Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no México: informações sobre os estádios mexicanos, calendário da seleção, preços e muito mais

A febre do futebol está chegando ao auge, enquanto torcedores de todo o mundo fazem a contagem regressiva para o histórico pontapé inicial de 2026 na América do Norte.
Para o México, o que está em jogo é ainda maior: a terra do lendário Estádio Azteca está pronta para fazer história como o primeiro país a sediar pela terceira vez o maior torneio do mundo. Além da torcida fervorosa do El Tri, o solo mexicano receberá mais sete confrontos de alta intensidade na fase de grupos.
Deixe a GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como garantir seus lugares e quanto custam.
Qual é a programação da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026 no México?
|Data
|Jogo
|Local
|Ingressos
|11 de junho de 2026
|México x África do Sul
|Estádio Azteca, Cidade do México
|Ingressos
|18 de junho de 2026
|México x Coreia do Sul
|Estádio Akron, Guadalajara
|Ingressos
|24 de junho de 2026
|República Tcheca x México
|Estádio Azteca, Cidade do México
|Ingressos
Quando será a Copa do Mundo no México em 2026?
|Data
|Jogo
|Local (México)
|Ingressos
|11 de junho de 2026
|México x África do Sul
|Estádio Azteca, Cidade do México
|Ingressos
|15 de junho de 2026
|Coreia do Sul x República Tcheca
|Estádio BBVA, Monterrey
|Ingressos
|17 de junho de 2026
|Uzbequistão x Colômbia
|Estádio Azteca, Cidade do México
|Ingressos
|18 de junho de 2026
|México x Coreia do Sul
|Estádio Akron, Guadalajara
|Ingressos
|21 de junho de 2026
|Coreia do Sul x África do Sul
|Estádio BBVA, Monterrey
|Ingressos
|23 de junho de 2026
|Colômbia x República Democrática do Congo
|Estádio Akron, Guadalajara
|Ingressos
|23 de junho de 2026
|Uruguai x Espanha
|Estádio Akron, Guadalajara
|Ingressos
|24 de junho de 2026
|México x República Tcheca
|Estádio Azteca, Cidade do México
|Ingressos
|27 de junho de 2026
|Jogo da fase de grupos (Grupo A)
|Estádio BBVA, Monterrey
|Ingressos
|30 de junho de 2026
|Partida das oitavas de final
|Estádio Azteca, Cidade do México
|Ingressos
|30 de junho de 2026
|Partida das oitavas de final
|Estádio Akron, Guadalajara
|Ingressos
|3 de julho de 2026
|Partida das oitavas de final
|Estádio BBVA, Monterrey
|Ingressos
|6 de julho de 2026
|Partida das oitavas de final
|Estádio Azteca, Cidade do México
|Ingressos
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no México?
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade inicial está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Aqui está o que você precisa saber em resumo:
- A Fase de Vendas deÚltima Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Esta plataforma é agora o principal destino autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Os residentes do México devem usar o Mercado de Intercâmbio da FIFA (Mercado de Intercambio de la FIFA), que também reabriu para lidar com transações de revenda locais sob garantias oficiais.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.
Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no México: quanto custam?
Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA 2026 no México são divididos nas seguintes categorias:
- Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
- Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
- Categoria 3: Principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
- Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior fora das outras categorias.
Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento/venda de ingressos. As estimativas são apresentadas abaixo:
|Palco
|Faixa de preço dos ingressos
|Fase de Grupos (jogos dos EUA, Canadá e México)
|US$ 75 - US$ 2.735
|Oitavas de final
|US$ 105 - US$ 750
|Oitavas de final
|$170 - $980
|Quartas de final
|$275 - $1.775
|Semifinais
|$420 - $3.295
|Final
|$2.030 - $7.875
O que esperar do México na Copa do Mundo de 2026?
Multidões enormes e entusiasmadas compareceram às edições anteriores da Copa do Mundo no México, e espera-se novamente um grande público em todas as partidas neste verão, mesmo que as responsabilidades de sediar o evento sejam compartilhadas com os Estados Unidos e o Canadá.
A espera de 40 anos do México pelo retorno do maior torneio do esporte ao seu território está quase no fim. O país latino-americano sediou edições memoráveis da Copa do Mundo em 1970 e 1986 e se tornará o primeiro país a sediar ou co-sediá-la três vezes.
O México estreia na competição, e dá início ao torneio como um todo, contra a África do Sul. A seleção sul-africana se classificou para a fase final da Copa do Mundo pela primeira vez desde que sediou o torneio em 2010. Em suas três participações anteriores, não conseguiu passar da fase de grupos.
O segundo adversário do México na fase de grupos, a Coreia do Sul, tem um histórico mais sólido na Copa do Mundo, tendo se classificado para cada uma das últimas dez edições, desde a Copa do Mundo do México em 1986. Tendo chegado às oitavas de final no Catar 2022, a equipe tentará passar da fase de grupos em Copas do Mundo consecutivas pela primeira vez.
Quando será a Copa do Mundo da FIFA 2026?
A Copa do Mundo da FIFA 2026 acontecerá de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.
Serão disputadas 104 partidas ao longo de 34 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será coorganizado por três nações.
As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 são as seguintes:
- Canadá: Toronto e Vancouver
- México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
- Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle
Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?
Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:
|País
|Estádio (Cidade)
|Capacidade
|Canadá
|BC Place (Vancouver)
|48.821
|BMO Field (Toronto)
|72.766
|México
|Estádio Banorte (Cidade do México)
|48.821
|Estádio Akron (Guadalajara)
|44.330
|Estádio BBVA (Monterrey)
|50.113
|Estados Unidos
|Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)
|67.382
|Estádio Gillette (Boston)
|63.815
|Estádio AT&T (Dallas)
|70.122
|Estádio NRG, Houston
|68.311
|Estádio Arrowhead (Kansas City)
|67.513
|Estádio SoFi (Los Angeles)
|69.650
|Hard Rock Stadium, Miami
|64.091
|MetLife Stadium, Nova York
|78.576
|Lincoln Financial Field, Filadélfia
|65.827
|Levi's Stadium, São Francisco
|69.391
|Lumen Field, Seattle
|65.123