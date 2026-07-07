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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Marrocos: datas, jogos da fase eliminatória, preços do Marrocos x França e muito mais

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A. Hakimi

A demanda por ingressos para a Copa do Mundo do Marrocos está disparando após a atuação da seleção contra o Brasil

Os Leões do Atlas, do Marrocos, que estão fazendo história, continuam causando furor na Copa do Mundo de 2026, gerando uma verdadeira corrida pelos ingressos após a espetacular goleada de 3 a 0 sobre o Canadá, um dos países co-anfitriões, nas oitavas de final. 

A equipe de Walid Regragui deu uma brilhante aula de resiliência defensiva e jogadas de transição letais para avançar às quartas de final. 

Agora, os ícones africanos seguem para a Nova Inglaterra para uma revanche monumental e decisiva nas quartas de final contra a França, uma das grandes potências mundiais — justamente a seleção que pôs fim à sua histórica e mágica trajetória no Catar. 

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Jogos do Marrocos na Copa do Mundo de 2026

Data (hora do início)Jogo LocalResultado final/Ingressos
Sábado, 13 de junho Brasil x MarrocosEstádio MetLife (East Rutherford)1 a 1
Sexta-feira, 19 de junho Escócia x Marrocos Estádio Gillette (Foxborough)0 a 1
Quarta-feira, 24 de junho Marrocos x Haiti Estádio Mercedes-Benz (Atlanta)4 a 2 
Domingo, 28 de junhoOitavas de final: Holanda x Marrocos Estádio de Monterrey (México)1 a 1 (Marrocos vence nos pênaltis)
Sábado, 4 de julhoOitavas de final: Canadá x MarrocosEstádio de Houston (Houston)0 a 3
Quinta-feira, 9 de julhoQuartas de final: França x MarrocosEstádio de Boston (Foxborough)Comprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Marrocos

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

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Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Marrocos: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

CategoriaFase de GruposOitavas de final – Quartas de finalSemifinais e Final
Categoria 1US$ 250 – US$ 400$600 - $1.200$1.500 - $6.730
Categoria 2$150 - $280$400 - $800$1.000 - $4.210
Categoria 3$100 - $200$200 - $500$600 - $2.790
Categoria 4$60 - $120$150 - $350$400 - $2.030

O que esperar do Marrocos na Copa do Mundo de 2026?

Marrocos não tirou o pé do acelerador desde sua notável campanha na última Copa do Mundo e atualmente ocupa a 7ª posição no ranking mundial da FIFA. A seleção venceu todas as oito partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e sofreu apenas duas derrotas nos últimos dois anos. 

Além de conquistar o troféu da Copa Africana das Nações em janeiro e da Copa Árabe em dezembro, o Marrocos também conquistou o título do Campeonato Africano das Nações no verão passado. 

Os Leões do Atlas continuam em grande forma sob o comando de Walid Regragui, que fez uma transição tranquila de técnico de clube nacional para técnico da seleção. Desde que assumiu o comando em agosto de 2022, o Marrocos venceu mais de 70% dos jogos que disputou.

Regragui conta com uma abundância de jogadores talentosos à sua disposição. Há um núcleo experiente que inclui nomes como Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui e, é claro, Achraf Hakimi, vencedor da Bola de Ouro Africana de 2025 e campeão da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 são as seguintes:

  • Canadá: Toronto e Vancouver
  • México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey
  • Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Classificação do Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026

PosSeleçãoJVEmpatesDGols a favorGosDiferença de golsPontosSituação
1Brasil321071+67Avançado
2Marrocos321063+37Avançado
3Escócia310214-33Aguardando a classificação para o 3º lugar
4Haiti300328-60Eliminado

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como sedes:

PaísEstádio (Cidade)Capacidade
CanadáBC Place (Vancouver)54.000


BMO Field (Toronto)45.000
MéxicoEstádio Banorte (Cidade do México)83.000


Estádio Akron (Guadalajara)48.000


Estádio BBVA (Monterrey)53.500
Estados UnidosEstádio Mercedes-Benz (Atlanta)75.000


Estádio Gillette (Foxborough)65.000


Estádio AT&T (Dallas)94.000


Estádio NRG (Houston)72.000


Estádio Arrowhead (Kansas City)73.000


Estádio SoFi (Inglewood)70.000


Estádio Hard Rock (Miami)65.000


Estádio MetLife (East Rutherford)82.500


Lincoln Financial Field (Filadélfia)69.000


Levi’s Stadium (São Francisco)71.000


Lumen Field (Seattle)69.000

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