Mais de 200 mil espectadores assistiram aos três jogos da seleção dos EUA na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no SoFi Stadium (Los Angeles) e no Lumen Field (Seattle).

A equipe de Mauricio Pochettino demonstrou imensa força mental nas oitavas de final, conquistando uma vitória difícil por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, apesar de jogar com um a menos após o dramático cartão vermelho recebido por Folarin Balogun.

A histórica campanha dos Estados Unidos em casa na Copa do Mundo da FIFA 2026 chegou a um fim doloroso nas oitavas de final, com uma derrota por 4 a 1 para a Bélgica.

Se você está procurando garantir ingressos de última hora para a Copa do Mundo de 2026 dos Estados Unidos, está com sorte. Ainda estão por vir partidas decisivas da fase eliminatória, e ainda há ingressos disponíveis para os jogos restantes. Veja aqui o que você precisa saber.

Resultados dos EUA na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Placar final / Ingressos Sexta-feira, 12 de junho EUA x Paraguai (18h, horário do Pacífico) Estádio SoFi, Inglewood 4 a 1 Sexta-feira, 19 de junho EUA x Austrália (12h, horário do Pacífico) Lumen Field, Seattle 2 a 0 Quinta-feira, 25 de junho EUA x Turquia (19h, horário do Pacífico) SoFi Stadium, Inglewood 3 a 2 Quarta-feira, 1º de julho EUA x Bósnia e Herzegovina (17h, horário do Pacífico) Estádio Levi's, Santa Clara 2 a 0 Segunda-feira, 6 de julho EUA x Bélgica (20h, horário da costa leste) Lumen Field, Seattle 1 a 4

Ainda há ingressos disponíveis para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos?

Sim. Apesar da enorme demanda, os ingressos para as partidas restantes das fases eliminatórias ainda não se esgotaram completamente.

Os torcedores ainda podem comprar ingressos por meio de plataformas oficiais e sites de revenda verificados. Como o país anfitrião foi eliminado, alguns torcedores locais estão colocando seus ingressos à venda no mercado secundário, o que significa que você pode encontrar ótimas opções se agir rápido.

Sempre use canais oficiais ou parceiros de venda de ingressos confiáveis e verificados para garantir que seus ingressos sejam válidos para entrada.

Calendário completo dos jogos restantes da Copa do Mundo de 2026

Data e horário do início Detalhes da partida Local Ingressos 9 de julho, início às 18h (horário da costa leste dos EUA) Quartas de final 1: França x Marrocos Gillette Stadium (Boston), EUA Comprar ingressos 10 de julho, início às 18h PDT Quartas de final 2: Espanha x Bélgica Estádio SoFi (Los Angeles), EUA Comprar ingressos 11 de julho, início às 16h (horário da costa leste dos EUA) Quartas de final 3: Noruega x Inglaterra Hard Rock Stadium (Miami), EUA Comprar ingressos 11 de julho, início às 18h CDT Quartas de final 4: Argentina x Suíça Arrowhead Stadium (Kansas City), EUA Comprar ingressos 14 de julho, início às 19h CDT Semifinal 1: França/Marrocos x Espanha/Bélgica Estádio de Dallas, EUA Comprar ingressos 15 de julho, início às 20h (horário da costa leste dos EUA) Semifinal 2: Noruega/Inglaterra x Argentina/Suíça Estádio de Atlanta, EUA Comprar ingressos 18 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA) Disputa pelo 3º lugar: França / Marrocos / Espanha / Bélgica x Noruega / Inglaterra / Argentina / Suíça Estádio de Miami, EUA Comprar ingressos 19 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA) Final da Copa do Mundo: França / Marrocos / Espanha / Bélgica x Noruega / Inglaterra / Argentina / Suíça Estádio de Nova York-Nova Jersey, EUA Comprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 nos EUA?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e de revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 4 a 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 US$ 650 – US$ 4.200 (US$ 1.518) 9 de julho – 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Quem integra a seleção dos EUA para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a seleção oficial de 26 jogadores que representará os EUA na Copa do Mundo da FIFA de 2026: