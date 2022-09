Como comprar ingressos para a final da Libertadores entre Flamengo e Athletico

Venda começa na tarde desta sexta-feira (23); veja como adquirir a entrada para a disputa do título

Chegando mais uma finalíssima de Copa Libertadores da América, os ânimos crescem muito para quem vai assistir nos sofás de casa. Agora, imagina para os torcedores de Flamengo e Athletico que pretendem ir para Guayaquil, no Equador, assistir presencialmente?

Neste ano, o clube carioca se classificou após derrotar com tranquilidade o Vélez, da Argentina, após um 4 a 0 jogando fora de casa e um 2 a 1 no Maracanã. Pelo lado do Furacão, houve uma situação mais complicada: depois de vencer o Palmeiras em casa por 1 a 0, sofreu um 2 a 0 nos momentos iniciais no Allianz Parque, mas conseguiu arrancar o empate e virar o agregado a seu favor, novamente.

Diferente da maioria dos momentos de finais de Libertadores, quando as finais eram disputadas em dois jogos, a edição atual será como nos últimos anos e assim como a finalíssima da Copa Sul-Americana, com apenas um embate em jogo de mando neutro.

O jogo acontece no Estádio Monumental, em Guayaquil, no Equador, no dia 29 de outubro deste ano.

Quanto custa o ingresso da final da Copa Libertadores 2022?

Getty Images

Assim como informou oficialmente a Conmebol, entidade que organiza a competição, os ingressos para a final terão os seguintes valores: para as regiões norte e sul, destinadas apenas aos torcedores de Athletico e Flamengo, custarão 142 dólares (cerca de R$ 745); enquanto a região verde (representada na publicação do Twitter da Conmebol abaixo), onde o público local pode frequentar, atinge um preço de 245 dólares (aproximadamente R$ 1 282,50 mil).

Onde comprar o ingresso para a final da Copa Libertadores 2022?

Getty Images

A partir desta sexta-feira (23), às 17h, ao clicar aqui, você será redirecionado ao site da Conmebol, onde estarão disponíveis as vendas das entradas para o jogo. Vale destacar que, para realizar a viagem até o local, há um valor adicional. Ou seja, o valor destacado no tópico acima inclui apenas o ingresso da partida, e a Conmebol oferece apenas a venda dos bilhetes para ver o confronto.