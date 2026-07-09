A Espanha, comandada por Luis de la Fuente há três anos, busca agora mais glórias internacionais na América do Norte.

Como era de se esperar, muitas pessoas adorariam assistir ao vivo à melhor seleção do planeta (segundo a FIFA), então não perca tempo se quiser garantir seus ingressos para os jogos da La Roja na Copa do Mundo de 2026.

Qual é a programação da Espanha na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Espanha?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos diretos está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

A trajetória da Espanha até a final da Copa do Mundo da FIFA 2026

1. Quartas de final contra a Bélgica

Data: sexta-feira, 10 de julho de 2026

Local: SoFi Stadium (Los Angeles/Inglewood, Califórnia)

A Espanha voltará a Los Angeles para as quartas de final.

2. Semifinais (possíveis)

Data: terça-feira, 14 de julho de 2026

Local: AT&T Stadium (Dallas/Arlington, Texas)

Chegar às semifinais coloca a Espanha em um confronto importante, com a possibilidade de enfrentar favoritos de alto calibre do torneio, como a França, ou uma seleção brasileira em ascensão, que ocupa a parte superior-média da chave.

3. Final da Copa do Mundo (possível)

Data: domingo, 19 de julho de 2026 Local: MetLife Stadium (East Rutherford, Nova Jersey) Se a Espanha superar os desafios do seu lado da chave, o grande palco final a aguarda em Nova Jersey. Com base no desenho estrutural da chave do torneio, os pesos pesados que ocupam o lado oposto — como a Argentina, atual número 1 do ranking da FIFA — devem ser o último obstáculo para a conquista do título mundial.

Ingressos para a Copa do Mundo da Espanha 2026: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Espanha na Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Localiza-se principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 – US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 – US$ 2.735 Oitavas de final US$ 105 – US$ 750 Oitavas de final US$ 170 – US$ 980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar da Espanha na Copa do Mundo de 2026?

Os torcedores espanhóis ainda se lembram com carinho daquele período incrível de quatro anos em que a seleção reinou suprema como campeã europeia (2008), conquistou a Copa do Mundo (2010) e, em seguida, defendeu seu título europeu (2012).

Embora a Espanha tenha se mostrado continuamente a melhor do continente, conquistando o título do Campeonato Europeu três vezes nas últimas duas décadas, ela tem enfrentado dificuldades para manter um domínio semelhante no cenário mundial.

Surpreendentemente, a Espanha registrou apenas três vitórias nas fases finais da Copa do Mundo (e não passou da fase das oitavas de final) desde que conquistou o troféu Jules Rimet em 2010. O time não conseguiu se classificar na fase de grupos em 2014 e foi eliminado nas oitavas de final tanto em 2018 quanto em 2022.

A “brigada vermelha” estará ansiosa para corrigir essa situação na América do Norte e, de quebra, dar um show. A Espanha chega à Copa do Mundo em excelente forma, sem conhecer a derrota desde que perdeu por 1 a 0 para a Colômbia em um amistoso em Londres, em março de 2024. Trata-se de uma sequência notável de 26 jogos sem derrota.

Quais são os locais da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: