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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no México: informações sobre os estádios mexicanos, calendário da seleção, preços e muito mais

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A febre da Copa do Mundo está tomando conta do México, e você pode estar lá para ver como os coanfitriões se saem

A febre do futebol está chegando ao auge, enquanto torcedores de todo o mundo fazem a contagem regressiva para o histórico pontapé inicial de 2026 na América do Norte. 

Para o México, o que está em jogo é ainda maior: a terra do lendário Estádio Azteca está pronta para fazer história como o primeiro país a sediar pela terceira vez o maior torneio do mundo. Além da torcida fervorosa do El Tri, o solo mexicano receberá mais sete confrontos de alta intensidade na fase de grupos.

Deixe a GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Ingressospara a Copa do Mundo no MéxicoReservaringressos

Qual é a programação da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 no México?

DataJogoLocalIngressos
11 de junho de 2026México x África do SulEstádio Azteca, Cidade do MéxicoIngressos
18 de junho de 2026México x Coreia do SulEstádio Akron, GuadalajaraIngressos
24 de junho de 2026República Tcheca x MéxicoEstádio Azteca, Cidade do MéxicoIngressos

Quando será a Copa do Mundo no México em 2026?

DataJogoLocal (México)Ingressos
11 de junho de 2026México x África do SulEstádio Azteca, Cidade do MéxicoIngressos
15 de junho de 2026Coreia do Sul x República TchecaEstádio BBVA, MonterreyIngressos
17 de junho de 2026Uzbequistão x ColômbiaEstádio Azteca, Cidade do MéxicoIngressos
18 de junho de 2026México x Coreia do SulEstádio Akron, GuadalajaraIngressos
21 de junho de 2026Coreia do Sul x África do SulEstádio BBVA, MonterreyIngressos
23 de junho de 2026Colômbia x República Democrática do CongoEstádio Akron, GuadalajaraIngressos
23 de junho de 2026Uruguai x EspanhaEstádio Akron, GuadalajaraIngressos
24 de junho de 2026México x República TchecaEstádio Azteca, Cidade do MéxicoIngressos
27 de junho de 2026Jogo da fase de grupos (Grupo A)Estádio BBVA, MonterreyIngressos
30 de junho de 2026Partida das oitavas de finalEstádio Azteca, Cidade do MéxicoIngressos
30 de junho de 2026Partida das oitavas de finalEstádio Akron, GuadalajaraIngressos
3 de julho de 2026Partida das oitavas de finalEstádio BBVA, MonterreyIngressos
6 de julho de 2026Partida das oitavas de finalEstádio Azteca, Cidade do MéxicoIngressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no México?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

  • A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Esta plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Os residentes do México devem usar o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), que também reabriu para lidar com transações de revenda locais sob garantias oficiais.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressospara a Copa do Mundo no MéxicoReservaringressos

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no México: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no México são divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

PalcoFaixa de preço dos ingressos
Fase de Grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735
Oitavas de finalUS$ 105 - US$ 750
Oitavas de final$170 - $980 
Quartas de final $275 - $1.775
Semifinais $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

O que esperar do México na Copa do Mundo de 2026?

Multidões enormes e entusiasmadas compareceram às edições anteriores da Copa do Mundo no México, e espera-se novamente um grande público em todas as partidas neste verão, mesmo que as responsabilidades de sediar o evento sejam compartilhadas com os Estados Unidos e o Canadá.

A espera de 40 anos do México pelo retorno do maior torneio do esporte ao seu território está quase no fim. O país latino-americano sediou edições memoráveis da Copa do Mundo em 1970 e 1986 e se tornará o primeiro país a sediar ou co-sediá-la três vezes.

O México estreia na competição, e dá início ao torneio como um todo, contra a África do Sul. A seleção sul-africana se classificou para a fase final da Copa do Mundo pela primeira vez desde que sediou o torneio em 2010. Em suas três participações anteriores, não conseguiu passar da fase de grupos.

O segundo adversário do México na fase de grupos, a Coreia do Sul, tem um histórico mais sólido na Copa do Mundo, tendo se classificado para cada uma das últimas dez edições, desde a Copa do Mundo do México em 1986. Tendo chegado às oitavas de final no Catar 2022, a equipe tentará passar da fase de grupos em Copas do Mundo consecutivas pela primeira vez. 

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será coorganizado por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver) 48.821 
 BMO Field (Toronto) 72.766 
MéxicoEstádio Banorte (Cidade do México) 48.821 
 Estádio Akron (Guadalajara) 44.330 
 Estádio BBVA (Monterrey) 50.113 
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta) 67.382 
 Estádio Gillette (Boston) 63.815 
 Estádio AT&T (Dallas) 70.122 
 Estádio NRG, Houston 68.311 
 Estádio Arrowhead (Kansas City) 67.513 
 Estádio SoFi (Los Angeles) 69.650 
 Hard Rock Stadium, Miami 64.091 
 MetLife Stadium, Nova York 78.576 
 Lincoln Financial Field, Filadélfia 65.827 
 Levi's Stadium, São Francisco 69.391 
 Lumen Field, Seattle 65.123