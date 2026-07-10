Pela segunda Copa do Mundo consecutiva, a França enfrentou o Marrocos nas fases eliminatórias e, pela segunda Copa do Mundo consecutiva, os Bleus dominaram os Leões do Atlas. O placar foi mais uma vez 2 a 0, mas, desta vez, foram Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé que partiram o coração dos marroquinos durante a partida das quartas de final em Boston.

A França, bicampeã mundial, é uma das seis únicas nações a terem sido coroadas campeãs mundiais de futebol em mais de uma ocasião, e seu excelente desempenho na Copa do Mundo de 2026 até o momento consolidou seu status de favorita para chegar até o fim na América do Norte.

O próximo desafio da França, nas semifinais, será contra a Espanha, em Dallas, na terça-feira (14 de julho).

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir seus lugares para as próximas partidas da França nas fases eliminatórias e quanto eles custarão.

Resultados e próximos jogos da França na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Terça-feira, 16 de junho França x Senegal (15h, horário da costa leste dos EUA) MetLife Stadium (East Rutherford) França venceu por 3 a 1 Segunda-feira, 22 de junho França x Iraque (17h, horário da costa leste) Lincoln Financial Field (Filadélfia) A França venceu por 3 a 1 Sexta-feira, 26 de junho França x Noruega (15h, horário da costa leste) Gillette Stadium (Foxborough) A França venceu por 4 a 1 Terça-feira, 30 de junho França x Suécia (17h, horário da costa leste) Estádio MetLife, East Rutherford A França venceu por 3 a 0 Sábado, 4 de julho França x Paraguai (17h, horário da costa leste dos EUA) Lincoln Financial Field, Filadélfia A França venceu por 1 a 0 Quinta-feira, 9 de julho França x Marrocos (16h, horário da costa leste) Gillette Stadium, Foxborough A França venceu por 2 a 0 Terça-feira, 14 de julho França x Espanha (14h CDT) Estádio AT&T, Arlington Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na França

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na França?

A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 14 de julho – 15 de julho Semifinais US$ 930 – US$ 3.295 US$ 1.500 – US$ 9.500 (US$ 3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

A trajetória da França até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a França terminou em primeiro lugar no Grupo I, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Após a vitória sobre o Marrocos nas quartas de final, a França enfrentará a Espanha nas semifinais e a Argentina/Inglaterra/Noruega/Suíça na final.

Data (horário local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 14 de julho (14h CDT) Semifinais AT&T Stadium (Arlington) França x Espanha Ingressos 19 de julho (15h, horário da costa leste) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: A definir x Noruega/Inglaterra/Argentina/Suíça Ingressos

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 – Classificação atual

Após marcar seu oitavo gol no torneio, durante as quartas de final da França contra o Marrocos, Kylian Mbappé voltou ao topo da classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo da FIFA 2026, ao lado de Lionel Messi. Ousmane Dembélé, que marcou um memorável hat-trick no primeiro tempo contra a Noruega, durante a fase de grupos, também subiu na classificação, após marcar seu quinto gol no torneio contra os Leões do Atlas.

Jogador (Seleção) Número de gols Próximo jogo – Ingressos Kylian Mbappé (França) 8 x Espanha - Ingressos Lionel Messi (Argentina) 8 x Suíça - Ingressos Erling Haaland (Noruega) 7 x Inglaterra - Ingressos Harry Kane (Inglaterra) 6 x Noruega - Ingressos Ousmane Dembélé (França) 5 x Espanha - Ingressos Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Jude Bellingham (Inglaterra) 4 vs Noruega - Ingressos Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (Espanha) 4 vs França - Ingressos

O que esperar da França na Copa do Mundo de 2026

O núcleo do PSG — com um ataque avassalador formado por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué — já está dando uma aula na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Eles são acompanhados por um time assustador de superestrelas que dominam as principais ligas da Europa: o carismático capitão Kylian Mbappé (Real Madrid), que recentemente ultrapassou Olivier Giroud como o maior artilheiro de todos os tempos do país, com 63 gols, e Michael Olise (Bayern de Munique), que vem comandando o time.

Depois de terem chegado a um fio de conquistar mais uma glória mundial, com dolorosas segundas colocações tanto em 2006 quanto em 2022, as expectativas estão historicamente altas. Deschamps confirmou que este torneio será sua última participação no comando da seleção nacional, e essa geração de ouro parece estar em excelente posição para trazer mais conquistas ao temperamental técnico antes que ele se despeda.