticamente, você deve cancelar sua assinatura antes do término do período de teste de 5 dias.