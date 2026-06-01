A Copa do Mundo de 2026 chega a um clímax emocionante em meados de julho. Antes da final da Copa do Mundo em Nova Jersey, no domingo, dia 19, acontece a disputa pelo terceiro lugar no sábado, dia 18, e você pode estar em Miami para assistir a essa partida de abertura.

Há uma disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo em todos os torneios desde 1954, e essas partidas costumam ser de alto placar, com pelo menos dois gols marcados em cada edição nos últimos mais de 30 anos.

Deixe a GOAL mostrar a você todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora do pontapé inicial) Local Ingressos Sáb, 18 de julho Copa do Mundo – Disputa pelo 3º lugar (17h ET) Hard Rock Stadium (Miami) Ingressos

Como conseguir ingressos para a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar ingressos em mercados secundários, como o StubHub. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo?

Os preços de face dos ingressos para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026 em Miami variaram de US$ 165 a US$ 1.125, dependendo da categoria do assento.

A FIFA divulgou várias faixas de preço para a partida, conforme segue:

Categoria 1: US$ 800 – US$ 1.125 (localizados na arquibancada inferior)

US$ 800 – US$ 1.125 (localizados na arquibancada inferior) Categoria 2: US$ 600 - US$ 875 (abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1)

US$ 600 - US$ 875 (abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1) Categoria 3: US$ 165 - US$ 455 (principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2)

US$ 165 - US$ 455 (principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2) Nível de Torcedores: US$ 60 (reservado exclusivamente para torcedores fiéis por meio das federações nacionais)

Fique de olho nos portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026?

O Hard Rock Stadium é um estádio multiuso em Miami Gardens, Flórida. É a casa do time da NFL Miami Dolphins desde sua inauguração em 1987 e do time de futebol americano universitário da NCAA, o Miami Hurricanes, desde 2008.

O local em Miami não é estranho a eventos de destaque, tendo sediado seis Super Bowls, duas World Series da MLB (quando o Florida Marlins jogava lá) e a WrestleMania XXVIII. O torneio de tênis Miami Open também é um evento anual, juntamente com o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami, que acontece dentro do recinto do estádio.

Tendo sediado a final da Copa América de 2024, o Hard Rock Stadium também está acostumado a receber grandes eventos de futebol. Uma torcida exuberante viu a Argentina, que contava com Lionel Messi, do Inter Miami, erguer o troféu há dois anos, após uma vitória por 1 a 0 contra a Colômbia na prorrogação.

O Hard Rock Stadium é um dos 16 estádios que sediarão partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na América do Norte. Apesar de ter a menor capacidade (65.000) entre os 11 estádios localizados nos EUA, o local em Miami sediará sete partidas no total, incluindo a disputa pelo terceiro lugar.

Quais são os resultados recentes da disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo?