Como comprar ingressos para a Final da Liga dos Campeões da AFC 2026: jogos em Jeddah, próximas datas, preços dos ingressos e muito mais

O auge do futebol de clubes asiático chegou ao seu momento mais emocionante. A final da AFC Champions League Elite (ACLE) está oficialmente prestes a acontecer na vibrante cidade de Jeddah, na Arábia Saudita.

Este formato Elite, recentemente renovado, reuniu os melhores talentos do continente em um torneio eliminatório centralizado e de alto risco. Após a conclusão das oitavas de final na Região Leste e as decisões da Região Oeste, que acontecerão no início de abril, a chave das oitavas de final está definida.

Mesmo que você ainda não tenha ingressos, ainda há maneiras de entrar no estádio para assistir aos maiores jogos. O GOAL traz as últimas atualizações sobre os confrontos após o recente sorteio das eliminatórias, informações logísticas sobre os locais e as melhores plataformas para garantir seu lugar.

Quando será a Liga dos Campeões da AFC Elite?

A fase final centralizada em Jeddah começa com as quartas de final em 16 de abril de 2026 e culmina na grande final em 25 de abril de 2026.

Data e hora Calendário Local Ingressos 16 de abril de 2026 (18h15) Quartas de final 1: Al Hilal/Al Sadd x Vissel Kobe Cidade Esportiva Rei Abdullah Ingressos 17 de abril de 2026 (16h45) Quartas de final 2: Al Ahli/Al Duhail x Johor Darul Ta’zim Cidade Esportiva Rei Abdullah Ingressos 17 de abril de 2026 (20h) Quartas de final 3: Machida Zelvia x Al Ittihad/Al Wahda Príncipe Abdullah Al-Faisal Ingressos 18 de abril de 2026 (18h15) Quartas de final 4: Buriram Utd x Tractor/Shabab Al Ahli Príncipe Abdullah Al-Faisal Ingressos 20 de abril de 2026 (18h15) Semifinal 1: Vencedor da QF1 x Vencedor da QF2 Cidade Esportiva Rei Abdullah Ingressos 21 de abril de 2026 (18h15) Semifinal 2: Vencedor das quartas de final 3 x Vencedor das quartas de final 4 Cidade Esportiva Rei Abdullah Ingressos 25 de abril de 2026 (19h15) Final: Vencedor da SF1 x Vencedor da SF2 Cidade Esportiva Rei Abdullah Ingressos

Onde comprar ingressos para a Liga dos Campeões da AFC Elite?

Para garantir a melhor experiência possível, recomendamos fortemente o uso de plataformas oficiais e verificadas, incluindo a AFC e a Federação Saudita de Futebol (SAFF), bem como a WeBook, a plataforma oficial.

Os torcedores receberão seus ingressos por meio de aplicativos móveis, que podem ser escaneados diretamente nos portões do estádio, sem necessidade de impressão.

Para torcedores internacionais ou aqueles em busca de ingressos de última hora, procurem mercados secundários como o Ticombo, que é um destino de primeira linha.

Evite sempre comprar ingressos em contas não verificadas nas redes sociais ou de vendedores ambulantes. As finais da ACLE utilizam um código QR avançado vinculado a contas de usuário específicas. Certifique-se de usar uma plataforma verificada, onde a entrada no estádio seja garantida.

Quanto custam os ingressos para a Liga dos Campeões da AFC Elite?

Os preços dos ingressos para a fase final da ACLE foram definidos para serem acessíveis a uma ampla gama de torcedores, embora os preços aumentem naturalmente à medida que o torneio avança em direção à final.

Categoria 3 (Ingressos gerais): Os preços geralmente variam entre 30 e 75 SAR para as partidas das quartas de final. Para a Grande Final, esses valores podem subir para 100 a 150 SAR.

Categoria 2 (Nível intermediário): Esses assentos na parte central ou inferior do estádio custam normalmente entre 150 e 400 SAR.

Categoria 1 (Lateral Premium): Os melhores lugares com vista para o campo geralmente custam a partir de 500 SAR e podem subir significativamente para a partida do campeonato.

Os preços no mercado secundário no Ticombo para a final começam atualmente em torno de US$ 277 (aproximadamente 1.040 SAR), refletindo a enorme demanda por este evento histórico.

Para quem está com o orçamento apertado, concentrar-se nas partidas das quartas de final é a melhor maneira de assistir ao futebol de elite por um preço mais acessível.

Como posso conseguir ingressos premium para a AFC Champions League Elite?

Para os fãs que desejam vivenciar a fase Elite com luxo absoluto, opções de Hospitalidade e Premium estão disponíveis nos dois principais estádios. Esses pacotes são perfeitos para quem quer evitar as multidões e desfrutar de comodidades de classe mundial logo no início do processo de reserva.

Suítes VIP: Oferecem assentos acolchoados na seção VIP exclusiva, incluindo serviço de bufê de alta qualidade, lanches e bebidas durante toda a partida. Os preços para essas experiências de elite geralmente variam entre US$ 350 e US$ 500 por assento.

Oferecem assentos acolchoados na seção VIP exclusiva, incluindo serviço de bufê de alta qualidade, lanches e bebidas durante toda a partida. Os preços para essas experiências de elite geralmente variam entre e por assento. Camarotes Privados: Disponíveis principalmente na King Abdullah Sports City, esses camarotes oferecem um ambiente privado para grupos, com serviço dedicado e as melhores vistas do local.

Disponíveis principalmente na King Abdullah Sports City, esses camarotes oferecem um ambiente privado para grupos, com serviço dedicado e as melhores vistas do local. Acesso à pré-venda: Os bancos locais parceiros costumam oferecer janelas de acesso antecipado para assentos VIP. Tudo o que você precisa saber sobre a King Abdullah Sports City

O que esperar da AFC Champions League Elite?

Desde a sua inauguração, a Cidade Esportiva Rei Abdullah tornou-se o lar espiritual do futebol de Jeddah, sediando os clássicos locais mais acirrados e as principais finais internacionais.

Localizado a cerca de 30 km ao norte do centro da cidade, o estádio tem capacidade para mais de 60.000 pessoas. Ele foi projetado para reter o som, criando uma atmosfera ensurdecedora que é famosa em toda a Ásia.

Para a Fase Final da ACLE, o local contará com zonas de torcedores aprimoradas, com jogos interativos, food trucks servindo culinária local e internacional e salas de oração acessíveis em todo o saguão.

Embora o estádio seja ultramoderno, lembre-se de que os costumes locais se aplicam. Vista-se com recato e esteja ciente de que o estádio é um ambiente livre de fumo e álcool.