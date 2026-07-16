A Copa do Mundo de 2026 chega ao seu emocionante desfecho neste fim de semana. Antes da final da Copa do Mundo, em Nova Jersey, no domingo (19 de julho), é a vez da disputa de terceiro lugar neste sábado (18 de julho) e você pode estar em Miami para acompanhar a preliminar.

A bicampeã mundial França enfrenta a rival europeia Inglaterra na disputa pela medalha de bronze. Les Blues foram derrotados por 2 a 0 pela Espanha na terça-feira, enquanto a Inglaterra perdeu de forma agonizante nos acréscimos contra a Argentina, sendo derrotada por 2 a 1 na quarta-feira.

Como as amarras táticas normalmente são deixadas de lado na disputa de terceiro lugar, os torcedores podem esperar um espetáculo aberto e divertido, já que duas das melhores seleções do mundo buscam terminar o torneio em alta.

A disputa de terceiro lugar costuma proporcionar um futebol aberto e com muitos gols, já que as duas equipes jogam sem medo para conquistar a medalha de bronze. Se você pretende fazer uma aposta estratégica neste duelo pela medalha de bronze, começar com fundos de bônus é uma grande vantagem. Leia nosso guia simples para ativar suas recompensas usando nosso código promocional verificado da Melbet.

Quando é a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026?

Data (horário local do pontapé inicial) Partida (horário do pontapé inicial) Local Ingressos sáb., 18 de julho (17h ET) Copa do Mundo: disputa de terceiro lugar - França x Inglaterra Hard Rock Stadium (Miami) Comprar ingressos

Como comprar ingressos para a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo?

Aqui está o que você precisa saber de forma resumida:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento no momento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das fases anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a oportunidade final de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento no momento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das fases anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta representa a oportunidade final de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para que os torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Esta plataforma agora é o principal destino autorizado para que os torcedores comprem e vendam ingressos verificados a preços regulados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem buscar mercados secundários como a StubHub em busca de ingressos. Lembre-se de verificar os termos e condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo?

Os preços de face dos ingressos para a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, em Miami, variaram de US$ 165 a US$ 1.125, dependendo da categoria do assento.

A FIFA divulgou várias faixas de preço para a partida, como segue:

Categoria 1: US$ 800 - US$ 1.125 (localizada no anel inferior de assentos)

US$ 800 - US$ 1.125 (localizada no anel inferior de assentos) Categoria 2: US$ 600 - US$ 875 (abrange os anéis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1)

US$ 600 - US$ 875 (abrange os anéis superior e inferior fora das áreas da Categoria 1) Categoria 3: US$ 165 - US$ 455 (principalmente no anel superior, além das Categorias 1 e 2)

US$ 165 - US$ 455 (principalmente no anel superior, além das Categorias 1 e 2) Setor de torcedores: US$ 60 (reservado exclusivamente para torcedores fiéis por meio das federações nacionais)

Acompanhe os portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter informações adicionais e sites de venda secundária, como a StubHub, para consultar a disponibilidade atual.

Onde será a disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026?

O Hard Rock Stadium é um local multiuso em Miami Gardens, Flórida. É a casa do Miami Dolphins, da NFL, desde sua inauguração em 1987, e do Miami Hurricanes, do futebol americano universitário da NCAA, desde 2008.

O estádio de Miami já está acostumado a receber grandes eventos, tendo sediado seis Super Bowls, duas World Series da MLB, quando o Florida Marlins jogava lá, e a WrestleMania XXVIII. O torneio de tênis Miami Open também é realizado anualmente no local, junto com o GP de Miami de F1, que acontece dentro do complexo do estádio.

Depois de sediar a final da Copa América de 2024, o Hard Rock Stadium também está bem acostumado a receber grandes ocasiões do futebol. Uma multidão exuberante viu a Argentina, que incluía Lionel Messi, do Inter Miami, erguer o troféu há dois anos, após uma vitória por 1 a 0 contra a Colômbia depois da prorrogação.

O Hard Rock Stadium é um dos 16 estádios que receberão partidas da Copa do Mundo da FIFA de 2026 pela América do Norte. Apesar de ter uma das menores capacidades conjuntas, 65.000, entre os 11 estádios localizados nos Estados Unidos, o estádio de Miami receberá sete partidas no total, incluindo a disputa de terceiro lugar.

Quais são os resultados recentes da disputa de terceiro lugar da Copa do Mundo?

Ano 3º lugar 4º lugar Placar Local 2022 Croácia Marrocos 2-1 Khalifa International Stadium (Qatar) 2018 Bélgica Inglaterra 2-0 Krestovsky Stadium (Rússia) 2014 Países Baixos Brasil 3-0 Estadio Nacional Mane Garrincha (Brasil) 2010 Alemanha Uruguai 3-2 Nelson Mandela Bay Stadium (África do Sul) 2006 Alemanha Portugal 3-1 Gottlieb-Daimler-Stadion (Alemanha) 2002 Türkiye Coreia do Sul 3-2 Daegu World Cup Stadium (Coreia do Sul) 1998 Croácia Países Baixos 2-1 Parc des Princes (França) 1994 Suécia Bulgária 4-0 Rose Bowl (EUA) 1990 Itália Inglaterra 2-1 Stadio San Nicola (Itália) 1986 França Bélgica 4-2 (pror.) Estadio Cuauhtemoc (México)

O grande interesse pelos ingressos da disputa pela medalha de bronze destaca o futebol empolgante e aberto normalmente praticado quando as equipes brigam pelo terceiro lugar no cenário global. Para os fãs de esportes que querem combinar sua visão de jogo com uma plataforma digital de jogos de classe mundial, os incentivos introdutórios oferecem o começo perfeito. Veja como você pode resgatar facilmente créditos de aposta de primeira linha inserindo nosso código de bônus especial da bet365.