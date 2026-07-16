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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na França: Inglaterra x França, informações sobre a disputa pelo terceiro lugar e muito mais

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K. Mbappe
O. Dembele

Você não vai querer perder a chance de ver a extravagante seleção francesa na Copa do Mundo

O sonho da França de chegar a duas finais consecutivas da Copa do Mundo da FIFA teve um fim doloroso nas semifinais. 

Apesar de uma campanha brilhante, os “Les Bleus” de Didier Deschamps foram derrotados por 0 a 2 por uma seleção espanhola implacável em Dallas, encerrando suas esperanças de levantar o troféu de ouro no dia 19 de julho.

A França ainda tem uma última e importante batalha pela frente: um confronto contra a Inglaterra, sua rival histórica, na disputapelo terceiro lugar no Miami Stadium. 

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Resultados da França na Copa do Mundo de 2026 e próximos jogos

DataPartida (horário local do início) LocalResultado final / Ingressos
Terça-feira, 16 de junhoFrança x Senegal (15h, horário da costa leste dos EUA) MetLife Stadium (East Rutherford) França venceu por 3 a 1
Segunda-feira, 22 de junho França x Iraque (17h, horário da costa leste) Lincoln Financial Field (Filadélfia) A França venceu por 3 a 1
Sexta-feira, 26 de junho França x Noruega (15h, horário da costa leste) Gillette Stadium (Foxborough) A França venceu por 4 a 1
Terça-feira, 30 de junhoFrança x Suécia (17h, horário da costa leste)Estádio MetLife, East RutherfordA França venceu por 3 a 0
Sábado, 4 de julhoFrança x Paraguai (17h, horário da costa leste dos EUA)Lincoln Financial Field, FiladélfiaA França venceu por 1 a 0
Quinta-feira, 9 de julhoFrança x Marrocos (16h, horário da costa leste)Gillette Stadium, FoxboroughA França venceu por 2 a 0
Terça-feira, 14 de julhoFrança x Espanha (14h CDT)Estádio AT&T, ArlingtonA França perdeu por 0 a 2
Sábado, 18 de julhoFrança x InglaterraMiami Stadium, FlóridaComprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da França

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

  • A fasede vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

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Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na França?

A FIFA implementou preços variáveis para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e de revenda podem ser ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

DatasFase / CategoriaFaixa de preço oficialFaixa estimada no mercado secundário
14 de julho – 15 de julhoSemifinaisUS$ 930 – US$ 3.295US$ 1.500 – US$ 9.500 (US$ 3.721)
18 de julhoDisputa pelo terceiro lugarUS$ 250 – US$ 800$500 – $3.500 ($1.480)
19 de julhoFinal da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium)$1.490 – $7.875US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

A trajetória da França até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a França terminou em primeiro lugar no Grupo I, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Após a vitória sobre o Marrocos nas quartas de final, a França enfrentará a Espanha nas semifinais e a Argentina/Inglaterra/Noruega/Suíça na final.

Data (horário local do início da partida)FaseLocalPossível confrontoIngressos
14 de julho (14h CDT)SemifinaisAT&T Stadium (Arlington)França x EspanhaIngressos
19 de julho (15h, horário da costa leste dos EUA)FinalEstádio MetLife (East Rutherford)Partida 104: A definir x Inglaterra ou Argentina

Ingressos

Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026 – Classificação atual

Após marcar seu oitavo gol no torneio, durante as quartas de final da França contra o Marrocos, Kylian Mbappé voltou ao topo da classificação da Chuteira de Ouro da Copa do Mundo da FIFA 2026, ao lado de Lionel Messi. Ousmane Dembélé, que marcou um memorável hat-trick no primeiro tempo contra a Noruega, durante a fase de grupos, também subiu na classificação, após marcar seu quinto gol no torneio contra os Leões do Atlas.

Jogador (Seleção)Número de golsPróximo jogo – Ingressos
Kylian Mbappé (França)8x Espanha - Ingressos
Lionel Messi (Argentina)8x Inglaterra - Ingressos
Erling Haaland (Noruega)7Eliminado
Harry Kane (Inglaterra)6vs Argentina - Ingressos
Jude Bellingham (Inglaterra)6x Argentina - Ingressos
Ousmane Dembélé (França)5x Espanha - Ingressos
Vinícius Júnior (Brasil)4Eliminado
Julián Quiñones (México)4Eliminado
Ismaïla Sarr (Senegal)4Eliminado
Mikel Oyarzabal (Espanha)4vs França - Ingressos

O que esperar da França na Copa do Mundo de 2026

O núcleo do PSG — com um ataque avassalador formado por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué — já está dando uma lição de futebol na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Eles são acompanhados por um time assustador de superestrelas que dominam as principais ligas da Europa: o carismático capitão Kylian Mbappé (Real Madrid), que recentemente ultrapassou Olivier Giroud como o maior artilheiro de todos os tempos do país, com 64 gols, e Michael Olise (Bayern de Munique), que vem comandando o time.

Depois de terem chegado a um fio de conquistar mais uma glória mundial, com dolorosas vice-campeonatos tanto em 2006 quanto em 2022, as expectativas estão historicamente altas. Deschamps confirmou que este torneio será sua última participação no comando da seleção nacional, e essa geração de ouro parece estar em excelente posição para trazer mais conquistas ao temperamental técnico antes que ele se despeda.

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