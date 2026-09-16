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EuroleagueGetty Images
Book Euroleague Basketball 2026/2027 Tickets

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Como comprar ingressos para a EuroLeague Basketball 2026/2027: datas, preços, informações sobre jogos, vendas de última hora e mais

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Veja exatamente como você pode garantir ingressos para a EuroLeague Basketball

A EuroLeague Basketball conta com 20 clubes europeus e internacionais de elite disputando uma extenuante temporada regular de 38 rodadas, com início em 24 de setembro de 2026. A competição reúne talentos de nível mundial, rivalidades intensas e atmosferas incomparáveis nas arenas em locais icônicos ao redor do mundo.

De confrontos entre potências históricas a duelos decisivos de Play-In e Playoffs, cada partida tem enorme importância. Os fãs poderão ver potências do basquete como Real Madrid, Panathinaikos, Olympiacos e Fenerbahce brigando pela glória continental.

GOAL traz todos os detalhes de que você precisa para garantir seu lugar nos grandes jogos da EuroLeague. Confira as datas das partidas, os canais oficiais de venda, as opções no mercado secundário e como comprar seus ingressos hoje mesmo.

Quando é a EuroLeague Basketball?

Data e hora

Partida

Local

Ingressos

24 de set. de 2026 às 20:00

Dubai Basketball x Real Madrid

Coca-Cola Arena, Dubai

Ingressos

24 de set. de 2026 às 19:00

Hapoel Tel Aviv x Bayern de Munique

Shlomo Group Arena, Tel Aviv

Ingressos

24 de set. de 2026 às 20:00

Crvena zvezda x Žalgiris Kaunas

Belgrade Arena, Belgrado

Ingressos

24 de set. de 2026 às 21:15

Panathinaikos x Paris Basketball

Telekom Center, Atenas

Ingressos

24 de set. de 2026 às 20:30

Saski Baskonia x Olympiacos

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Ingressos

24 de set. de 2026 às 20:30

Barcelona x Anadolu Efes

Palau Blaugrana, Barcelona

Ingressos

24 de set. de 2026 às 20:45

LDLC ASVEL x Maccabi Tel Aviv

LDLC Arena, Lyon

Ingressos

25 de set. de 2026 às 20:00

Beşiktaş x Valencia Basket

Beşiktaş GAİN Complex, Istambul

Ingressos

25 de set. de 2026 às 20:45

Fenerbahce x Virtus Bologna

Ulker Sports Arena, Istambul

Ingressos

25 de set. de 2026 às 20:45

KK Partizan x Olimpia Milano

Belgrade Arena, Belgrado

Ingressos

29 de set. de 2026 às 20:00

Dubai Basketball x Barcelona

Coca-Cola Arena, Dubai

Ingressos

29 de set. de 2026 às 20:00

Anadolu Efes x Real Madrid

Basketball Development Centre, Istambul

Ingressos

29 de set. de 2026 às 20:00

Žalgiris Kaunas x Olympiacos

Žalgirio Arena, Kaunas

Ingressos

29 de set. de 2026 às 20:45

Fenerbahce x Bayern de Munique

Ulker Sports Arena, Istambul

Ingressos

29 de set. de 2026 às 20:00

Crvena zvezda x Hapoel Tel Aviv

Belgrade Arena, Belgrado

Ingressos

29 de set. de 2026 às 20:30

Olimpia Milano x Virtus Bologna

Mediolanum Forum, Milão

Ingressos

29 de set. de 2026 às 20:30

Valencia Basket x Saski Baskonia

Roig Arena, Valencia

Ingressos

29 de set. de 2026 às 20:45

Paris Basketball x KK Partizan

adidas arena, Paris

Ingressos

30 de set. de 2026 às 21:05

Maccabi Tel Aviv x Beşiktaş

Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv

Ingressos

30 de set. de 2026 às 21:15

Panathinaikos x LDLC ASVEL

Telekom Center, Atenas

Ingressos

1º de out. de 2026 às 19:00

Hapoel Tel Aviv x Real Madrid

Shlomo Group Arena, Tel Aviv

Ingressos

1º de out. de 2026 às 20:00

Crvena zvezda x Anadolu Efes

Belgrade Arena, Belgrado

Ingressos

1º de out. de 2026 às 20:30

Virtus Bologna x Olympiacos

SuperTennis Arena, Bolonha

Ingressos

1º de out. de 2026 às 20:45

Paris Basketball x Žalgiris Kaunas

adidas arena, Paris

Ingressos

2 de out. de 2026 às 20:00

Beşiktaş x Barcelona

Beşiktaş GAİN Complex, Istambul

Ingressos

2 de out. de 2026 às 20:45

Fenerbahce x Dubai Basketball

Ulker Sports Arena, Istambul

Ingressos

2 de out. de 2026 às 20:00

LDLC ASVEL x Valencia Basket

LDLC Arena, Lyon

Ingressos

2 de out. de 2026 às 20:00

Bayern de Munique x KK Partizan

BMW Park, Munique

Ingressos

2 de out. de 2026 às 21:15

Panathinaikos x Maccabi Tel Aviv

Telekom Center, Atenas

Ingressos

2 de out. de 2026 às 20:30

Saski Baskonia x Olimpia Milano

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Ingressos

7 de out. de 2026 às 20:45

Paris Basketball x LDLC ASVEL

Adidas Arena, Paris

Ingressos

8 de out. de 2026 às 20:00

Dubai Basketball x Crvena zvezda

Coca-Cola Arena, Dubai

Ingressos

8 de out. de 2026 às 20:00

Bayern de Munique x Virtus Bologna

BMW Park, Munique

Ingressos

8 de out. de 2026 às 21:00

Maccabi Tel Aviv x Olimpia Milano

Menora Mivtachim Arena, Tel Aviv

Ingressos

8 de out. de 2026 às 21:15

Panathinaikos x Fenerbahce

Telekom Center, Atenas

Ingressos

8 de out. de 2026 às 20:30

Valencia Basket x Hapoel Tel Aviv

Roig Arena, Valencia

Ingressos

8 de out. de 2026 às 20:45

Real Madrid x KK Partizan

Movistar Arena, Madrid

Ingressos

9 de out. de 2026 às 21:15

Olympiacos x Anadolu Efes

Peace and Friendship Stadium, Piraeus

Ingressos

9 de out. de 2026 às 20:30

Barcelona x Žalgiris Kaunas

Palau Blaugrana, Barcelona

Ingressos

9 de out. de 2026 às 20:30

Saski Baskonia x Beşiktaş

Fernando Buesa Arena, Vitoria-Gasteiz

Ingressos

Onde comprar ingressos para a EuroLeague Basketball?

Os ingressos oficiais podem ser comprados diretamente pelo portal oficial de venda de ingressos da Euroleague Basketball e pelas bilheterias dos clubes mandantes. Essas plataformas funcionam como distribuidoras primárias de ingressos a preço de face durante os períodos de pré-venda e venda geral.

Se as cotas gerais oficiais se esgotarem, plataformas de revenda secundária como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.

Quanto custam os ingressos para a EuroLeague Basketball?

Os preços padrão dos ingressos nos portais oficiais dos clubes mandantes normalmente começam em US$ 20 para assentos de admissão geral nos setores superiores, variando de acordo com a cidade-sede, a categoria do jogo e o adversário.

Se as cotas gerais oficiais se esgotarem, plataformas de revenda secundária como StubHub oferecem uma opção alternativa para garantir lugares de última hora.

Tudo o que você precisa saber sobre a EuroLeague Basketball

A Euroleague Basketball é a principal competição profissional europeia de clubes de basquete, amplamente considerada a liga mais competitiva fora da NBA. A liga funciona em um calendário completo de turno e returno, seguido por jogos de Play-In, séries de Playoffs em melhor de cinco e o espetacular Final Four no encerramento da temporada.

Os principais destaques e regras do torneio que você precisa conhecer incluem:

  • A temporada regular tem 38 rodadas e vai do fim de setembro até meados de abril.
  • Os seis primeiros times se classificam diretamente para os Playoffs, enquanto as equipes colocadas entre o 7º e o 10º lugar disputam o Play-In Showdown.
  • Os vencedores das séries de quartas de final em melhor de cinco garantem vaga no prestigiado fim de semana do Final Four.
  • Derbys de alta demanda e partidas de destaque se esgotam rapidamente nos canais oficiais, o que torna essencial reservar com antecedência.

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