Antes das oitavas de final, a França vinha apresentando seu melhor futebol, com um ataque avassalador, marcando mais de três gols em cada uma das quatro primeiras partidas. No entanto, os Bleus tiveram que se esforçar ao máximo contra o Paraguai e suas táticas obscuras durante a segunda fase eliminatória. Felizmente para os franceses, Kylian Mbappé mais uma vez esteve à altura do desafio, marcando o gol decisivo da vitória na cobrança de pênalti.

A França, bicampeã mundial, é uma das seis únicas nações a terem sido coroadas campeãs mundiais do futebol em mais de uma ocasião, e seu excelente desempenho na Copa do Mundo de 2026 até agora consolidou seu status como favorita para chegar até o fim na América do Norte.

O próximo adversário da França, nas quartas de final, é o Marrocos, em Boston, nesta quinta-feira (9 de julho).

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir seus lugares para as próximas partidas da França nas fases eliminatórias e quanto eles custarão.

Jogos da França na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (hora local do início) Local Resultado final / Ingressos Terça-feira, 16 de junho França x Senegal (15h, horário da costa leste dos EUA) MetLife Stadium (East Rutherford) França venceu por 3 a 1 Segunda-feira, 22 de junho França x Iraque (17h, horário da costa leste) Lincoln Financial Field (Filadélfia) A França venceu por 3 a 1 Sexta-feira, 26 de junho França x Noruega (15h, horário da costa leste) Gillette Stadium (Foxborough) A França venceu por 4 a 1 Terça-feira, 30 de junho França x Suécia (17h, horário da costa leste) Estádio MetLife, East Rutherford A França venceu por 3 a 0 Sábado, 4 de julho França x Paraguai (17h, horário da costa leste dos EUA) Lincoln Financial Field, Filadélfia A França venceu por 1 a 0 Quinta-feira, 9 de julho França x Marrocos (16h, horário da costa leste) Gillette Stadium, Foxborough Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da França

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo começado em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo começado em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na França?

A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026.

Os ingressos para a Fase de Grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a Final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem subir ainda mais do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 9 a 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 US$ 850 – US$ 5.500 (US$ 2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar US$ 250 – US$ 800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

A trajetória da França até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a França terminou em primeiro lugar no Grupo I, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Após a vitória sobre o Paraguai nas oitavas de final, a França agora enfrenta o Marrocos nas quartas de final, em uma revanche do confronto pelas semifinais do Catar 2022, quando os Bleus venceram por 2 a 0. Se derrotar o Marrocos pela segunda Copa do Mundo consecutiva, a França enfrentará a Espanha ou a Bélgica nas semifinais e a Argentina, Inglaterra, Noruega ou Suíça na final.

Data (hora local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 9 de julho (16h, horário da costa leste dos EUA) Quartas de final Gillette Stadium (Foxborough) França x Marrocos Ingressos 14 de julho (14h CDT) Semifinais Estádio AT&T (Arlington) Jogo 101: contra a Espanha ou a Bélgica Ingressos 19 de julho (15h ET) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Jogo 104: contra Noruega/Inglaterra/Argentina/Suíça Ingressos

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 – Classificação atual

Lionel Messi assumiu a liderança isolada na classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026, com seu oitavo gol no torneio contra o Egito durante as oitavas de final.

No entanto, os astros franceses continuam na briga pelo título de artilheiro na América do Norte, especialmente Kylian Mbappé, que está a apenas um gol de Messi. Ousmane Dembélé, que marcou um memorável hat-trick no primeiro tempo contra a Noruega, durante a fase de grupos, está atualmente com 4 gols no torneio.

Jogador (Seleção) Número de gols Próximo jogo – Ingressos Lionel Messi (Argentina) 8 x Suíça - Ingressos Kylian Mbappé (França) 7 x Marrocos - Ingressos Erling Haaland (Noruega) 7 x Inglaterra - Ingressos Harry Kane (Inglaterra) 6 x Noruega - Ingressos Vinícius Júnior (Brasil) 4 Eliminado Jude Bellingham (Inglaterra) 4 vs Noruega - Ingressos Ousmane Dembélé (França) 4 x Marrocos - Ingressos Julián Quiñones (México) 4 Eliminado Ismaïla Sarr (Senegal) 4 Eliminado Mikel Oyarzabal (Espanha) 4 vs Bélgica - Ingressos

O que esperar da França na Copa do Mundo de 2026

O núcleo do PSG — com um ataque avassalador formado por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué — já está dando uma aula na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Eles contam com o apoio de um time assustador de superestrelas que dominam as principais ligas da Europa: o carismático capitão Kylian Mbappé (Real Madrid), que recentemente ultrapassou Olivier Giroud como o maior artilheiro de todos os tempos do país, com 63 gols, e Michael Olise (Bayern de Munique), que vem comandando o time.

Depois de terem chegado a um fio de conquistar mais uma glória mundial, com agonizantes vice-campeonatos tanto em 2006 quanto em 2022, as expectativas estão historicamente altas. Deschamps confirmou que este torneio será sua última participação no comando da seleção nacional, e essa geração de ouro parece estar em excelente posição para trazer mais honras ao temperamental técnico antes que ele se despeda.

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: