O sonho da Inglaterra de chegar à final da Copa do Mundo da FIFA chegou a um fim doloroso nas semifinais. Apesar de uma campanha brilhante, os “Três Leões” de Thomas Tuchel foram derrotados por 1 a 2 pela Argentina, em Atlanta.

A Inglaterra ainda enfrentará sua rival histórica, a França, na disputapelo terceiro lugar no Miami Stadium.

A disputa pela Chuteira de Ouro continua totalmente em aberto, com Harry Kane e Jude Bellingham (ambos com 6 gols) buscando diminuir a diferença para Kylian Mbappé (8 gols) e Lionel Messi (9 gols).

Resultados da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Quarta-feira, 17 de junho Inglaterra x Croácia (15h CDT) AT&T Stadium, Dallas A Inglaterra venceu por 4 a 2 Terça-feira, 23 de junho Inglaterra x Gana (16h, horário da costa leste) Estádio Gillette, Foxborough 0 a 0 Sábado, 27 de junho Panamá x Inglaterra (17h, horário da costa leste dos EUA) Estádio MetLife, East Rutherford A Inglaterra venceu por 2 a 0 Quarta-feira, 1º de julho Inglaterra x República Democrática do Congo (12h, horário da costa leste dos EUA) Estádio Mercedes-Benz, Atlanta A Inglaterra venceu por 2 a 1 Domingo, 5 de julho México x Inglaterra (18h CST) Estádio Azteca, Cidade do México A Inglaterra venceu por 3 a 2 Sábado, 10 de julho Noruega x Inglaterra (17h, horário da costa leste dos EUA) Hard Rock Stadium, Miami Gardens A Inglaterra venceu por 2 a 1 (na prorrogação) Quarta-feira, 15 de julho Inglaterra x Argentina (15h, horário da costa leste dos EUA) Mercedes-Benz Stadium, Atlanta 1 a 2 Sábado, 18 de julho Inglaterra x França Hard Rock Stadium, Miami Gardens Comprar ingressos

Como comprar ingressos para a Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos da Inglaterra para a Copa do Mundo de 2026: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 14 de julho – 15 de julho Semifinais US$ 930 – US$ 3.295 US$ 1.500 – US$ 9.500 (US$ 3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (Estádio MetLife) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

O caminho da Inglaterra até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a Inglaterra terminou em primeiro lugar no Grupo L, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Após a vitória nas quartas de final contra a Noruega, a Inglaterra agora segue para Atlanta para enfrentar a Argentina na quarta-feira (15 de julho).

As duas seleções já se enfrentaram cinco vezes em Copas do Mundo anteriores, desde a edição de 1962. Embora a Inglaterra tenha sofrido derrotas memoráveis para os sul-americanos em 1986 (a “Mão de Deus” de Maradona) e em 1998 (o cartão vermelho de Beckham), os Três Leões mantêm uma vantagem de 3 a 2 no confronto direto nessas partidas oficiais.

Se vencer, a Inglaterra enfrentará a França ou a Espanha na final.

Data (horário local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 15 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA) Semifinais Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) Inglaterra x Argentina Ingressos 19 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: A definir x França ou Espanha Ingressos

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 – Classificação atual

Após marcar seu oitavo gol no torneio, durante a partida das quartas de final entre França e Marrocos, Kylian Mbappé voltou ao topo da classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo da FIFA 2026, ao lado de Lionel Messi. No entanto, os heróis da Inglaterra, Harry Kane e Jude Bellingham, ambos atualmente com seis gols, continuam na disputa pelo título de artilheiro na América do Norte.

Jogador (Seleção) Número de gols Próximo jogo – Ingressos Kylian Mbappé (França) 8 x Espanha - Ingressos Lionel Messi (Argentina) 8 x Inglaterra - Ingressos Erling Haaland (Noruega) 7 Eliminado Harry Kane (Inglaterra) 6 vs Argentina - Ingressos Jude Bellingham (Inglaterra) 6 x Argentina - Ingressos Ousmane Dembélé (França) 5 x Espanha - Ingressos Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (Espanha) 4 vs França - Ingressos

O que esperar da Inglaterra na Copa do Mundo de 2026

Apesar de algumas atuações abaixo do esperado nas primeiras etapas das eliminatórias para a Copa do Mundo, incluindo vitórias por 1 a 0 e 2 a 0 sobre Andorra, a Inglaterra ganhou confiança sob o comando de Thomas Tuchel.

A equipe terminou em primeiro lugar no grupo, com oito vitórias em oito partidas, marcando 22 gols e não sofrendo nenhum, e se tornou a primeira seleção europeia a garantir vaga na fase final da Copa do Mundo. Os torcedores da Inglaterra agora rezam para que 60 anos de sofrimento finalmente cheguem ao fim.

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que foram ou serão utilizados como sedes: