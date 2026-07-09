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United States players during the FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images
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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos: disponibilidade de ingressos, preços padrão de revenda e lugares restantes

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Copa do Mundo
Estados Unidos da América
C. Pulisic

Tudo o que você precisa saber para conseguir ingressos e ver os co-apresentadores em ação

Mais de 200 mil espectadores assistiram aos três jogos da seleção dos EUA na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA no SoFi Stadium (Los Angeles) e no Lumen Field (Seattle).

A equipe de Mauricio Pochettino demonstrou imensa força mental nas oitavas de final, conquistando uma vitória difícil por 2 a 0 sobre a Bósnia e Herzegovina, apesar de jogar com um a menos após o dramático cartão vermelho recebido por Folarin Balogun. 

A histórica campanha dos Estados Unidos em casa na Copa do Mundo da FIFA 2026 chegou a um fim doloroso nas oitavas de final, com uma derrota por 4 a 1 para a Bélgica. 

Se você está procurando garantir ingressos de última hora para a Copa do Mundo de 2026 dos Estados Unidos, está com sorte. Ainda estão por vir partidas decisivas da fase eliminatória, e ainda há ingressos disponíveis para os jogos restantes. Veja aqui o que você precisa saber.

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Resultados dos EUA na Copa do Mundo de 2026

DataPartida (horário local do início)LocalPlacar final / Ingressos
Sexta-feira, 12 de junhoEUA x Paraguai (18h, horário do Pacífico)Estádio SoFi, Inglewood4 a 1
Sexta-feira, 19 de junhoEUA x Austrália (12h, horário do Pacífico)Lumen Field, Seattle2 a 0
Quinta-feira, 25 de junhoEUA x Turquia (19h, horário do Pacífico)SoFi Stadium, Inglewood3 a 2
Quarta-feira, 1º de julhoEUA x Bósnia e Herzegovina (17h, horário do Pacífico)Estádio Levi's, Santa Clara2 a 0
Segunda-feira, 6 de julhoEUA x Bélgica (20h, horário da costa leste)Lumen Field, Seattle1 a 4

Ainda há ingressos disponíveis para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos?

Sim. Apesar da enorme demanda, os ingressos para as partidas restantes das fases eliminatórias ainda não se esgotaram completamente. 

Os torcedores ainda podem comprar ingressos por meio de plataformas oficiais e sites de revenda verificados. Como o país anfitrião foi eliminado, alguns torcedores locais estão colocando seus ingressos à venda no mercado secundário, o que significa que você pode encontrar ótimas opções se agir rápido.

Sempre use canais oficiais ou parceiros de venda de ingressos confiáveis e verificados para garantir que seus ingressos sejam válidos para entrada.

Calendário completo dos jogos restantes da Copa do Mundo de 2026

Data e horário do inícioDetalhes da partidaLocalIngressos
9 de julho, início às 18h (horário da costa leste dos EUA)Quartas de final 1: França x MarrocosGillette Stadium (Boston), EUAComprar ingressos
10 de julho, início às 18h PDTQuartas de final 2: Espanha x BélgicaEstádio SoFi (Los Angeles), EUAComprar ingressos
11 de julho, início às 16h (horário da costa leste dos EUA)Quartas de final 3: Noruega x InglaterraHard Rock Stadium (Miami), EUAComprar ingressos
11 de julho, início às 18h CDTQuartas de final 4: Argentina x Suíça Arrowhead Stadium (Kansas City), EUAComprar ingressos
14 de julho, início às 19h CDTSemifinal 1: França/Marrocos x Espanha/BélgicaEstádio de Dallas, EUAComprar ingressos
15 de julho, início às 20h (horário da costa leste dos EUA)Semifinal 2: Noruega/Inglaterra x Argentina/SuíçaEstádio de Atlanta, EUAComprar ingressos
18 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA)Disputa pelo 3º lugar: França / Marrocos / Espanha / Bélgica x Noruega / Inglaterra / Argentina / SuíçaEstádio de Miami, EUAComprar ingressos
19 de julho, início às 15h (horário da costa leste dos EUA)Final da Copa do Mundo: França / Marrocos / Espanha / Bélgica x Noruega / Inglaterra / Argentina / SuíçaEstádio de Nova York-Nova Jersey, EUAComprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

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Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 nos EUA?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e de revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

DatasFase / CategoriaFaixa de preço oficialFaixa estimada no mercado secundário
4 a 7 de julhoOitavas de finalUS$ 240 – US$ 640US$ 650 – US$ 4.200 (US$ 1.518)
9 de julho – 11 de julhoQuartas de finalUS$ 450 – US$ 1.775$850 – $5.500 ($2.348)
14 de julho – 15 de julhoSemifinais$930 – $3.295$1.500 – $9.500 ($3.721)
18 de julhoDisputa pelo terceiro lugarUS$ 250 – US$ 800$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julhoFinal da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)$1.490 – $7.875US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

Quem integra a seleção dos EUA para a Copa do Mundo de 2026?

Aqui está a seleção oficial de 26 jogadores que representará os EUA na Copa do Mundo da FIFA de 2026:

PosiçãoJogadorClube atual
GoleirosMatt TurnerNew England Revolution


Matt FreeseNew York City FC


Chris BradyChicago Fire
ZagueirosChris RichardsCrystal Palace


Tim ReamCharlotte FC


Antonee RobinsonFulham


Sergiño DestPSV Eindhoven


Joe ScallyBorussia Mönchengladbach


Miles RobinsonFC Cincinnati


Mark McKenzieToulouse


Auston TrustyCeltic


Alex FreemanVillarreal


Max ArfstenColumbus Crew
Meio-campistasTyler AdamsAFC Bournemouth


Weston McKennieJuventus


Gio ReynaBorussia Mönchengladbach


Malik TillmanBayer Leverkusen


Cristian RoldanSeattle Sounders


Sebastian BerhalterVancouver Whitecaps
AtacantesChristian PulisicAC Milan


Folarin BalogunMônaco


Timothy WeahOlympique de Marselha


Ricardo PepiPSV Eindhoven


Haji WrightCoventry City


Brenden AaronsonLeeds United


Alejandro ZendejasClub América

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