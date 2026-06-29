A França garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 em grande estilo. Após uma vitória espetacular por 3 a 1 na estreia do torneio contra o Senegal, a seleção conquistou vitórias contundentes por 3 a 0 e 4 a 1 na fase de grupos contra o Iraque e a Noruega.

Bicampeã mundial, a seleção francesa é uma das seis únicas nações a ter sido coroada campeã mundial do futebol em mais de uma ocasião, e seu desempenho impecável na fase de grupos consolidou seu status de favorita para chegar até o fim na América do Norte neste verão.

O próximo adversário da França, nas oitavas de final, será a Suécia, no MetLife Stadium, nesta terça-feira (30 de junho).

Deixe o GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre os ingressos para a Copa do Mundo de 2026, incluindo como você pode garantir seus lugares para as próximas partidas da França na fase eliminatória e quanto eles custarão.

Jogos da França na Copa do Mundo de 2026

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Terça-feira, 16 de junho França x Senegal (15h, horário da costa leste dos EUA) MetLife Stadium (East Rutherford) França venceu por 3 a 1 Segunda-feira, 22 de junho França x Iraque (17h, horário da costa leste dos EUA) Lincoln Financial Field (Filadélfia) A França venceu por 3 a 1 Sexta-feira, 26 de junho França x Noruega (15h, horário da costa leste) Gillette Stadium (Foxborough) A França venceu por 4 a 1 Terça-feira, 30 de junho França x Suécia (17h, horário da costa leste) Estádio MetLife, East Rutherford Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na França

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A fase de vendas de última hora já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA.

já está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, não se trata de um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de adquirir ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

Quanto custam os ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na França?

A FIFA implementou uma estrutura de preços variável para o torneio de 2026.

Os ingressos para a fase de grupos custam a partir de apenas US$ 60 (para categorias específicas de torcedores), enquanto os preços para a final chegaram a US$ 6.730 — sem falar que os preços nos mercados secundários e na revenda podem ser ainda mais altos do que isso.

Preços dos ingressos para a Copa do Mundo da FIFA 2026:

Datas Fase / Categoria Faixa de preço oficial Faixa estimada no mercado secundário 28 de junho a 3 de julho Oitavas de final (locais com alta demanda) US$ 225 – US$ 540 US$ 550 – US$ 3.200 (US$ 1.250) 28 de junho a 3 de julho Rodada dos 32 (locais padrão) US$ 225 – US$ 540 $400 – $2.800 ($1.134) 4 de julho – 7 de julho Oitavas de final US$ 240 – US$ 640 $650 – $4.200 ($1.518) 9 de julho – 11 de julho Quartas de final US$ 450 – US$ 1.775 $850 – $5.500 ($2.348) 14 de julho – 15 de julho Semifinais $930 – $3.295 $1.500 – $9.500 ($3.721) 18 de julho Disputa pelo terceiro lugar $250 – $800 $500 – $3.500 ($1.480) 19 de julho Final da Copa do Mundo da FIFA (MetLife Stadium) $1.490 – $7.875 US$ 5.900 – US$ 38.000+ (US$ 15.240)

A trajetória da França até a final da Copa do Mundo de 2026

Como a França terminou em primeiro lugar no Grupo I, estas são as datas, horários e locais onde e quando a seleção jogará, caso consiga avançar para a final da Copa do Mundo em 19 de julho.

Se a França vencer a Suécia na terça-feira, então a Alemanha ou o Paraguai a aguardam nas oitavas de final.

Em seguida, poderá enfrentar Canadá/Holanda/Marrocos nas quartas de final, Espanha ou Portugal nas semifinais e Brasil/Argentina/Inglaterra na final.

Data (horário local do início da partida) Fase Local Possível confronto Ingressos 30 de junho (17h, horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final MetLife Stadium (East Rutherford) França x Suécia Ingressos 4 de julho (17h, horário da costa leste dos EUA) Oitavas de final Lincoln Financial Field (Filadélfia) Jogo 89: contra a Alemanha ou o Paraguai Ingressos 9 de julho (16h, horário da costa leste dos EUA) Quartas de final Gillette Stadium (Foxborough) Partida 97: contra Canadá/Holanda/Marrocos Ingressos 14 de julho (14h CDT) Semifinais Estádio AT&T (Arlington) Partida 101: contra o vencedor da partida 98 Ingressos 19 de julho (15h ET) Final Estádio MetLife (East Rutherford) Partida 104: contra o vencedor da Partida 101 Ingressos

O que esperar da França na Copa do Mundo de 2026

O núcleo do PSG — com um ataque avassalador formado por Bradley Barcola, Ousmane Dembélé e Désiré Doué — já está dando uma aula na Copa do Mundo da FIFA de 2026.

Eles são acompanhados por um time assustador de superestrelas que dominam as principais ligas da Europa: o carismático capitão Kylian Mbappé (Real Madrid), que recentemente ultrapassou Olivier Giroud como o maior artilheiro de todos os tempos da seleção, com 60 gols.

Depois de ter chegado a um fio de conquistar mais uma glória mundial, com dolorosas vice-campeonatos tanto em 2006 quanto em 2022, as expectativas estão historicamente altas. Deschamps confirmou que este torneio será sua última participação no comando da seleção nacional e, com a classificação para a fase eliminatória já garantida, essa geração de ouro parece pronta para disputar o título na América do Norte.

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: