Como comprar ingressos para a Final da Liga dos Campeões da AFC 2026: preços dos ingressos para Al-Ahli Saudi FC x FC Machida Zelvia e mais

O auge do futebol de clubes asiático está aqui. A temporada inaugural da renomeada AFC Champions League Elite (ACLE) chega ao seu final dramático em Jeddah, na Arábia Saudita, enquanto o gigante local Al-Ahli Saudi FC se prepara para receber a grande surpresa do torneio, o FC Machida Zelvia.

Para os torcedores que desejam fazer parte desta noite histórica em 25 de abril, a demanda por ingressos atingiu níveis sem precedentes. Com o Shining Jewel previsto para atingir seu limite de capacidade de 60.000 pessoas, garantir seu lugar com antecedência é essencial. O GOAL acompanhou todas as atualizações, desde os lançamentos oficiais até os mercados secundários, para garantir que você não perca a chance de ver o Al-Ahli levantar o troféu ou o Machida Zelvia completar sua trajetória de conto de fadas. Aqui está o seu guia completo para garantir ingressos para a Final da Liga dos Campeões da AFC agora mesmo.

Quando será a Final da Liga dos Campeões da AFC Elite 2026?

A grande final está marcada para sábado, 25 de abril de 2026. Como ponto alto de uma fase final centralizada na Arábia Saudita, a partida será o centro das atenções do calendário do futebol asiático. Os torcedores devem se preparar para um início de jogo no final da noite, levando em conta o clima local e os requisitos de transmissão.

Data e hora Calendário Local Ingressos 25 de abril de 2026 - 21h00 (horário local) Al-Ahli Saudi FC x FC Machida Zelvia King Abdullah Sports City, Jeddah Ingressos

Onde comprar ingressos para a Final da Liga dos Campeões da AFC?

Os ingressos para a Final da Liga dos Campeões da AFC estão disponíveis por meio de dois canais principais. Para os torcedores locais e aqueles com acesso aos sistemas de pagamento sauditas, a plataforma WeBook atua como principal parceira oficial de venda de ingressos para os principais eventos esportivos do Reino. Devido à grande popularidade do Al-Ahli, espera-se que os ingressos se esgotem poucos minutos após o início da venda.

Para torcedores internacionais, fãs viajando do Japão ou aqueles que perderam a janela de venda primária inicial, o Ticombo é sua melhor opção. Ele oferece uma plataforma segura para vendedores verificados listarem ingressos, proporcionando uma tábua de salvação vital para fãs que precisam de entrada garantida. Ao contrário de vendedores não verificados nas redes sociais, o Ticombo oferece uma garantia de proteção ao comprador, o que é crucial, dada a importância desta final.

Quanto custam os ingressos para a Final da Liga dos Campeões da AFC?

A AFC e os organizadores locais têm como objetivo manter a final acessível, ao mesmo tempo em que oferecem experiências premium para quem busca luxo. Os preços variam de acordo com a demanda, mas os valores atuais de mercado são os seguintes:

Categoria 3 (atrás dos gols): a partir de aproximadamente 195 SAR (52 dólares) . Esses são os ingressos mais acessíveis e são perfeitos para os torcedores animados do Al-Ahli.

a partir de aproximadamente . Esses são os ingressos mais acessíveis e são perfeitos para os torcedores animados do Al-Ahli. Categoria 2 (Assentos nos cantos): Normalmente custam entre SAR 350 e SAR 500 .

Normalmente custam entre . Categoria 1 (Lateral/Tribuna Principal): Os preços variam de SAR 600 a SAR 900 , oferecendo as melhores vistas táticas do campo.

Os preços variam de , oferecendo as melhores vistas táticas do campo. Suítes VIP e de hospitalidade: Para quem busca a experiência definitiva no dia do jogo, os pacotes VIP, que incluem refeições requintadas e assentos acolchoados, custam a partir de 1.500 SAR (400 dólares) e podem chegar a 2.250 SAR (600 dólares) para as suítes mais exclusivas.

Os ingressos mais baratos estão atualmente listados por cerca de US$ 52 em plataformas secundárias, mas, à medida que a data da partida se aproxima, espera-se que esses preços subam significativamente. Se você está procurando o melhor custo-benefício, é altamente recomendável reservar agora.

Como posso conseguir ingressos para a Liga dos Campeões da AFC Elite?

Para garantir seu lugar na Cidade Esportiva Rei Abdullah, é preciso agir com antecedência. Siga estas etapas para não perder esta oportunidade:

Acompanhe os canais oficiais: fique de olho nas contas oficiais do Al-Ahli Saudi FC nas redes sociais e no aplicativo WeBook. Os anúncios sobre o início da venda ao público geralmente são feitos com pouquíssima antecedência. Use sites de revenda: Se você não conseguir garantir ingressos pelo sorteio principal, vá diretamente ao Ticombo. É o principal destino para revenda verificada, garantindo que você não seja vítima de golpes. Aja rápido na Categoria 3: os ingressos mais baratos sempre acabam primeiro. Se o seu orçamento é uma prioridade, concentre-se nas arquibancadas superiores do estádio, onde os preços são mais baixos. Verifique as opções de hospitalidade: às vezes, quando os ingressos padrão estão esgotados, pacotes de hospitalidade continuam disponíveis. Embora sejam mais caros, eles garantem a entrada e um nível mais alto de conforto.

Tudo o que você precisa saber sobre a King Abdullah Sports City

Carinhosamente conhecido como Al-Jawhara, ou “A Joia Brilhante”, o King Abdullah Sports City é um dos estádios tecnologicamente mais avançados do Oriente Médio. Localizado a aproximadamente 30 quilômetros ao norte do centro de Jeddah, o estádio é o coração de um enorme complexo esportivo e tem capacidade para mais de 60.000 espectadores.

O design do estádio é inspirado nos padrões locais de corais e mashrabiya, proporcionando uma estética única que brilha intensamente à noite. Para a Final da ACLE de 2026, a atmosfera será eletrizante. Os torcedores do Al-Ahli são conhecidos por suas espetaculares exibições de tifo e cantos ensurdecedores, que são amplificados pelo design do teto fechado do estádio, criando um verdadeiro caldeirão de som.

Transporte e acesso: Recomenda-se aos torcedores que se deslocarem ao estádio que utilizem aplicativos de transporte compartilhado, como Uber ou Careem, pois o estacionamento pode ficar extremamente congestionado nos dias de jogo. Há zonas exclusivas para torcedores fora do estádio, que abrem quatro horas antes do início da partida, oferecendo comida, produtos oficiais e entretenimento. Certifique-se de ter seu ingresso digital pronto no seu dispositivo móvel, pois o estádio utiliza códigos QR dinâmicos para entrada, o que significa que impressões em papel podem não ser aceitas.

Seja você um torcedor fanático do Al-Ahli ou um torcedor neutro que deseja testemunhar a história do futebol asiático, a Final da Liga dos Campeões da AFC de 2026 é um evento que você não pode perder. Garanta seus ingressos hoje mesmo e prepare-se para uma noite inesquecível em Jeddah.