Como comprar ingressos para a final do Brasileirão Feminino na Neo Química Arena?

Corinthians quer bater o recorde de público do futebol feminino no Brasil e Arena terá 100% da capacidade

Na tarde do próximo sábado (24), o Corinthians decide a final do Brasileirão Feminino, contra o Internacional, na Neo Química Arena. Com uma grande mobilização dos torcedores na internet, o Timão deve anunciar detalhes da venda de ingressos já na segunda (19).

Como de praxe, os ingressos serão comercializados apenas de forma online, nas plataformas do Corinthians: o sistema de sócios Fiel Torcedor (www.fieltorcedor.com.br) e o para não-sócios Ingressos Corinthians (www.ingressoscorinthians.com.br). A venda deve ser feita de forma escalonada, com torcedores com mais pontos no programa de sócios com prioridade para comprar.

No último jogo das Brabas, como o time feminino do Timão é chamado pela torcida, disputado na Neo Química Arena, semifinal do Brasileirão contra o Palmeiras, apenas quatro setores estavam disponíveis para venda e os ingressos variaram de R$ 20 a R$ 40 reais. Para a grande decisão, todos os setores deverão estar liberados para a Fiel.

Nas redes sociais, a torcida do Corinthians faz campanha para ter a Neo Química Arena lotada, com uma meta de ter o maior público do futebol feminino do Brasil, através da #InvasaoPorElas.

Vale lembrar que a torcida do Internacional, neste domingo (18), foi responsável por bater recorde que, até então, era do Corinthians. Os colorados colocaram 36.330 torcedores no Beira-Rio para acompanhar o empate por 1 a 1.

Com a igualdade no jogo de ida, quem vencer na Neo Química Arena, no sábado, será o grande campeão do Brasileirão Feminino.