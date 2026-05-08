Como comprar ingressos para a disputa da medalha de bronze da Copa do Mundo: TBC x TBC, informações sobre o Hard Rock Stadium e muito mais

A Copa do Mundo de 2026 chega a um clímax emocionante em meados de julho. Antes da final da Copa do Mundo em Nova Jersey, no domingo, dia 19, acontece a disputa pelo terceiro lugar no sábado, dia 18, e você pode estar em Miami para assistir a essa partida de abertura.

Há uma disputa pelo terceiro lugar na Copa do Mundo em todos os torneios desde 1954, e essas partidas costumam ser de muitos gols, com pelo menos dois gols marcados em cada edição nos últimos mais de 30 anos. Promete ser mais uma ocasião imperdível, independentemente das seleções envolvidas.

Deixe o GOAL mostrar a você todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, incluindo como comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quando será a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo (hora do pontapé inicial) Local Ingressos Sáb, 18 de julho Copa do Mundo – Disputa pelo 3º lugar (17h ET) Hard Rock Stadium (Miami) Ingressos

Como conseguir ingressos para a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo?

A partir de hoje, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar ingressos em mercados secundários, como o StubHub. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo?

Os preços nominais dos ingressos para a disputa do terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026, em Miami, variaram entre US$ 165 e US$ 1.125, dependendo da categoria do assento.

A FIFA divulgou várias faixas de preço para a partida, conforme segue:

Categoria 1: US$ 800 - US$ 1.125 (localizados na arquibancada inferior)

US$ 800 - US$ 1.125 (localizados na arquibancada inferior) Categoria 2: US$ 600 – US$ 875 (abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1)

US$ 600 – US$ 875 (abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1) Categoria 3: US$ 165 – US$ 455 (principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2)

US$ 165 – US$ 455 (principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2) Nível dos Torcedores: US$ 60 (reservado exclusivamente para torcedores fiéis por meio das federações nacionais)

Fique de olho nos portais de ingressos da Copa do Mundo da FIFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como o StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será a disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo de 2026?

O Hard Rock Stadium é um estádio multiuso em Miami Gardens, Flórida. É a casa do time da NFL Miami Dolphins desde sua inauguração em 1987 e do time de futebol americano universitário da NCAA, o Miami Hurricanes, desde 2008.

O local em Miami não é estranho a eventos de destaque, tendo sediado seis Super Bowls, duas World Series da MLB (quando o Florida Marlins jogava lá) e a WrestleMania XXVIII. O torneio de tênis Miami Open também é um evento anual, juntamente com o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Miami, que acontece dentro do recinto do estádio.

Tendo sediado a final da Copa América de 2024, o Hard Rock Stadium está bem acostumado a receber grandes eventos de futebol também. Uma torcida exuberante viu a Argentina, que contava com Lionel Messi, do Inter Miami, erguer o troféu há dois anos, após uma vitória por 1 a 0 contra a Colômbia na prorrogação.

O Hard Rock Stadium é um dos 16 estádios que sediarão partidas da Copa do Mundo da FIFA 2026 na América do Norte. Apesar de ter a menor capacidade (65.000 lugares) entre os 11 estádios localizados nos EUA, o estádio de Miami sediará sete partidas no total, incluindo a disputa pelo terceiro lugar.

Quais são os resultados recentes da disputa pelo terceiro lugar da Copa do Mundo?