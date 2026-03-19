Como comprar ingressos para a Indian Premier League 2026: estádios de críquete, preços dos ingressos da IPL, informações e muito mais

É a primeira de um total de 84 partidas da Indian Premier League, que serão disputadas por toda a Índia até 31 de maio, quando acontecerá a final em Bengaluru, dois meses depois.

Os fãs de críquete de todo o mundo saborearam cada minuto da recente Copa do Mundo T20, que foi coorganizada pela Índia e pelo Sri Lanka. Agora, com a IPL 2026 ganhando vida, estamos prontos para mais espetáculos no subcontinente asiático.

Com ainda mais partidas acontecendo este ano do que em qualquer torneio anterior da IPL, o GOAL tem todos os detalhes que você precisa sobre a IPL 2026, incluindo onde comprar ingressos e quanto eles custarão.

Quando será a Indian Premier League 2026?

A IPL 2026 será realizada em vários locais pela Índia, de sábado, 28 de março, até domingo, 31 de maio. O torneio se divide da seguinte forma:

Fase de grupos: 28 de março – 24 de maio (80 jogos)

28 de março – 24 de maio (80 jogos) Qualificatória 1: 26 de maio

26 de maio Eliminatória: 27 de maio

27 de maio Eliminatória 2: 29 de maio

29 de maio Final: 31 de maio

Calendário da Indian Premier League 2026

O Conselho de Controle do Críquete na Índia (BCCI) divulgou um calendário parcial com as primeiras 20 partidas. O anúncio do calendário completo está pendente devido às próximas eleições para as assembleias estaduais em várias regiões da Índia.

Data Partida (hora local) Local (Cidade) Ingressos Sábado, 28 de março Royal Challengers Bengaluru x Sunrisers Hyderabad (19h30) Estádio M. Chinnaswamy (Bangalore) Ingressos Dom, 29 de março Mumbai Indians x Kolkata Knight Riders (19h30) Estádio Wankhede (Mumbai) Ingressos Seg, 30 de março Rajasthan Royals x Chennai Super Kings (19h30) Estádio Barsapara (Guwahati) Ingressos Ter, 31 de março Punjab Kings x Gujarat Titans (19h30) Estádio Internacional PCA MYS (New Chandigarh) Ingressos Quarta-feira, 1º de abril Lucknow Super Giants x Delhi Capitals (19h30) Estádio BRSABV Ekana (Lucknow) Ingressos Qui, 2 de abril Kolkata Knight Riders x Sunrisers Hyderabad (19h30) Eden Gardens (Calcutá) Ingressos Sexta-feira, 3 de abril Chennai Super Kings x Punjab Kings (19h30) Estádio M. A. Chidambaram (Chennai) Ingressos Sábado, 4 de abril Delhi Capitals x Mumbai Indians (15h30) Estádio Arun Jaitley (Delhi) Ingressos Sábado, 4 de abril Gujarat Titans x Rajasthan Royals (19h30) Estádio Narendra Modi (Ahmedabad) Ingressos Dom, 5 de abril Sunrisers Hyderabad x Lucknow Super Giants (15h30) Estádio Internacional de Críquete Rajiv Gandhi (Hyderabad) Ingressos Dom, 5 de abril Royal Challengers Bengaluru x Chennai Super Kings (19h30) Estádio M. Chinnaswamy (Bengaluru) Ingressos Segunda-feira, 6 de abril Kolkata Knight Riders x Punjab Kings (19h30) Eden Gardens (Calcutá) Ingressos Ter, 7 de abril Rajasthan Royals x Mumbai Indians (19h30) Estádio Barsapara (Guwahati) Ingressos Quarta-feira, 8 de abril Delhi Capitals x Gujarat Titans (19h30) Estádio Arun Jaitley (Delhi) Ingressos Qui, 9 de abril Kolkata Knight Riders x Lucknow Super Giants (19h30) Eden Gardens (Calcutá) Ingressos Sexta-feira, 10 de abril Rajasthan Royals x Royal Challengers Bengaluru (19h30) Estádio Barsapara (Guwahati) Ingressos Sábado, 11 de abril Punjab Kings x Sunrisers Hyderabad (15h30) Estádio Internacional PCA MYS (New Chandigarh) Ingressos Sábado, 11 de abril Chennai Super Kings x Delhi Capitals (19h30) Estádio M. A. Chidambaram (Chennai) Ingressos Dom, 12 de abril Lucknow Super Giants x Gujarat Titans (15h30) Estádio BRSABV Ekana (Lucknow) Ingressos Domingo, 12 de abril Mumbai Indians x Royal Challengers Bengaluru (19h30) Estádio Wankhede (Mumbai) Ingressos

Como comprar ingressos para a Indian Premier League 2026

A venda oficial de ingressos para a IPL 2026 começou em 16 de março, logo após o anúncio da primeira fase do calendário do torneio. Todas as dez equipes da IPL 2026 têm parceiros oficiais de venda de ingressos para seus jogos em casa. Esses parceiros são a District by Zomato ou a BookMyShow.

Embora a reserva online seja a forma mais comum, as equipes também montam balcões físicos/bilheterias para que os torcedores possam comprar ingressos em seus respectivos estádios.

Como algumas partidas da IPL são mais populares e têm maior demanda do que outras, os fãs podem ter dificuldade para comprar ingressos quando necessário. Eles também podem considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para a Indian Premier League 2026?

Durante a fase inicial da venda oficial de ingressos para a IPL 2026, os preços variaram entre INR 500 e INR 40.000 (R$ 4 a R$ 320). Os preços variam significativamente de acordo com o estádio, a categoria de assento e a popularidade das equipes em campo.

Para partidas em que os preços específicos ainda não foram divulgados, os torcedores podem esperar as seguintes faixas gerais com base no tipo de assento:

Arquibancada Geral / Econômica: 500 a 1.200 INR

500 a 1.200 INR Gama Média / Arquibancada: 1.500 a 7.500 INR

1.500 a 7.500 INR Premium / Pavilhão: 8.000 - 18.000 INR

8.000 - 18.000 INR VIP / Hospitalidade: 19.000 – 40.000+ INR

Lembre-se de acompanhar os sites oficiais de cada time da IPL para obter mais informações e também sites secundários, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Quais são os locais da Indian Premier League 2026?

Para a temporada 2026 da IPL, serão utilizados os seguintes 13 locais:

Local (Cidade) Time da casa Estádio M. A. Chidambaram (Chennai) Chennai Super Kings Estádio Arun Jaitley (Delhi) Delhi Capitals Estádio Narendra Modi (Ahmedabad) Gujarat Titans Eden Gardens (Calcutá) Kolkata Knight Riders Estádio BRSABV Ekana (Lucknow) Lucknow Super Giants Estádio Wankhede (Mumbai) Mumbai Indians Estádio HPCA (Dharamshala) Punjab Kings Estádio Internacional PCA MYS (New Chandigarh) Punjab Kings Estádio Barsapara (Guwahati) Rajasthan Royals Estádio Sawai Mansingh (Jaipur) Rajasthan Royals Estádio M. Chinnaswamy (Bangalore) Royal Challengers Bengaluru Estádio Internacional Shaheed Veer Narayan Singh (Nava Raipur) Royal Challengers Bengaluru Estádio Internacional de Críquete Rajiv Gandhi (Hyderabad) Sunrisers Hyderabad

O que esperar da Indian Premier League 2026?

Esta será a 19ª edição do torneio T20 da Indian Premier League (IPL) e, a cada ano, ele fica maior e melhor. Estádios por toda a Índia ficam lotados até a última fileira com fanáticos por críquete, que adoram ver todas as lendas locais, bem como o brilhante leque de talentos estrangeiros.

Em junho passado, uma enorme multidão de 91.419 pessoas lotou o impressionante Estádio Narendra Modi, em Ahmedabad, e testemunhou o Royal Challengers Bengaluru derrotar o Punjab Kings na final da IPL de 2025. Foi um momento histórico para o Royal Challengers, que conquistou seu primeiro título da IPL.

A franquia sediada em Bengaluru agora pretende se tornar apenas a terceira equipe da história, depois de Mumbai e Chennai, a defender com sucesso o título conquistado. Por falar em Mumbai e Chennai, elas lideram juntas a tabela de vencedores de todos os tempos da IPL, tendo levantado o troféu cinco vezes cada uma desde 2008.

O leilão da IPL 2026 ocorreu em 16 de dezembro de 2025, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos. Um total de 1.355 jogadores se inscreveram para o leilão, dos quais 369 foram pré-selecionados. 77 acabaram sendo vendidos no leilão.

O leilão foi marcado por lances recordistas, com o jogador versátil australiano Cameron Green liderando a lista, contratado pelo Kolkata Knight Riders por impressionantes 252 milhões de rúpias indianas. Outras transferências que chamaram a atenção foram a rápida mudança de Sanju Samson para o Chennai Super Kings, enquanto Ravindra Jadeja e Sam Curran se juntaram ao Rajasthan Royals.