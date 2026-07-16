A maestria tática da Espanha levou a La Roja à fase final da Copa do Mundo da FIFA de 2026. A Espanha enfrentará a Argentina, atual campeã, em uma final histórica da Copa do Mundo no New York New Jersey Stadium.

Após uma vitória dominante por 2 a 0 sobre a França na semifinal em Dallas, garantida por um pênalti certeiro de Mikel Oyarzabal e um gol magnífico de Pedro Porro, a seleção comandada por Luis de la Fuente conquistou sua vaga em Nova Jersey.

Apoiada por uma defesa que sofreu apenas um gol em toda a fase eliminatória e pelo jogo criativo do jovem fenômeno Lamine Yamal, a Espanha está a apenas 90 minutos de levantar seu segundo troféu da Copa do Mundo.

Qual é a tabela de jogos da Espanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

Data Jogo Local Resultado final/Ingressos 15 de junho de 2026 Espanha x Cabo Verde Estádio de Atlanta, Atlanta 0 a 0 21 de junho de 2026 Espanha x Arábia Saudita Estádio de Atlanta, Atlanta 4 a 0 26 de junho de 2026 Uruguai x Espanha Estádio de Guadalajara, Guadalajara 0 a 1 2 de julho de 2026 Oitavas de final: Espanha x Áustria Estádio SoFi, Los Angeles 3 a 0 6 de julho de 2026 Oitavas de final: Portugal x Espanha Estádio de Dallas, Arlington 1 a 0 (vitória da Espanha) 10 de julho de 2026 Quartas de final: Espanha x Bélgica Estádio SoFi, Los Angeles 2 a 1 14 de julho de 2026 França x Espanha Estádio AT&T, Dallas 2 a 0 19 de julho de 2026 Final da Copa do Mundo de 2026: Espanha x Argentina Estádio MetLife, Nova York Comprar ingressos

Como comprar ingressos para a Espanha na Copa do Mundo de 2026?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é uma loteria. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

A trajetória da Espanha até a final da Copa do Mundo da FIFA 2026

Final da Copa do Mundo

Data: domingo, 19 de julho de 2026 Local: MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey) A Espanha avança pelo seu lado da chave; a grande final aguarda em Nova Jersey. Com base no desenho da chave do torneio, os grandes nomes que lideram o lado oposto — como a Argentina, atual número 1 do ranking da FIFA — devem ser o último obstáculo para a conquista do título mundial.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Espanha: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Espanha na Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 – US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 – US$ 2.735 Oitavas de final US$ 105 – US$ 750 Oitavas de final US$ 170 – US$ 980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar da Espanha na Copa do Mundo de 2026?

Os torcedores espanhóis ainda se lembram com carinho daquele período incrível de quatro anos em que reinaram como campeões europeus (2008), conquistaram a Copa do Mundo (2010) e, em seguida, defenderam o título europeu (2012).

Embora a Espanha tenha se mostrado continuamente a melhor do continente, conquistando o título do Campeonato Europeu três vezes nas últimas duas décadas, ela tem enfrentado dificuldades para manter um domínio semelhante no cenário mundial.

Surpreendentemente, a Espanha registrou apenas três vitórias nas fases finais da Copa do Mundo (e não passou da fase das oitavas de final) desde que conquistou o troféu Jules Rimet em 2010. O time não conseguiu se classificar na fase de grupos em 2014 e foi eliminado nas oitavas de final tanto em 2018 quanto em 2022.

A “brigada vermelha” estará ansiosa para corrigir essa situação na América do Norte e, de quebra, dar um show. A Espanha chega à Copa do Mundo em excelente forma, sem conhecer a derrota desde que perdeu por 1 a 0 para a Colômbia em um amistoso em Londres, em março de 2024. Trata-se de uma sequência notável de 26 jogos sem derrota.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: