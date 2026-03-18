Como comprar ingressos para a final da Copa del Rey de 2026: preços do jogo Atlético de Madrid x Real Sociedad, informações sobre o Estádio La Cartuja e muito mais

125 clubes espanhóis iniciaram a temporada sonhando com a glória da Copa del Rey, mas apenas dois deles ainda terão o troféu brilhando nos olhos no Estádio La Cartuja, no dia 4 de abril

Será um evento imperdível, com um elenco de talentos brilhantes entrando em campo. Um público regular de mais de 50 mil pessoas tem comparecido desde que a final da Copa del Rey se mudou para sua sede permanente em Sevilha.

Deixe que o GOAL lhe dê todas as informações sobre como comprar ingressos para a final da Copa del Rey, incluindo quanto custam, onde você pode comprá-los e muito mais.

Quando será a Final da Copa del Rey 2026?

Quando Sábado, 4 de abril de 2026 Início 21h CET (20h GMT) Equipes Atlético de Madrid x Real Sociedad Local Estádio La Cartuja, Sevilha, Espanha Ingressos Ingressos

Como comprar ingressos para a final da Copa del Rey

Os dois clubes participantes da final da Copa del Rey venderão ingressos através de seus respectivos sites oficiais de venda de ingressos.

Esteja ciente de que a capacidade é limitada e que a demanda frequentemente excede a oferta disponível. A média de público nas finais recentes da Copa del Rey no La Cartuja tem oscilado consistentemente em torno da marca de 55.000 pessoas.

Para a final de 2026, espera-se que os ingressos oficiais dos clubes participantes estejam disponíveis aproximadamente duas semanas antes do dia da partida.

Além disso, os torcedores podem adquirir ingressos para a final da Copa del Rey no mercado secundário. O StubHub é um dos principais revendedores para quem busca comprar ingressos por canais alternativos.

Ingressos para a final da Copa del Rey: quanto custam?

Sempre haverá uma alta demanda por ingressos para a final da Copa del Rey, especialmente quando os maiores clubes espanhóis estão envolvidos.

Para a final de 2025, os preços dos ingressos variaram de € 70 a € 280, com as seções mais baratas atrás dos gols e as mais caras localizadas ao longo das laterais (Preferencia ou Fondo).

Lembre-se de acompanhar os sites oficiais dos clubes quando a data se aproximar para obter informações adicionais, e também sites de revenda secundária, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

O que esperar da Final da Copa del Rey 2026

O Barcelona domina a Copa del Rey, tendo conquistado o título um recorde de 32 vezes. Após sua dramática vitória em 2025, o time continua sendo o adversário a ser batido, embora o Athletic Bilbao e o Real Madrid sejam sempre candidatos constantes.

Muitas estrelas brilharam no palco da Copa del Rey ao longo dos anos, mas nenhuma mais do que o genial Lionel Messi. A lenda argentina ainda detém uma série de recordes da Copa del Rey, incluindo o maior número de gols marcados em finais (nove) e o maior número de finais disputadas (sete).

Os torcedores sortudos que conseguiram garantir lugares na recente final da Copa del Rey em Sevilha definitivamente tiveram o retorno do seu investimento. Nos últimos quatro anos, três finais exigiram prorrogação ou pênaltis para decidir o vencedor do troféu.

A final do ano passado foi um clássico instantâneo, com o Barcelona superando o Real Madrid por 3 a 2 na prorrogação, graças a um gol da vitória de Jules Koundé no final da partida, que deixou os torcedores blaugranas em êxtase.

Quem são os vencedores recentes da Copa del Rey?

Aqui está um resumo das últimas dez finais da Copa del Rey:

Ano Vencedor Segundo colocado Pontuação 2025 Barcelona Real Madrid 3 a 2 (na prorrogação) 2024 Athletic Bilbao Mallorca 1-1 (4-2 nos pênaltis) 2023 Real Madrid Osasuna 2-1 2022 Real Betis Valência 1-1 (5-4 nos pênaltis) 2021 Barcelona Athletic Bilbao 4-0 2020 Real Sociedad Athletic Bilbao 1-0 2019 Valência Barcelona 2-1 2018 Barcelona Sevilha 5-0 2017 Barcelona Alavés 3-1 2016 Barcelona Sevilha 2-0 (na prorrogação)

História do Estádio La Cartuja

O Estádio La Cartuja é um estádio multifuncional situado na Isla de la Cartuja, em Sevilha. Inaugurado em 1999 para sediar o Campeonato Mundial de Atletismo, tornou-se desde então a casa espiritual do futebol da Copa da Espanha.

Com capacidade para aproximadamente 57.000 lugares, La Cartuja é um dos maiores e mais modernos recintos da Espanha. Já sediou partidas da Eurocopa 2020, a final da Copa da UEFA de 2003 e inúmeros jogos da seleção espanhola.

A temporada 2025/26 marca o oitavo ano consecutivo em que a final da Copa del Rey é realizada na La Cartuja, após um acordo de longo prazo com a RFEF para manter a final na capital andaluza.

Fora do futebol, o estádio já recebeu shows de artistas lendários, incluindo Madonna, U2, Bruce Springsteen e AC/DC, consolidando seu status como um dos principais centros de entretenimento da Europa.