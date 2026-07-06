A habilidade da Bélgica para criar momentos dramáticos lendários em torneios ganha destaque enquanto os Diabos Vermelhos se preparam para enfrentar os co-anfitriões, os Estados Unidos, em uma batalha explosiva nas oitavas de final.
A Bélgica conquistou sua vaga com uma incrível virada nas oitavas de final contra o Senegal, recuperando-se de uma desvantagem de 2 a 0 no final do tempo regulamentar para garantir uma vitória de tirar o fôlego por 3 a 2 na prorrogação. Essa fuga milagrosa provou que, embora sua geração de ouro tenha mudado, seu pedigree de competição feroz permanece totalmente intacto.
Combinando a serenidade dos veteranos Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku com o ritmo dinâmico de Jérémy Doku, a Bélgica vai se apoiar em sua identidade forjada em batalhas para silenciar a barulhenta torcida de Seattle.
Qual é a programação da Bélgica na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?
|Data
|Partida (horário local do início)
|Local
|Resultado final/Ingressos
|Segunda-feira, 15 de junho
|Bélgica x Egito (12h)
|Lumen Field (Seattle)
|1 a 1
|Domingo, 21 de junho
|Bélgica x Irã (12h)
|SoFi Stadium (Inglewood)
|0 a 0
|Sexta-feira, 26 de junho
|Bélgica x Nova Zelândia (20h)
|BC Place (Vancouver)
|5 a 1
|Quarta-feira, 1º de julho
|Bélgica x Senegal (13h)
|Seattle Stadium (Lumen Field)
|3 a 2
|Segunda-feira, 6 de julho
|EUA x Bélgica (17h)
|Estádio de Seattle (Lumen Field)
|Comprar ingressos
Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Bélgica
Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.
Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.
Veja aqui o que você precisa saber em resumo:
- A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
- O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
- Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.
Histórico de confrontos diretos entre Bélgica e EUA
|Data
|Competição
|Resultado
|13 de julho de 1930
|Copa do Mundo da FIFA
|EUA 3 x 0 Bélgica
|19 de março de 1922
|Amistoso internacional
|Bélgica 2–0 EUA
|22 de abril de 1998
|Amistoso internacional
|Bélgica 2 x 0 EUA
|6 de setembro de 2011
|Amistoso internacional
|Bélgica 1 x 0 EUA
|29 de maio de 2013
|Amistoso internacional
|Bélgica 4–2 EUA
|1º de julho de 2014
|Copa do Mundo da FIFA
|Bélgica 2–1 EUA (prorrogação)
|Março de 2026
|Amistoso internacional
|Bélgica 5 x 2 EUA
Quem está na seleção da Bélgica para a Copa do Mundo? Lista final de 26 jogadores
Sob a direção estratégica do técnico Rudi Garcia, a seleção belga de futebol (os Diabos Vermelhos) finalizou sua lista oficial de 26 jogadores. Em busca de conquistar um troféu internacional que há muito escapa, a Bélgica lidera o exigente Grupo G, que conta com adversários físicos como o Egito, o Irã — presença constante no torneio — e a Nova Zelândia, que se classificou na repescagem.
A seleção apresenta um equilíbrio altamente intencional entre veteranos experientes e novos talentos em ascensão. Uma lendária linha defensiva conta com o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, Timothy Castagne e o veterano Thomas Meunier. A orquestração do jogo passa pelo grande jogador da atualidade, Kevin De Bruyne, ao lado de Amadou Onana, dando liberdade para uma rotação devastadora no ataque, com o veloz Jérémy Doku, do Manchester City, e Romelu Lukaku, recordista internacional.
Seja para traçar um caminho pelas fases eliminatórias ou avaliar ingressos no mercado secundário em Seattle, Los Angeles e Vancouver, aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representam a Bélgica:
|Posição
|Jogador
|Clube atual / Região
|Goleiros
|Thibaut Courtois
|Real Madrid
|Senne Lammens
|Royal Antwerp
|Mike Penders
|Estrasburgo
|Defensores
|Timothy Castagne
|Fulham
|Zeno Debast
|Sporting CP
|Maxim De Cuyper
|Club Brugge
|Koni De Winter
|Gênova
|Brandon Mechele
|Club Brugge
|Thomas Meunier
|Lille
|Nathan Ngoy
|Standard de Liège
|Joaquim Seys
|Club Brugge
|Arthur Theate
|Eintracht Frankfurt
|Meio-campistas
|Kevin De Bruyne (C)
|Manchester City
|Amadou Onana
|Aston Villa
|Nicolas Raskin
|Rangers
|Youri Tielemans
|Aston Villa
|Hans Vanaken
|Club Brugge
|Axel Witsel
|Atlético de Madrid
|Atacantes
|Charles De Ketelaere
|Atalanta
|Jérémy Doku
|Manchester City
|Matias Fernández-Pardo
|Gent
|Romelu Lukaku
|Napoli
|Dodi Lukébakio
|Sevilha
|Diego Moreira
|Estrasburgo
|Alexis Saelemaekers
|AC Milan
|Leandro Trossard
|Arsenal
Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Bélgica: quanto custam?
Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Bélgica na Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:
- Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
- Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
- Categoria 3: Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
- Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.
Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:
|Palco
|Faixa de preço dos ingressos
|Fase de grupos (exceto países anfitriões)
|US$ 60 – US$ 620
|Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México)
|US$ 75 – US$ 2.735
|Oitavas de final
|US$ 105 – US$ 750
|Oitavas de final
|US$ 170 – US$ 980
|Quartas de final
|$275 - $1.775
|Semifinais
|$420 - $3.295
|Final
|$2.030 - $7.875