Não é nenhuma surpresa que, excluindo os países anfitriões, a Argentina tenha liderado a demanda por ingressos para a Copa do Mundo da FIFA de 2026. E, com a seleção classificada para as quartas de final, é provável que os ingressos voem das prateleiras.

Surpreendentemente, nenhum país conseguiu defender com sucesso o título da Copa do Mundo desde o Brasil, em 1962.

No entanto, a Argentina, tricampeã mundial, vai relembrar sua conquista do troféu sob a liderança de Diego Maradona no México ’86, ao voltar sua atenção para a Copa do Mundo.

Qual é a programação da Argentina na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026?

Data Partida (horário local do início) Local Resultado final / Ingressos Terça-feira, 16 de junho Argentina x Argélia (20h CDT) Arrowhead Stadium, Kansas City, EUA 3 a 0 Segunda-feira, 22 de junho Argentina x Áustria (12h CDT) Estádio AT&T, Arlington, EUA 2 a 0 Sábado, 27 de junho Jordânia x Argentina (21h CDT) Estádio AT&T, Arlington, EUA 3 a 1 Sexta-feira, 3 de julho Argentina x Cabo Verde – Oitavas de final (18h EDT) Hard Rock Stadium, Flórida, EUA 3 a 2 Terça-feira, 7 de julho Argentina x Egito Atlanta Stadium (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, Geórgia 3 a 2 Domingo, 12 de julho Argentina x Suíça Estádio de Kansas City (Arrowhead Stadium), em Kansas City, Missouri 3 a 1 Quarta-feira, 15 de julho Inglaterra x Argentina Estádio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium) Ingressos

Como comprar ingressos para a Copa do Mundo de 2026 na Argentina?

Até o momento, os principais sorteios oficiais de ingressos para a Copa do Mundo (incluindo a Pré-venda Visa, o Sorteio Antecipado de Ingressos e o Sorteio Aleatório pós-sorteio) foram oficialmente encerrados.

Com mais de 500 milhões de solicitações processadas durante essas fases, a disponibilidade de ingressos na venda direta está agora em seu nível mais baixo de todos os tempos.

Veja aqui o que você precisa saber de forma resumida:

A Fase de Vendas de Última Hora está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA.

está em andamento, tendo sido lançada em 1º de abril. Ao contrário das rodadas anteriores, esta não é um sorteio. Os ingressos estão sendo vendidos estritamente por ordem de chegada, com confirmação imediata. Esta é a última oportunidade de comprar ingressos oficiais diretamente da FIFA. O Mercado Oficial de Revenda da FIFA também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima.

também está aberto. Essa plataforma é agora o principal canal autorizado para os torcedores comprarem e venderem ingressos verificados a preços regulamentados à medida que o torneio se aproxima. Como alternativa, os torcedores podem procurar mercados secundários, como o StubHub, para ingressos de última hora. Lembre-se de verificar os Termos e Condições de qualquer site secundário antes de comprar ingressos.

A trajetória da Argentina até a final da Copa do Mundo da FIFA 2026

1. Semifinais

Chegar às semifinais coloca a Argentina a apenas uma vitória de defender seu título, enfrentando o campeão do lado inferior direito da chave.

Adversário: Inglaterra

Data: quarta-feira, 15 de julho de 2026

Local: Atlanta Stadium (Atlanta, Geórgia)

2. Final da Copa do Mundo

The Economic Times

Se a Argentina vencer sua semifinal, a seleção voará para a Costa Leste para disputar o prêmio máximo do futebol contra o último sobrevivente de todo o lado oposto (esquerdo) da chave global.

Data: domingo, 19 de julho de 2026

Local: MetLife Stadium (Nova York/Nova Jersey)

Ingressos para a Copa do Mundo da Argentina 2026: quanto custam?

Os ingressos para os jogos da fase de grupos da Argentina na Copa do Mundo da FIFA 2026 são divididos nas seguintes categorias:

Categoria 1: A mais cara, localizada na arquibancada inferior.

A mais cara, localizada na arquibancada inferior. Categoria 2: Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1.

Abrange tanto a arquibancada superior quanto a inferior, fora das áreas da Categoria 1. Categoria 3: Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2.

Localizada principalmente na arquibancada superior, além das Categorias 1 e 2. Categoria 4: A mais acessível, localizada na arquibancada superior, fora das outras categorias.

Os preços têm oscilado ao longo das diversas fases de lançamento e venda dos ingressos. As estimativas estão indicadas abaixo:

Palco Faixa de preço dos ingressos Fase de grupos (exceto países anfitriões) US$ 60 – US$ 620 Fase de grupos (jogos dos EUA, Canadá e México) US$ 75 – US$ 2.735 Oitavas de final US$ 105 – US$ 750 Oitavas de final US$ 170 – US$ 980 Quartas de final $275 - $1.775 Semifinais $420 - $3.295 Final $2.030 - $7.875

O que esperar da Argentina na Copa do Mundo de 2026

Multidões enormes se reuniram para ver Lionel Messi e companhia em ação durante a Copa América de 2024, realizada nos Estados Unidos. Mais de 80.000 torcedores assistiram à semifinal entre a Argentina e o Canadá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e mais de 65.000 viram a Albiceleste erguer mais um grande troféu no Hard Rock Stadium, em Miami, após a vitória por 1 a 0 na final contra a Colômbia.

A presença de jogadores de renome, como Lionel Messi e Rodrigo De Paul, atuando pelo Inter Miami na MLS, aumentou ainda mais a base de torcedores da Argentina na região, além do fato de o país ter realizado amistosos regulares na América do Norte nos últimos anos.

Quem integra a seleção argentina para a Copa do Mundo? Lista final de 26 jogadores

Sob a direção estratégica do técnico Lionel Scaloni, a seleção argentina de futebol (La Albiceleste) definiu oficialmente sua lista final de 26 jogadores. Embarcando na tão esperada defesa do título, os atuais campeões mundiais lideram o Grupo J ao lado da Argélia, da Áustria e da Jordânia, que estreia no torneio.

A seleção mantém cerca de dois terços de seu núcleo de ouro do torneio anterior, ao mesmo tempo em que introduz sangue novo e elétrico de alto nível. A espinha dorsal permanece inabalável, ancorada pelo goleiro Emiliano Martínez, ganhador da Luva de Ouro, e pelo general da defesa Cristian Romero. O icônico Lionel Messi comanda uma rotação de ataque de elite, ladeado por Lautaro Martínez, do Inter de Milão, e pelo motor preciso do Atlético de Madrid, Julián Alvarez, com o jovem fenômeno revelação do Como, Nico Paz, injetando um toque moderno e explosivo.

Seja para traçar a trajetória da seleção pelas fases de chaves ou acompanhar a disponibilidade de ingressos nos centros do Meio-Oeste e do Sul, aqui está a lista oficial dos 26 jogadores que representam a Argentina:

Posição Jogador Clube atual Goleiros Emiliano Martínez Aston Villa Gerónimo Rulli Olympique de Marselha Juan Musso Atlético de Madrid Zagueiros Cristian Romero Tottenham Hotspur Lisandro Martínez Manchester United Nicolás Otamendi Benfica Marcos Senesi AFC Bournemouth Facundo Medina RC Lens Nahuel Molina Atlético de Madrid Gonzalo Montiel River Plate Nicolás Tagliafico Olympique de Lyon Meio-campistas Rodrigo De Paul Inter Miami CF Alexis Mac Allister Liverpool FC Enzo Fernández Chelsea FC Exequiel Palacios Bayer Leverkusen Leandro Paredes Boca Juniors Giovani Lo Celso Real Betis Nicolás González Juventus Valentín Barco RC Strasbourg Atacantes Lionel Messi (C) Inter Miami CF Julián Álvarez Atlético de Madrid Lautaro Martínez Inter de Milão Thiago Almada Atlético de Madrid Nico Paz Como 1907 José Manuel López Palmeiras Giuliano Simeone Atlético de Madrid

Quais são as sedes da Copa do Mundo da FIFA 2026?

Em junho de 2022, foram anunciadas as dezesseis cidades-sede da Copa do Mundo da FIFA de 2026 (duas no Canadá, três no México e onze nos Estados Unidos). Confira abaixo essas cidades e os estádios que serão utilizados como sedes: