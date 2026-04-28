Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no México: informações sobre os estádios mexicanos, calendário da seleção, preços e muito mais

A febre do futebol está chegando ao auge, enquanto torcedores de todo o mundo fazem a contagem regressiva para o histórico pontapé inicial de 2026 na América do Norte.

Para o México, o que está em jogo é ainda maior: a terra do lendário Estádio Azteca está pronta para fazer história como o primeiro país a sediar pela terceira vez o maior torneio do mundo. Além da torcida fervorosa do El Tri, o solo mexicano receberá mais sete confrontos de alta intensidade na fase de grupos.

Deixe a GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.

Qual é a programação da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 no México?

Data Jogo Local Ingressos 11 de junho de 2026 México x África do Sul Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 18 de junho de 2026 México x Coreia do Sul Estádio Akron, Guadalajara Ingressos 24 de junho de 2026 República Tcheca x México Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos

Quando será a Copa do Mundo no México em 2026?

Data Jogo Local (México) Ingressos 11 de junho de 2026 México x África do Sul Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 15 de junho de 2026 Coreia do Sul x República Tcheca Estádio BBVA, Monterrey Ingressos 17 de junho de 2026 Uzbequistão x Colômbia Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 18 de junho de 2026 México x Coreia do Sul Estádio Akron, Guadalajara Ingressos 21 de junho de 2026 Coreia do Sul x África do Sul Estádio BBVA, Monterrey Ingressos 23 de junho de 2026 Colômbia x República Democrática do Congo Estádio Akron, Guadalajara Ingressos 23 de junho de 2026 Uruguai x Espanha Estádio Akron, Guadalajara Ingressos 24 de junho de 2026 México x República Tcheca Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 27 de junho de 2026 Jogo da fase de grupos (Grupo A) Estádio BBVA, Monterrey Ingressos 30 de junho de 2026 Partida das oitavas de final Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos 30 de junho de 2026 Partida das oitavas de final Estádio Akron, Guadalajara Ingressos 3 de julho de 2026 Partida das oitavas de final Estádio BBVA, Monterrey Ingressos 6 de julho de 2026 Partida das oitavas de final Estádio Azteca, Cidade do México Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no México?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Aqui está o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Esta plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Esta plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Os residentes do México devem usar o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA) , que também reabriu para lidar com transações de revenda locais sob garantias oficiais.

, que também reabriu para lidar com transações de revenda locais sob garantias oficiais. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no México: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no México são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de Grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 - US$ 2.735 Oitavas de final US$ 105 - US$ 750 Oitavas de final $170 - $980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar do México na Copa do Mundo de 2026?

Multidões enormes e entusiasmadas compareceram às edições anteriores da Copa do Mundo no México, e espera-se novamente um grande público em todas as partidas neste verão, mesmo que as responsabilidades de sediar o evento sejam compartilhadas com os Estados Unidos e o Canadá.

A espera de 40 anos do México pelo retorno do maior torneio do esporte ao seu território está quase no fim. O país latino-americano sediou edições memoráveis da Copa do Mundo em 1970 e 1986 e se tornará o primeiro país a sediar ou co-sediá-la três vezes.

O México estreia na competição, e dá início ao torneio como um todo, contra a África do Sul. A seleção sul-africana se classificou para a fase final da Copa do Mundo pela primeira vez desde que sediou o torneio em 2010. Em suas três participações anteriores, não conseguiu passar da fase de grupos.

O segundo adversário do México na fase de grupos, a Coreia do Sul, tem um histórico mais sólido na Copa do Mundo, tendo se classificado para cada uma das últimas dez edições, desde a Copa do Mundo do México em 1986. Tendo chegado às oitavas de final no Catar 2022, a equipe tentará passar da fase de grupos em Copas do Mundo consecutivas pela primeira vez.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?

A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será coorganizado por três nações.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: