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Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Bélgica: próximas datas, jogos das fases eliminatórias, preços médios e muito mais

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Tudo o que você precisa saber para assistir aos Red Devils em ação na América do Norte neste verão

A habilidade da Bélgica para criar momentos dramáticos lendários em torneios ganha destaque enquanto os Diabos Vermelhos se preparam para enfrentar os co-anfitriões, os Estados Unidos, em uma batalha explosiva nas oitavas de final. 

A Bélgica conquistou sua vaga com uma incrível virada nas oitavas de final contra o Senegal, recuperando-se de uma desvantagem de 2 a 0 no final do tempo regulamentar para garantir uma vitória de tirar o fôlego por 3 a 2 na prorrogação. Essa fuga milagrosa provou que, embora sua geração de ouro tenha mudado, seu pedigree de competição feroz permanece totalmente intacto. 

Combinando a serenidade dos veteranos Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku com o ritmo dinâmico de Jérémy Doku, a Bélgica vai se apoiar em sua identidade forjada em batalhas para silenciar a barulhenta torcida de Seattle.

Ingressos para a Bélgica na Copa do Mundo de 2026 –Reserve agora

Qual é a programação da Bélgica na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

DataPartida (horário local do início)LocalResultado final/Ingressos
Segunda-feira, 15 de junhoBélgica x Egito (12h)Lumen Field (Seattle)1 a 1
Domingo, 21 de junhoBélgica x Irã (12h)SoFi Stadium (Inglewood)0 a 0
Sexta-feira, 26 de junhoBélgica x Nova Zelândia (20h)BC Place (Vancouver)5 a 1
Quarta-feira, 1º de julhoBélgica x Senegal (13h)Seattle Stadium (Lumen Field)3 a 2
Segunda-feira, 6 de julhoEUA x Bélgica (17h)Estádio de Seattle (Lumen Field)Comprar ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Bélgica

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber em resumo:

  • A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.
  • O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.
  • Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de quaisquer sites secundários para os ingressos que você estiver comprando.

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Bélgica –Reserve agora

Histórico de confrontos diretos entre Bélgica e EUA

DataCompetiçãoResultado
13 de julho de 1930Copa do Mundo da FIFAEUA 3 x 0 Bélgica
19 de março de 1922Amistoso internacionalBélgica 2–0 EUA
22 de abril de 1998Amistoso internacionalBélgica 2 x 0 EUA
6 de setembro de 2011Amistoso internacionalBélgica 1 x 0 EUA
29 de maio de 2013Amistoso internacionalBélgica 4–2 EUA
1º de julho de 2014Copa do Mundo da FIFABélgica 2–1 EUA (prorrogação)
Março de 2026Amistoso internacionalBélgica 5 x 2 EUA

Quem está na seleção da Bélgica para a Copa do Mundo? Lista final de 26 jogadores

Sob a direção estratégica do técnico Rudi Garcia, a seleção belga de futebol (os Diabos Vermelhos) finalizou sua lista oficial de 26 jogadores. Em busca de conquistar um troféu internacional que há muito escapa, a Bélgica lidera o exigente Grupo G, que conta com adversários físicos como o Egito, o Irã — presença constante no torneio — e a Nova Zelândia, que se classificou na repescagem.

A seleção apresenta um equilíbrio altamente intencional entre veteranos experientes e novos talentos em ascensão. Uma lendária linha defensiva conta com o goleiro do Real Madrid, Thibaut Courtois, Timothy Castagne e o veterano Thomas Meunier. A orquestração do jogo passa pelo grande jogador da atualidade, Kevin De Bruyne, ao lado de Amadou Onana, dando liberdade para uma rotação devastadora no ataque, com o veloz Jérémy Doku, do Manchester City, e Romelu Lukaku, recordista internacional.

Seja para traçar um caminho pelas fases eliminatórias ou avaliar ingressos no mercado secundário em Seattle, Los Angeles e Vancouver, aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representam a Bélgica:

PosiçãoJogadorClube atual / Região
GoleirosThibaut CourtoisReal Madrid
 Senne LammensRoyal Antwerp
 Mike PendersEstrasburgo
DefensoresTimothy CastagneFulham
 Zeno DebastSporting CP
 Maxim De CuyperClub Brugge
 Koni De WinterGênova
 Brandon MecheleClub Brugge
 Thomas MeunierLille
 Nathan NgoyStandard de Liège
 Joaquim SeysClub Brugge
 Arthur TheateEintracht Frankfurt
Meio-campistasKevin De Bruyne (C)Manchester City
 Amadou OnanaAston Villa
 Nicolas RaskinRangers
 Youri TielemansAston Villa
 Hans VanakenClub Brugge
 Axel WitselAtlético de Madrid
AtacantesCharles De KetelaereAtalanta
 Jérémy DokuManchester City
 Matias Fernández-PardoGent
 Romelu LukakuNapoli
 Dodi LukébakioSevilha
 Diego MoreiraEstrasburgo
 Alexis SaelemaekersAC Milan
 Leandro TrossardArsenal

Ingressos para a Copa do Mundo de 2026 da Bélgica: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Bélgica na Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

  • Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.
  • Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.
  • Categoria 3: Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.
  • Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços provavelmente sofrerão variações ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:

PalcoFaixa de preço dos ingressos
Fase de grupos (exceto países anfitriões)US$ 60 – US$ 620
Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 – US$ 2.735
Oitavas de finalUS$ 105 – US$ 750
Oitavas de finalUS$ 170 – US$ 980 
Quartas de final $275 - $1.775
Semifinais $420 - $3.295
Final$2.030 - $7.875

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