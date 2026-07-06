A habilidade da Bélgica para criar momentos dramáticos lendários em torneios ganha destaque enquanto os Diabos Vermelhos se preparam para enfrentar os co-anfitriões, os Estados Unidos, em uma batalha explosiva nas oitavas de final.

A Bélgica conquistou sua vaga com uma incrível virada nas oitavas de final contra o Senegal, recuperando-se de uma desvantagem de 2 a 0 no final do tempo regulamentar para garantir uma vitória de tirar o fôlego por 3 a 2 na prorrogação. Essa fuga milagrosa provou que, embora sua geração de ouro tenha mudado, seu pedigree de competição feroz permanece totalmente intacto.

Combinando a serenidade dos veteranos Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku com o ritmo dinâmico de Jérémy Doku, a Bélgica vai se apoiar em sua identidade forjada em batalhas para silenciar a barulhenta torcida de Seattle.

Qual é a programação da Bélgica na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final/Ingressos Segunda-feira, 15 de junho Bélgica x Egito (12h) Lumen Field (Seattle) 1 a 1 Domingo, 21 de junho Bélgica x Irã (12h) SoFi Stadium (Inglewood) 0 a 0 Sexta-feira, 26 de junho Bélgica x Nova Zelândia (20h) BC Place (Vancouver) 5 a 1 Quarta-feira, 1º de julho Bélgica x Senegal (13h) Seattle Stadium (Lumen Field) 3 a 2 Segunda-feira, 6 de julho EUA x Bélgica (17h) Estádio de Seattle (Lumen Field) Comprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Bélgica

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Histórico de confrontos diretos entre Bélgica e EUA

Data Competição Resultado 13 de julho de 1930 Copa do Mundo da FIFA EUA 3 x 0 Bélgica 19 de março de 1922 Amistoso internacional Bélgica 2–0 EUA 22 de abril de 1998 Amistoso internacional Bélgica 2 x 0 EUA 6 de setembro de 2011 Amistoso internacional Bélgica 1 x 0 EUA 29 de maio de 2013 Amistoso internacional Bélgica 4–2 EUA 1º de julho de 2014 Copa do Mundo da FIFA Bélgica 2–1 EUA (prorrogação) Março de 2026 Amistoso internacional Bélgica 5 x 2 EUA

Quem está na seleção da Bélgica para a Copa do Mundo? Lista final de 26 jogadores

Sob a direção estratégica do técnico Rudi Garcia, a seleção belga de futebol (os Diabos Vermelhos) finalizou sua lista oficial de 26 jogadores. Em busca de conquistar um troféu internacional que há muito escapa, a Bélgica lidera o exigente Grupo G, que conta com adversários físicos como o Egito, o Irã — presença constante no torneio — e a Nova Zelândia, que se classificou na repescagem.

A seleção apresenta um equilíbrio altamente intencional entre veteranos experientes e novos talentos em ascensão. Uma lendária linha defensiva conta com o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, Timothy Castagne e o veterano Thomas Meunier. A orquestração do jogo passa pelo grande jogador da atualidade, Kevin De Bruyne, ao lado de Amadou Onana, dando liberdade para uma rotação devastadora no ataque, com o veloz Jérémy Doku, do Manchester City, e Romelu Lukaku, recordista internacional.

Seja para traçar um caminho pelas fases eliminatórias ou avaliar ingressos no mercado secundário em Seattle, Los Angeles e Vancouver, aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representam a Bélgica:

Posição Jogador Clube atual / Região Goleiros Thibaut Courtois Real Madrid Senne Lammens Royal Antwerp Mike Penders Estrasburgo Defensores Timothy Castagne Fulham Zeno Debast Sporting CP Maxim De Cuyper Club Brugge Koni De Winter Gênova Brandon Mechele Club Brugge Thomas Meunier Lille Nathan Ngoy Standard de Liège Joaquim Seys Club Brugge Arthur Theate Eintracht Frankfurt Meio-campistas Kevin De Bruyne (C) Manchester City Amadou Onana Aston Villa Nicolas Raskin Rangers Youri Tielemans Aston Villa Hans Vanaken Club Brugge Axel Witsel Atlético de Madrid Atacantes Charles De Ketelaere Atalanta Jérémy Doku Manchester City Matias Fernández-Pardo Gent Romelu Lukaku Napoli Dodi Lukébakio Sevilha Diego Moreira Estrasburgo Alexis Saelemaekers AC Milan Leandro Trossard Arsenal

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Bélgica: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Bélgica na Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo: