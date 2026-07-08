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Harry Kane England 2025Getty
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Como comprar ingressos para a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026: quartas de final contra a Noruega, jogos da fase eliminatória, preços e muito mais

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Copa do Mundo
Inglaterra
H. Kane
J. Bellingham

Você poderia estar na América do Norte para ver os Três Leões rugirem na Copa do Mundo

Embora a espera pelo primeiro título da Inglaterra em um grande torneio internacional desde 1966 continue, seu desempenho consistente nos grandes palcos reforça seu status como uma das seleções de futebol de elite da Europa (e do mundo).

Depois de liderar seu grupo, com duas vitórias contra a Croácia e o Panamá e um empate com Gana, os Três Leões eliminaram a República Democrática do Congo nas oitavas de final e, em seguida, o México, um dos anfitriões, no icônico Estádio Azteca.

Essa vitória garante um confronto totalmente europeu nas quartas de final contra a Noruega de Erling Haaland, em Miami, no sábado (11 de julho).

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Resultados e próximos jogos da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

DataPartida (horário local do início)LocalPlacar final / Ingressos
Quarta-feira, 17 de junhoInglaterra x Croácia (15h CDT)AT&T Stadium, DallasA Inglaterra venceu por 4 a 2
Terça-feira, 23 de junhoInglaterra x Gana (16h, horário da costa leste)Estádio Gillette, Foxborough0 a 0
Sábado, 27 de junhoPanamá x Inglaterra (17h, horário da costa leste dos EUA)Estádio MetLife, East RutherfordA Inglaterra venceu por 2 a 0
Quarta-feira, 1º de julhoInglaterra x República Democrática do Congo (12h, horário da costa leste dos EUA)Estádio Mercedes-Benz, AtlantaA Inglaterra venceu por 2 a 1
Domingo, 5 de julhoMéxico x Inglaterra (18h CST)Estádio Azteca, Cidade do MéxicoA Inglaterra venceu por 3 a 2
Sábado, 10 de julhoNoruega x Inglaterra (17h, horário da costa leste dos EUA)Hard Rock Stadium, Miami Gardens

Ingressos

Como comprar ingressos para a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

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Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Inglaterra: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem ser ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

DatasFase / CategoriaFaixa de preço oficialFaixa estimada no mercado secundário
9 a 11 de julhoQuartas de finalUS$ 450 – US$ 1.775US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348)
14 de julho – 15 de julhoSemifinais$930 – $3.295$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julhoDisputa pelo terceiro lugarUS$ 250 – US$ 800$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julhoFinal da Copa do Mundo da FIFA (Estádio MetLife)$1.490 – $7.875US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

O caminho da Inglaterra até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a Inglaterra terminou em primeiro lugar no Grupo L, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Após a épica vitória nas oitavas de final contra o México no Estádio Azteca, a Inglaterra agora viaja para o norte, rumo a Miami, para um confronto nas quartas de final contra a Noruega. As duas seleções não se enfrentam desde um amistoso em Wembley em 2014, quando a Inglaterra venceu por 1 a 0, graças a um pênalti convertido por Wayne Rooney.

Se vencer, a Inglaterra enfrentará a Argentina ou a Suíça nas semifinais e a Espanha, França, Marrocos ou Bélgica na final.

Data (hora local do início da partida)FaseLocalPossível confrontoIngressos
11 de julho (17h, horário da costa leste dos EUA)Quartas de finalHard Rock Stadium (Miami Gardens)Inglaterra x Noruega

Ingressos

15 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA)SemifinaisMercedes-Benz Stadium (Atlanta)Jogo 102: contra a Argentina ou a Suíça

Ingressos

19 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA)FinalEstádio MetLife (East Rutherford)Jogo 104: contra França/Marrocos/Espanha/Bélgica

Ingressos

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 – Classificação atual

Lionel Messi assumiu a liderança isolada na classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026, com seu oitavo gol no torneio contra o Egito durante as oitavas de final. No entanto, os heróis da Inglaterra, Harry Kane e Jude Bellingham, ambos atualmente com seis e quatro gols, respectivamente, continuam na disputa pelo título de artilheiro na América do Norte.

Jogador (Seleção)Número de golsPróximo jogo – Ingressos
Lionel Messi (Argentina)8x Suíça - Ingressos
Kylian Mbappé (França)7x Marrocos - Ingressos
Erling Haaland (Noruega)7x Inglaterra - Ingressos
Harry Kane (Inglaterra)6x Noruega - Ingressos
Vinícius Júnior (Brasil)4Eliminado
Jude Bellingham (Inglaterra)4vs Noruega - Ingressos
Ousmane Dembélé (França)4x Marrocos - Ingressos
Julián Quiñones (México)4Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminado
Mikel Oyarzabal (Espanha)4vs Bélgica - Ingressos

O que esperar da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

Apesar de algumas atuações abaixo do esperado nas primeiras etapas das eliminatórias para a Copa do Mundo, incluindo vitórias por 1 a 0 e 2 a 0 sobre Andorra, a Inglaterra ganhou confiança sob o comando de Thomas Tuchel.

A equipe terminou em primeiro lugar no grupo, com oito vitórias em oito partidas, marcando 22 gols e não sofrendo nenhum, e se tornou a primeira seleção europeia a garantir vaga na fase final da Copa do Mundo. Os torcedores da Inglaterra agora rezam para que 60 anos de sofrimento finalmente cheguem ao fim.

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver)48.821
 BMO Field (Toronto)44.315
MéxicoEstádio Azteca (Cidade do México)72.766
 Estádio Akron (Guadalajara)44.330
 Estádio BBVA (Monterrey)50.113
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta)67.382
 Estádio Gillette (Foxborough)63.815
 Estádio AT&T (Dallas)70.122
 Estádio NRG (Houston)68.311
 Estádio Arrowhead (Kansas City)67.513
 Estádio SoFi (Inglewood)69.650
 Hard Rock Stadium (Miami Gardens)64.091
 Estádio MetLife (East Rutherford)78.576
 Lincoln Financial Field (Filadélfia)65.827
 Levi’s Stadium (Santa Clara)69.391
 Lumen Field (Seattle)65.123

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