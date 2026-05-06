Todos os olhos estão voltados para Budapeste, onde o PSG enfrenta o Arsenal na final da Liga dos Campeões da UEFA, no Puskás Aréna, no sábado, 30 de maio.

Deixe o GOAL te ajudar a descobrir como você pode realizar seus sonhos no futebol ao garantir um ingresso para a final da Liga dos Campeões de 2026 em Budapeste.

Quando será a final da Liga dos Campeões de 2026?

Liga dos Campeões - Liga dos Campeões Puskas Arena

Como comprar ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA?

Com a final entre Arsenal e Paris Saint-Germain já confirmada, todos os processos de distribuição de ingressos já começaram.

Existem várias maneiras de garantir seus ingressos para a final da Liga dos Campeões:

Sorteios oficiais dos clubes: O Arsenal e o PSG têm cerca de 16.800 ingressos cada. O período de prioridade do Arsenal começa hoje, 7 de maio, enquanto o PSG está utilizando um sistema por etapas para assinantes fiéis.

Portal de revenda da UEFA: Se você perdeu o sorteio de março, a Plataforma Oficial de Revenda da UEFA é a única maneira segura de comprar ingressos pelo valor de face devolvidos por outros torcedores.

Hospitalidade oficial: Para quem tem um orçamento maior (€ 3.500+), ainda há assentos garantidos disponíveis pelo portal de hospitalidade da UEFA, incluindo acesso a lounges premium.

Capacidade neutra: Além dos 34.000 ingressos para os finalistas, os assentos restantes na Puskás Aréna foram alocados para o sorteio público da UEFA e para a família do futebol internacional.

Mercado secundário: Para ingressos de última hora que garantam seu lugar na final, procure mercados secundários como o StubHub .

Como funciona o sorteio da final da Liga dos Campeões?

Como a demanda pela final é enorme, a UEFA não vende ingressos por ordem de chegada.

Para garantir a equidade, a UEFA utiliza um sistema de sorteio para o público em geral.

Aqui está tudo o que você precisa saber:

Período de inscrição

Os torcedores geralmente se inscrevem para os ingressos pelo portal oficial de ingressos da UEFA com meses de antecedência (o prazo final para este ano foi 19 de março de 2026).

O sorteio

Após o encerramento do prazo, todas as inscrições válidas são classificadas aleatoriamente.

Os candidatos selecionados são notificados por e-mail e têm um prazo estritamente limitado para comprar seus ingressos (no máximo dois por pessoa).

Bilhetes digitais

Todos os ingressos são entregues exclusivamente pelo aplicativo UEFA Mobile Tickets.

Essa é uma medida de segurança para impedir a revenda não autorizada e garantir que apenas os verdadeiros torcedores entrem nos estádios.

Quanto custam os ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA?

Os preços dos ingressos da Liga dos Campeões da UEFA variam de acordo com vários fatores, incluindo o local, a fase da competição e os adversários.

Se você tiver a sorte de garantir um lugar por meio do sorteio oficial, os preços para a final PSG x Arsenal de 2026 são:

Categoria Preço Fans First €70 Categoria 3 €180 Categoria 2 €650 Categoria 1 €950

Fique de olho nos portais oficiais de venda de ingressos dos diversos clubes para obter informações adicionais sobre disponibilidade e preços, e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre PSG x Arsenal

Jogadores machucados e suspensos Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado Lesões e suspensões Nenhum jogador afastado

Onde será disputada a final da Liga dos Campeões da UEFA de 2026?

A final da Liga dos Campeões da UEFA de 2026 será realizada na Hungria, na Puskás Aréna, em Budapeste, no sábado, 30 de maio de 2026.

Inaugurado oficialmente em 2019, o Puskás Aréna tem capacidade para cerca de 65.000 espectadores em grandes eventos internacionais.

É o estádio da seleção húngara de futebol e rapidamente se tornou um ponto de referência para eventos de futebol de alto nível na Europa Central.

Quais são as principais datas da Liga dos Campeões 2025/26?

Fase de grupos : 16 de setembro de 2025 – 28 de janeiro de 2026

Play-offs eliminatórios : 17–18 e 24–25 de fevereiro de 2026

Oitavas de final : 10–11 e 17–18 de março de 2026

Quartas de final : 7–8 e 14–15 de abril de 2026

Semifinais : 28–29 de abril e 5–6 de maio de 2026

Final : sábado, 30 de maio de 2026 – Puskás Aréna, Budapeste

O pontapé inicial da final será às 18h CEST.