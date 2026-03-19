Como comprar ingressos para a Indian Premier League 2026: estádios de críquete, preços dos ingressos da IPL, informações e muito mais

É a primeira de um total de 84 partidas da Indian Premier League, que serão disputadas por toda a Índia até 31 de maio, quando acontecerá a final em Bengaluru, dois meses depois.
Os fãs de críquete de todo o mundo saborearam cada minuto da recente Copa do Mundo T20, que foi coorganizada pela Índia e pelo Sri Lanka. Agora, com a IPL 2026 ganhando vida, estamos prontos para mais espetáculos no subcontinente asiático.
Com ainda mais partidas acontecendo este ano do que em qualquer torneio anterior da IPL, o GOAL tem todos os detalhes que você precisa sobre a IPL 2026, incluindo onde comprar ingressos e quanto eles custarão.
Quando será a Indian Premier League 2026?
A IPL 2026 será realizada em vários locais pela Índia, de sábado, 28 de março, até domingo, 31 de maio. O torneio se divide da seguinte forma:
- Fase de grupos: 28 de março – 24 de maio (80 jogos)
- Qualificatória 1: 26 de maio
- Eliminatória: 27 de maio
- Eliminatória 2: 29 de maio
- Final: 31 de maio
Calendário da Indian Premier League 2026
O Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI) divulgou um calendário parcial com as primeiras 20 partidas. O anúncio do calendário completo está pendente devido às próximas eleições para as assembleias estaduais em várias regiões da Índia.
|Data
|Partida (hora local)
|Local (Cidade)
|Ingressos
|Sábado, 28 de março
|Royal Challengers Bengaluru x Sunrisers Hyderabad (19h30)
|Estádio M. Chinnaswamy (Bangalore)
|Ingressos
|Dom, 29 de março
|Mumbai Indians x Kolkata Knight Riders (19h30)
|Estádio Wankhede (Mumbai)
|Ingressos
|Seg, 30 de março
|Rajasthan Royals x Chennai Super Kings (19h30)
|Estádio Barsapara (Guwahati)
|Ingressos
|Ter, 31 de março
|Punjab Kings x Gujarat Titans (19h30)
|Estádio Internacional PCA MYS (New Chandigarh)
|Ingressos
|Quarta-feira, 1º de abril
|Lucknow Super Giants x Delhi Capitals (19h30)
|Estádio BRSABV Ekana (Lucknow)
|Ingressos
|Qui, 2 de abril
|Kolkata Knight Riders x Sunrisers Hyderabad (19h30)
|Eden Gardens (Calcutá)
|Ingressos
|Sexta-feira, 3 de abril
|Chennai Super Kings x Punjab Kings (19h30)
|Estádio M. A. Chidambaram (Chennai)
|Ingressos
|Sábado, 4 de abril
|Delhi Capitals x Mumbai Indians (15h30)
|Estádio Arun Jaitley (Delhi)
|Ingressos
|Sábado, 4 de abril
|Gujarat Titans x Rajasthan Royals (19h30)
|Estádio Narendra Modi (Ahmedabad)
|Ingressos
|Dom, 5 de abril
|Sunrisers Hyderabad x Lucknow Super Giants (15h30)
|Estádio Internacional de Críquete Rajiv Gandhi (Hyderabad)
|Ingressos
|Dom, 5 de abril
|Royal Challengers Bengaluru x Chennai Super Kings (19h30)
|Estádio M. Chinnaswamy (Bengaluru)
|Ingressos
|Segunda-feira, 6 de abril
|Kolkata Knight Riders x Punjab Kings (19h30)
|Eden Gardens (Calcutá)
|Ingressos
|Ter, 7 de abril
|Rajasthan Royals x Mumbai Indians (19h30)
|Estádio Barsapara (Guwahati)
|Ingressos
|Quarta-feira, 8 de abril
|Delhi Capitals x Gujarat Titans (19h30)
|Estádio Arun Jaitley (Delhi)
|Ingressos
|Qui, 9 de abril
|Kolkata Knight Riders x Lucknow Super Giants (19h30)
|Eden Gardens (Calcutá)
|Ingressos
|Sexta-feira, 10 de abril
|Rajasthan Royals x Royal Challengers Bengaluru (19h30)
|Estádio Barsapara (Guwahati)
|Ingressos
|Sábado, 11 de abril
|Punjab Kings x Sunrisers Hyderabad (15h30)
|Estádio Internacional PCA MYS (New Chandigarh)
|Ingressos
|Sábado, 11 de abril
|Chennai Super Kings x Delhi Capitals (19h30)
|Estádio M. A. Chidambaram (Chennai)
|Ingressos
|Dom, 12 de abril
|Lucknow Super Giants x Gujarat Titans (15h30)
|Estádio BRSABV Ekana (Lucknow)
|Ingressos
|Domingo, 12 de abril
|Mumbai Indians x Royal Challengers Bengaluru (19h30)
|Estádio Wankhede (Mumbai)
|Ingressos
Como comprar ingressos para a Indian Premier League 2026
A venda oficial de ingressos para a IPL 2026 começou em 16 de março, logo após o anúncio da primeira fase do calendário do torneio. Todas as dez equipes da IPL 2026 têm parceiros oficiais de venda de ingressos para seus jogos em casa. Esses parceiros são a District by Zomato ou a BookMyShow.
Embora a reserva online seja a forma mais comum, as equipes também montam balcões físicos/bilheterias para que os torcedores possam comprar ingressos em seus respectivos estádios.
Como algumas partidas da IPL são mais populares e têm maior demanda do que outras, os fãs podem ter dificuldade para comprar ingressos quando necessário. Eles também podem considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir ingressos.
Quanto custam os ingressos para a Indian Premier League 2026?
Durante a fase inicial da venda oficial de ingressos para a IPL 2026, os preços variaram entre INR 500 e INR 40.000 (R$ 4 a R$ 320). Os preços variam significativamente de acordo com o estádio, a categoria de assento e a popularidade das equipes em campo.
Para partidas em que os preços específicos ainda não foram divulgados, os torcedores podem esperar as seguintes faixas gerais com base no tipo de assento:
- Arquibancada Geral / Econômica: 500 a 1.200 INR
- Gama Média / Arquibancada: 1.500 a 7.500 INR
- Premium / Pavilhão: 8.000 - 18.000 INR
- VIP / Hospitalidade: 19.000 – 40.000+ INR
Lembre-se de acompanhar os sites oficiais de cada time da IPL para obter mais informações e também sites secundários, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.
Quais são os locais da Indian Premier League 2026?
Para a temporada 2026 da IPL, serão utilizados os seguintes 13 locais:
|Local (Cidade)
|Time da casa
|Estádio M. A. Chidambaram (Chennai)
|Chennai Super Kings
|Estádio Arun Jaitley (Delhi)
|Delhi Capitals
|Estádio Narendra Modi (Ahmedabad)
|Gujarat Titans
|Eden Gardens (Calcutá)
|Kolkata Knight Riders
|Estádio BRSABV Ekana (Lucknow)
|Lucknow Super Giants
|Estádio Wankhede (Mumbai)
|Mumbai Indians
|Estádio HPCA (Dharamshala)
|Punjab Kings
|Estádio Internacional PCA MYS (New Chandigarh)
|Punjab Kings
|Estádio Barsapara (Guwahati)
|Rajasthan Royals
|Estádio Sawai Mansingh (Jaipur)
|Rajasthan Royals
|Estádio M. Chinnaswamy (Bangalore)
|Royal Challengers Bengaluru
|Estádio Internacional Shaheed Veer Narayan Singh (Nava Raipur)
|Royal Challengers Bengaluru
|Estádio Internacional de Críquete Rajiv Gandhi (Hyderabad)
|Sunrisers Hyderabad
O que esperar da Indian Premier League 2026?
Esta será a 19ª edição do torneio T20 da Indian Premier League (IPL) e, a cada ano, ele fica maior e melhor. Estádios por toda a Índia ficam lotados até a última fileira com fanáticos por críquete, que adoram ver todas as lendas locais, bem como o brilhante leque de talentos estrangeiros.
Em junho passado, uma enorme multidão de 91.419 pessoas lotou o impressionante Estádio Narendra Modi, em Ahmedabad, e testemunhou o Royal Challengers Bengaluru derrotar o Punjab Kings na final da IPL de 2025. Foi um momento histórico para o Royal Challengers, que conquistou seu primeiro título da IPL.
A franquia sediada em Bengaluru agora pretende se tornar apenas a terceira equipe da história, depois de Mumbai e Chennai, a defender com sucesso o título conquistado. Por falar em Mumbai e Chennai, elas lideram juntas a tabela de vencedores de todos os tempos da IPL, tendo levantado o troféu cinco vezes cada uma desde 2008.
O leilão da IPL 2026 ocorreu em 16 de dezembro de 2025, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Um total de 1.355 jogadores se inscreveram para o leilão, dos quais 369 foram pré-selecionados. 77 acabaram sendo vendidos no leilão.
O leilão foi marcado por lances recordistas, com o jogador versátil australiano Cameron Green liderando a lista, contratado pelo Kolkata Knight Riders por impressionantes 252 milhões de rúpias indianas. Outras transferências que chamaram a atenção foram a rápida mudança de Sanju Samson para o Chennai Super Kings, enquanto Ravindra Jadeja e Sam Curran se juntaram ao Rajasthan Royals.