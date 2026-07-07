Os Leões do Atlas, do Marrocos, que estão fazendo história, continuam causando furor na Copa do Mundo de 2026, gerando uma verdadeira corrida pelos ingressos após a espetacular goleada de 3 a 0 sobre o Canadá, um dos países co-anfitriões, nas oitavas de final.

A equipe de Walid Regragui deu uma brilhante aula de resiliência defensiva e jogadas de transição letais para avançar às quartas de final.

Agora, os ícones africanos seguem para a Nova Inglaterra para uma revanche monumental e decisiva nas quartas de final contra a França, uma das grandes potências mundiais — justamente a seleção que pôs fim à sua histórica e mágica trajetória no Catar.

Jogos do Marrocos na Copa do Mundo de 2026

Data (hora do início) Jogo Local Resultado final/Ingressos Sábado, 13 de junho Brasil x Marrocos Estádio MetLife (East Rutherford) 1 a 1 Sexta-feira, 19 de junho Escócia x Marrocos Estádio Gillette (Foxborough) 0 a 1 Quarta-feira, 24 de junho Marrocos x Haiti Estádio Mercedes-Benz (Atlanta) 4 a 2 Domingo, 28 de junho Oitavas de final: Holanda x Marrocos Estádio de Monterrey (México) 1 a 1 (Marrocos vence nos pênaltis) Sábado, 4 de julho Oitavas de final: Canadá x Marrocos Estádio de Houston (Houston) 0 a 3 Quinta-feira, 9 de julho Quartas de final: França x Marrocos Estádio de Boston (Foxborough) Comprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Marrocos

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 no Marrocos: quanto custam?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026. Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final podem chegar a US$ 6.730.

Veja abaixo as faixas de preço estimadas para as fases atuais do torneio:

Categoria Fase de Grupos Oitavas de final – Quartas de final Semifinais e Final Categoria 1 US$ 250 – US$ 400 $600 - $1.200 $1.500 - $6.730 Categoria 2 $150 - $280 $400 - $800 $1.000 - $4.210 Categoria 3 $100 - $200 $200 - $500 $600 - $2.790 Categoria 4 $60 - $120 $150 - $350 $400 - $2.030

O que esperar do Marrocos na Copa do Mundo de 2026?

Marrocos não tirou o pé do acelerador desde sua notável campanha na última Copa do Mundo e atualmente ocupa a 7ª posição no ranking mundial da FIFA. A seleção venceu todas as oito partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e sofreu apenas duas derrotas nos últimos dois anos.

Além de conquistar o troféu da Copa Africana das Nações em janeiro e da Copa Árabe em dezembro, o Marrocos também conquistou o título do Campeonato Africano das Nações no verão passado.

Os Leões do Atlas continuam em grande forma sob o comando de Walid Regragui, que fez uma transição tranquila de técnico de clube nacional para técnico da seleção. Desde que assumiu o comando em agosto de 2022, o Marrocos venceu mais de 70% dos jogos que disputou.

Regragui conta com uma abundância de jogadores talentosos à sua disposição. Há um núcleo experiente que inclui nomes como Ayoub El Kaabi, Sofyan Amrabat, Noussair Mazraoui e, é claro, Achraf Hakimi, vencedor da Bola de Ouro Africana de 2025 e campeão da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain.

Quando será a Copa do Mundo da FIFA de 2026?

A Copa do Mundo da FIFA de 2026 será realizada de 11 de junho a 19 de julho de 2026, abrangendo 16 cidades-sede no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

Serão disputadas 104 partidas ao longo de 39 dias em toda a América do Norte. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será sediado conjuntamente por três países.

As cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 são as seguintes:

Canadá: Toronto e Vancouver

Toronto e Vancouver México: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey

Guadalajara, Cidade do México e Monterrey Estados Unidos: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York, Nova Jersey, Filadélfia, São Francisco e Seattle

Classificação do Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026

Pos Seleção J V Empates D Gols a favor Gos Diferença de gols Pontos Situação 1 Brasil 3 2 1 0 7 1 +6 7 Avançado 2 Marrocos 3 2 1 0 6 3 +3 7 Avançado 3 Escócia 3 1 0 2 1 4 -3 3 Aguardando a classificação para o 3º lugar 4 Haiti 3 0 0 3 2 8 -6 0 Eliminado

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo as cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: