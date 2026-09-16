A EuroLeague Basketball conta com 20 clubes europeus e internacionais de elite disputando uma extenuante temporada regular de 38 rodadas, com início em 24 de setembro de 2026. A competição reúne talentos de nível mundial, rivalidades intensas e atmosferas incomparáveis nas arenas em locais icônicos ao redor do mundo.
De confrontos entre potências históricas a duelos decisivos de Play-In e Playoffs, cada partida tem enorme importância. Os fãs poderão ver potências do basquete como Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos e Fenerbahce brigando pela glória continental.
GOAL traz todos os detalhes de que você precisa para garantir seu lugar nos grandes jogos da EuroLeague. Confira as datas das partidas, os canais oficiais de venda, as opções no mercado secundário e como comprar seus ingressos hoje mesmo.
Quando é a EuroLeague Basketball?
Data e hora
Partida
Local
Ingressos
24 de set. de 2026 às 20:00
Dubai Basketball x Real Madrid
Coca-Cola Arena, Dubai
24 de set. de 2026 às 19:00
Hapoel Tel Aviv x Bayern de Munique
Shlomo Group Arena, Tel Aviv
24 de set. de 2026 às 20:00
Crvena zvezda x Žalgiris Kaunas
Belgrade Arena, Belgrado
24 de set. de 2026 às 21:15
Panathinaikos x Paris Basketball
Telekom Center, Atenas
24 de set. de 2026 às 20:30
Saski Baskonia x Olympiacos
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
24 de set. de 2026 às 20:30
Barcelona x Anadolu Efes
Palau Blaugrana, Barcelona
24 de set. de 2026 às 20:45
LDLC ASVEL x Maccabi Tel Aviv
LDLC Arena, Lyon
25 de set. de 2026 às 20:00
Beşiktaş x Valencia Basket
Beşiktaş GAİN Complex, Istambul
25 de set. de 2026 às 20:45
Fenerbahce x Virtus Bologna
Ulker Sports Arena, Istambul
25 de set. de 2026 às 20:45
KK Partizan x Olimpia Milano
Belgrade Arena, Belgrado
29 de set. de 2026 às 20:00
Dubai Basketball x Barcelona
Coca-Cola Arena, Dubai
29 de set. de 2026 às 20:00
Anadolu Efes x Real Madrid
Basketball Development Centre, Istambul
29 de set. de 2026 às 20:00
Žalgiris Kaunas x Olympiacos
Žalgirio Arena, Kaunas
29 de set. de 2026 às 20:45
Fenerbahce x Bayern de Munique
Ulker Sports Arena, Istambul
29 de set. de 2026 às 20:00
Crvena zvezda x Hapoel Tel Aviv
Belgrade Arena, Belgrado
29 de set. de 2026 às 20:30
Olimpia Milano x Virtus Bologna
Mediolanum Forum, Milão
29 de set. de 2026 às 20:30
Valencia Basket x Saski Baskonia
Roig Arena, Valencia
29 de set. de 2026 às 20:45
Paris Basketball x KK Partizan
adidas arena, Paris
30 de set. de 2026 às 21:05
Maccabi Tel Aviv x Beşiktaş
Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv
30 de set. de 2026 às 21:15
Panathinaikos x LDLC ASVEL
Telekom Center, Atenas
1º de out. de 2026 às 19:00
Hapoel Tel Aviv x Real Madrid
Shlomo Group Arena, Tel Aviv
1º de out. de 2026 às 20:00
Crvena zvezda x Anadolu Efes
Belgrade Arena, Belgrado
1º de out. de 2026 às 20:30
Virtus Bologna x Olympiacos
SuperTennis Arena, Bolonha
1º de out. de 2026 às 20:45
Paris Basketball x Žalgiris Kaunas
adidas arena, Paris
2 de out. de 2026 às 20:00
Beşiktaş x Barcelona
Beşiktaş GAİN Complex, Istambul
2 de out. de 2026 às 20:45
Fenerbahce x Dubai Basketball
Ulker Sports Arena, Istambul
2 de out. de 2026 às 20:00
LDLC ASVEL x Valencia Basket
LDLC Arena, Lyon
2 de out. de 2026 às 20:00
Bayern de Munique x KK Partizan
BMW Park, Munique
2 de out. de 2026 às 21:15
Panathinaikos x Maccabi Tel Aviv
Telekom Center, Atenas
2 de out. de 2026 às 20:30
Saski Baskonia x Olimpia Milano
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
7 de out. de 2026 às 20:45
Paris Basketball x LDLC ASVEL
Adidas Arena, Paris
8 de out. de 2026 às 20:00
Dubai Basketball x Crvena zvezda
Coca-Cola Arena, Dubai
8 de out. de 2026 às 20:00
Bayern de Munique x Virtus Bologna
BMW Park, Munique
8 de out. de 2026 às 21:00
Maccabi Tel Aviv x Olimpia Milano
Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv
8 de out. de 2026 às 21:15
Panathinaikos x Fenerbahce
Telekom Center, Atenas
8 de out. de 2026 às 20:30
Valencia Basket x Hapoel Tel Aviv
Roig Arena, Valencia
8 de out. de 2026 às 20:45
Real Madrid x KK Partizan
Movistar Arena, Madrid
9 de out. de 2026 às 21:15
Olympiacos x Anadolu Efes
Peace and Friendship Stadium, Piraeus
9 de out. de 2026 às 20:30
Barcelona x Žalgiris Kaunas
Palau Blaugrana, Barcelona
9 de out. de 2026 às 20:30
Saski Baskonia x Beşiktaş
Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz
Onde comprar ingressos para a EuroLeague Basketball?
Os ingressos oficiais podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de venda de ingressos da Euroleague Basketball e pelas bilheterias dos clubes mandantes. Essas plataformas funcionam como distribuidoras primárias de ingressos a preço de face durante os períodos de pré-venda e venda geral.
Se as cotas gerais oficiais se esgotarem, plataformas de revenda secundária como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.
Quanto custam os ingressos para a EuroLeague Basketball?
Os preços padrão dos ingressos nos portais oficiais dos clubes mandantes normalmente começam em US$ 20 para assentos de admissão geral nos setores superiores, variando de acordo com a cidade-sede, a categoria do jogo e o adversário.
Se as cotas gerais oficiais se esgotarem, plataformas de revenda secundária como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.
Tudo o que você precisa saber sobre a EuroLeague Basketball
A Euroleague Basketball é a principal competição profissional europeia de clubes de basquete, amplamente considerada a liga mais competitiva fora da NBA. A liga funciona em um calendário completo de turno e returno, seguido por jogos de Play-In, séries de Playoffs em melhor de cinco e o espetacular Final Four no encerramento da temporada.
Os principais destaques e regras do torneio que você precisa conhecer incluem:
- A temporada regular tem 38 rodadas e vai do fim de setembro até meados de abril.
- Os seis primeiros times se classificam diretamente para os Playoffs, enquanto as equipes colocadas entre o 7º e o 10º lugar disputam o Play-In Showdown.
- Os vencedores das séries de quartas de final em melhor de cinco garantem vaga no prestigiado fim de semana do Final Four.
- Derbys de alta demanda e partidas de destaque se esgotam rapidamente nos canais oficiais, o que torna essencial reservar com antecedência.