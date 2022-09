Como comprar ingressos para a final da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Independiente del Valle

Coma final definida, a Conmebol divulgou valores e onde comprar os ingressos para a decisão da Sul-Americana; confira

Com a final da Copa Sul-Americana, entre São Paulo e Independiente del Valle, decidida, muitos torcedores já começam a procurar informações de onde e como comprar ingressos para a decisão, que será realizada no Estádio Mario Kempes, em Córdoba, na Argentina, no dia 1º de outubro.

O São Paulo chegou à final após bater o Atlético-GO nos pênaltis, depois de um 3 a 3 no agregado. O Independiente del Valle derrotou o Melgar por 6 a 0 na soma total dos placares.

A Conmebol, organizadora do torneio, por sua vez, divulgou que a venda dos ingressos para a decisão começa nesta segunda-feira (12), às 18h (de Brasília). Além disso, a entidade divulgou que as entradas terão valor mínimo de R$ 293 para os clubes, com o maior preço chegando a R$ 667 para o público geral.

Abaixo, a GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir os ingressos da decisão da Sul-Americana.

Qual o valor do ingresso para a final da Copa Sul-Americana 2022?

Copa Sul-Americana, São Paulo, Patrick, 08/09/2022

A Conmebol divulgou que as entradas custarão entre US$ 57 (R$ 293 na cotação atual) o mais barato e US$ 130 (R$ 667 na cotação atual) o mais caro do lote, para a final no Estádio Mario Kempes, em Córdoba. Os primeiros ingressos serão comercializados nesta segunda-feira (12), às 18h (de Brasília), para o público geral, pessoas de qualquer parte do mundo, e local, cidadãos argentinos.

Além disso, a entidade informou que as vendas para as torcidas de cada clube serão geradas pelos próprios times, que terão um setor (gols norte e sul) das arquibancadas para seus respectivos torcedores. Posteriormente, as equipes devem divulgar as informações para a compra dos ingressos nos canais oficiais de comunicação.

Onde comprar os ingressos para a final da Copa Sul-Americana 2022?

Getty Images

Para adquirir os ingressos, os torcedores precisarão entrar no site da Eleven Tickets (clique aqui) e se cadastrar assim que a venda for iniciada para adquirir as entradas. A entidade reforçou que os bilhetes são nominais e intransferíveis.

A ideia, também, é que os clubes disponibilizem seus próprios pacotes de viagens assim que a venda for iniciada para cada equipe.

Clique aqui para obter mais informações sobre a venda de ingressos para a final da Copa Sul-Americana.