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Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 FinalGetty Images Sport
Book UEFA Nations League 2026/27 tickets

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Como comprar ingressos para a Liga das Nações da Uefa 2026/27: Holanda x Alemanha, Inglaterra x Espanha, preços dos ingressos, tabela e mais

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Liga das Nações A
França
Espanha
Inglaterra
Alemanha
Portugal

Não perca a chance de ver algumas das melhores seleções de futebol do cenário europeu e mundial em ação

A UEFA Nations League 2026/27, que é a quinta edição da competição internacional, está prestes a começar, e você já pode ver em ação algumas das maiores seleções da Europa em todo o continente garantindo ingressos hoje.

A fase de liga da competição começa neste setembro/outubro e promete ser um período empolgante, com as seleções disputando quatro jogos em um intervalo de cerca de apenas 10 dias. Após o encerramento da fase de liga em novembro, as quartas de final serão disputadas em março de 2027, com as semifinais e a final acontecendo em junho de 2027.

Portugal defende o título da UEFA Nations League conquistado em 2025 e é a seleção mais vitoriosa da competição, já que também venceu a edição inaugural, em 2019. A Espanha tenta chegar à sua quarta final consecutiva, depois de terminar como vice-campeã em 2021 e 2025 e levantar o troféu em 2023.

Deixe a GOAL guiar você por todas as informações essenciais sobre ingressos da UEFA Nations League, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da UEFA Nations League

Data e horário (local)

Jogo

Local

Ingressos

qui., 24 de set. (20h45)

Holanda x Alemanha

Johan Cruijff ArenA (Amsterdã)

Ingressos

qui., 24 de set. (19h45)

Portugal x País de Gales

Estádio José Alvalade (Lisboa)

Ingressos

qui., 24 de set. (20h45)

Noruega x Dinamarca

Ullevaal Stadion (Oslo)

Ingressos

sex., 25 de set. (20h45)

Itália x Bélgica

Stadio Olimpico (Roma)

Ingressos

sáb., 26 de set. (20h45)

Tchéquia x Croácia

Fortuna Arena (Praga)

Ingressos

sáb., 26 de set. (19h45)

Inglaterra x Espanha

Wembley Stadium (Londres)

Ingressos

dom., 27 de set. (18h)

Dinamarca x País de Gales

Parken Stadium (Copenhague)

Ingressos

dom., 27 de set. (20h45)

Noruega x Portugal

Ullevaal Stadion (Oslo)

Ingressos

dom., 27 de set. (20h45)

Alemanha x Grécia

WWK Arena (Augsburg)

Ingressos

seg., 28 de set. (20h45)

Bélgica x França

King Baudouin Stadium (Bruxelas)

Ingressos

ter., 29 de set. (20h45)

Tchéquia x Inglaterra

Fortuna Arena (Praga)

Ingressos

ter., 29 de set. (20h45)

Espanha x Croácia

Ramón Sánchez–Pizjuán (Sevilha)

Ingressos

qui., 1º de out. (20h45)

Alemanha x Sérvia

Allianz Arena (Munique)

Ingressos

qui., 1º de out. (20h45)

Dinamarca x Portugal

Parken Stadium (Copenhague)

Ingressos

qui., 1º de out. (19h45)

País de Gales x Noruega

Cardiff City Stadium (Cardiff)

Ingressos

sex., 2 de out. (20h45)

Bélgica x Türkiye

Stade Maurice Dufrasne (Liège)

Ingressos

sáb., 3 de out. (20h45)

Espanha x Tchéquia

Carlos Tartiere (Oviedo)

Ingressos

dom., 4 de out. (20h45)

Holanda x Sérvia

Philips Stadion (Eindhoven)

Ingressos

dom., 4 de out. (20h45)

Portugal x Dinamarca

Estádio do Dragão (Porto)

Ingressos

ter., 6 de out. (19h45)

Inglaterra x República Tcheca

Wembley Stadium (Londres)

Ingressos

Tabela completa da UEFA Nations League 2026/27

Fase

Rodada

Data(s)

Ingressos

Fase de liga

1ª rodada

24 a 26 de setembro de 2026

Ingressos


2ª rodada

27 a 29 de setembro de 2026

Ingressos


3ª rodada

1º a 3 de outubro de 2026

Ingressos


4ª rodada

4 a 6 de outubro de 2026

Ingressos


5ª rodada

12 a 14 de novembro de 2026

Ingressos


6ª rodada

15 a 17 de novembro de 2026

Ingressos

Quartas de final

Jogo de ida

25 a 27 de março de 2027

A definir


Jogo de volta

28 a 30 de março de 2027

A definir

Finais

Semifinais

9 e 10 de junho de 2027

A definir


Final

13 de junho de 2027

A definir

Como comprar ingressos para a UEFA Nations League 2026/27

Para a fase de liga/grupos (setembro a novembro de 2026): os ingressos oficiais para partidas individuais da fase de grupos são geridos inteiramente pelas associações nacionais participantes. Você precisará comprar os ingressos diretamente no portal oficial da federação de futebol da seleção mandante, como England Football para jogos da Inglaterra em casa, FAW para jogos do País de Gales em casa, etc.

Para as finais (junho de 2027): os ingressos oficiais para o torneio final serão distribuídos exclusivamente pelo Portal de Ingressos da UEFA.

Os ingressos oficiais para os jogos iniciais da fase de grupos já estão à venda ou atualmente encerrando suas fases de venda. A maioria das associações abre suas janelas de venda cerca de quatro a seis semanas antes da rodada específica. A maioria das associações dá acesso prioritário a clubes de torcedores registrados, como o England Supporters Travel Club ou a associação 'Red Wall', do País de Gales, antes que os ingressos restantes entrem em venda geral ao público.

Para as Finais da Nations League, em junho de 2027, as vendas públicas de ingressos e os sorteios de inscrição por meio da UEFA serão abertos em abril/maio de 2027, depois que as quatro finalistas se classificarem. Para se preparar para as finais de junho, vale a pena criar uma conta 'myUEFA', para que você possa receber alertas automáticos sobre as janelas de venda de ingressos.

Se estiver procurando ingressos de última hora, os torcedores também podem comprar entradas em plataformas secundárias, como a StubHub.

Quanto custam os ingressos da UEFA Nations League 2026/27?

Os ingressos oficiais para a fase de liga da UEFA Nations League 2026/27 são vendidos e precificados individualmente pela associação de futebol do país-sede, e não por meio de um portal centralizado da UEFA. Como cada país define seus próprios preços com base no estádio e no confronto, os preços dos ingressos e as definições de categoria variam de jogo para jogo.

Embora os setores exatos dependam inteiramente do estádio-sede, a maioria das associações divide os ingressos em três ou quatro categorias públicas principais, além de opções para famílias e premium.

Usando a Inglaterra como exemplo, os ingressos para jogos no Wembley Stadium podem ser categorizados aproximadamente da seguinte forma:

  • Categoria 1 (Premium / laterais inferiores e intermediárias): localizada ao longo das linhas laterais principais, oferecendo as melhores vistas. Os preços de entrada geral para esses setores principais variam de £65 a £80, com assentos premium disponíveis de £95 a £120.
  • Categoria 2 (cantos / lateral superior): posicionada nos cantos do estádio ou em setores mais altos. Esses ingressos normalmente custam cerca de £45.
  • Categoria 3 (fundos / atrás dos gols): geralmente é onde ficam os torcedores mandantes mais barulhentos ou os setores visitantes designados. Os ingressos padrão para os fundos custam a partir de cerca de £35.
  • Setores familiares e concessões: muitas nações-sede oferecem preços bastante reduzidos para famílias e jovens. Por exemplo, é possível encontrar ingressos para o setor familiar por £25 para adultos e £12,50 para crianças menores de 16 anos.

Fique de olho nos sites oficiais da seleção mais perto da data para informações adicionais, e também em sites secundários de revenda, como a StubHub, para disponibilidade atual.

Quem são os vencedores recentes da UEFA Nations League?

Ano

Vencedores

Vice-campeões

Placar

2025

Portugal

Espanha

5-3 (nos pênaltis)

2023

Espanha

Croácia

5-4 (nos pênaltis)

2021

França

Espanha

2-1

2019

Portugal

Holanda

1-0

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