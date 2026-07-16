A Copa do Mundo de 2026 chega a um clímax emocionante neste fim de semana. Antes da final da Copa do Mundo em Nova Jersey, no domingo (19 de julho), acontece a disputa pelo terceiro lugar neste sábado (18 de julho), e você pode estar em Miami para assistir a essa partida de abertura.

A França, bicampeã mundial, enfrenta a rival europeia Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar. Os Bleus foram derrotados por 2 a 0 pela Espanha na terça-feira, enquanto os Três Leões sofreram uma derrota agonizante nos acréscimos contra a Argentina, perdendo por 2 a 1 na quarta-feira.

Como as restrições táticas costumam ser deixadas de lado na disputa pelo terceiro lugar, os torcedores podem esperar um espetáculo aberto e emocionante, já que duas das melhores seleções do mundo buscam encerrar o torneio em grande estilo.

Quando será a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026?

Data (horário local do início da partida) Partida (hora do início) Local Ingressos Sáb, 18 de julho (17h, horário da costa leste dos EUA) Copa do Mundo: Disputa pelo terceiro lugar – França x Inglaterra Hard Rock Stadium (Miami) Comprar ingressos

Como conseguir ingressos para a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo?

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo começado em 1º de abril. Ao contrário das fases anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo começado em 1º de abril. Ao contrário das fases anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar ingressos em mercados secundários, como o StubHub. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo?

Os preços de face dos ingressos para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, em Miami, variaram de US$ 165 a US$ 1.125, dependendo da categoria do assento.

A FIFA divulgou várias faixas de preço para a partida, conforme segue:

Categoria 1: US$ 800 – US$ 1.125 (localizados na arquibancada inferior)

US$ 800 – US$ 1.125 (localizados na arquibancada inferior) Categoria 2: US$ 600 – US$ 875 (abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1)

US$ 600 – US$ 875 (abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1) Categoria 3: US$ 165 – US$ 455 (principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2)

US$ 165 – US$ 455 (principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2) Nível dos Torcedores: US$ 60 (reservado exclusivamente para torcedores fiéis por meio das federações nacionais)

Fique de olho nos portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será disputada a partida pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026?

O Hard Rock Stadium é um estádio multiuso em Miami Gardens, na Flórida. É a casa do time da NFL Miami Dolphins desde sua inauguração em 1987 e do time de futebol americano universitário da NCAA, o Miami Hurricanes, desde 2008.

O local em Miami já tem um histórico de sediar eventos de destaque, tendo recebido seis Super Bowls, duas World Series da MLB (quando o Florida Marlins jogava lá) e a WrestleMania XXVIII. O torneio de tênis Miami Open também é um evento anual, assim como o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami, que acontece dentro do recinto do estádio.

Tendo sediado a final da Copa América de 2024, o Hard Rock Stadium também está acostumado a receber grandes eventos de futebol. Uma torcida exuberante viu a Argentina, que contava com Lionel Messi, do Inter Miami, erguer o troféu há dois anos, após uma vitória por 1 a 0 sobre a Colômbia na prorrogação.

O Hard Rock Stadium é um dos 16 estádios que sediarão partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na América do Norte. Apesar de ter a menor capacidade (65.000) entre os 11 estádios localizados nos EUA, o estádio de Miami sediará sete partidas no total, incluindo a disputa pelo terceiro lugar.

Quais foram os resultados recentes da disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo?