Embora a espera pelo primeiro título da Inglaterra em um grande torneio internacional desde 1966 continue, seu desempenho consistente nos grandes palcos reforça seu status como uma das seleções de elite do futebol europeu (e mundial).

Depois de liderar seu grupo, com duas vitórias contra a Croácia e o Panamá e um empate com Gana, os Três Leões eliminaram a República Democrática do Congo nas oitavas de final e, em seguida, o co-anfitrião México no icônico Estádio Azteca.

Essa vitória garante um confronto totalmente europeu nas quartas de final contra a Noruega de Erling Haaland, em Miami, no sábado (11 de julho).

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir seus lugares para as próximas partidas da Inglaterra nas fases eliminatórias e quanto eles custarão.

Resultados e próximos jogos da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Placar final / Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Inglaterra x Croácia (15h CDT) AT&T Stadium, Dallas A Inglaterra venceu por 4 a 2 Terça-feira, 23 de junho Inglaterra x Gana (16h, horário da costa leste) Estádio Gillette, Foxborough 0 a 0 Sábado, 27 de junho Panamá x Inglaterra (17h, horário da costa leste) Estádio MetLife, East Rutherford A Inglaterra venceu por 2 a 0 Quarta-feira, 1º de julho Inglaterra x República Democrática do Congo (12h, horário da costa leste dos EUA) Estádio Mercedes-Benz, Atlanta A Inglaterra venceu por 2 a 1 Domingo, 5 de julho México x Inglaterra (18h CST) Estádio Azteca, Cidade do México A Inglaterra venceu por 3 a 2 Sábado, 10 de julho Noruega x Inglaterra (17h, horário da costa leste dos EUA) Hard Rock Stadium, Miami Gardens Ingressos

Como comprar ingressos para a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Inglaterra: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 9 a 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

O caminho da Inglaterra até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a Inglaterra terminou em primeiro lugar no Grupo L, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Após a épica vitória nas oitavas de final contra o México no Estádio Azteca, a Inglaterra agora viaja para o norte, rumo a Miami, para um confronto nas quartas de final contra a Noruega. As duas seleções não se enfrentam desde um amistoso em Wembley em 2014, quando a Inglaterra venceu por 1 a 0, graças a um pênalti convertido por Wayne Rooney.

Se vencer, a Inglaterra enfrentará a Argentina ou a Suíça nas semifinais e a França ou a Espanha na final.

Data (hora local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 11 de julho (17h, horário da costa leste dos EUA) Quartas de final Hard Rock Stadium (Miami Gardens) Inglaterra x Noruega Ingressos 15 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA) Semifinais Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) Jogo 102: A definir x Argentina ou Suíça Ingressos 19 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: A definir x França ou Espanha Ingressos

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 – Classificação atual

Após marcar seu oitavo gol no torneio, durante a partida das quartas de final entre França e Marrocos, Kylian Mbappé voltou ao topo da classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo da FIFA 2026, ao lado de Lionel Messi. No entanto, os heróis da Inglaterra, Harry Kane e Jude Bellingham, ambos atualmente com seis e quatro gols, respectivamente, continuam na disputa pelo título de artilheiro na América do Norte.

Jogador (Seleção) Número de gols Próximo jogo – Ingressos Kylian Mbappé (França) 8 x Espanha - Ingressos Lionel Messi (Argentina) 8 x Suíça - Ingressos Erling Haaland (Noruega) 7 x Inglaterra - Ingressos Harry Kane (Inglaterra) 6 x Noruega - Ingressos Ousmane Dembélé (França) 5 x Espanha - Ingressos Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Jude Bellingham (Inglaterra) 4 vs Noruega - Ingressos Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (Espanha) 4 vs França - Ingressos

O que esperar da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

Apesar de algumas atuações abaixo do esperado nas primeiras etapas das eliminatórias para a Copa do Mundo, incluindo vitórias por 1 a 0 e 2 a 0 sobre Andorra, a Inglaterra ganhou confiança sob o comando de Thomas Tuchel.

A equipe terminou em primeiro lugar no grupo, com oito vitórias em oito partidas, marcando 22 gols e não sofrendo nenhum, e se tornou a primeira seleção europeia a garantir vaga na fase final da Copa do Mundo. Os torcedores da Inglaterra agora rezam para que 60 anos de sofrimento finalmente cheguem ao fim.

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: